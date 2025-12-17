Gia tộc ở Hà Nội kể chuyện tạo nên món chả cá Lã Vọng từ 6 đời trước

TPO - Quyết định ghi danh tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ được công bố tại lễ khai mạc Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025. Tại sự kiện, gia đình dòng họ Đoàn tại Hà Nội kể câu chuyện tạo nên món chả cá Lã Vọng từ 6 đời trước.

Ẩm thực được xác định là một trong số những lĩnh vực góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội. Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội là sự kiện thường niên được UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan. Chiều 16/12, ban tổ chức lễ hội thông tin về những hoạt động chủ đạo.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, quá trình mở rộng địa giới hành chính cùng sự giao thoa văn hóa tạo nên bản sắc ẩm thực Hà Nội phong phú, đa dạng. Hà Nội hiện có 7 di sản ẩm thực được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như phở Hà Nội, cốm Mễ Trì, trà sen Quảng An, xôi Phú Thượng, bánh cuốn Thanh Trì, tri thức nấu cỗ Bát Tràng…

Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nói về chủ đề của lễ hội.

Chia sẻ chi tiết về Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025, lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội cho biết lễ khai mạc diễn ra ngày 19/12 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Quyết định ghi danh tri thức chế biến và thưởng thức chả cá Lã Vọng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ được công bố tại sự kiện. Trong lễ khai mạc, gia đình dòng họ Đoàn tại Hà Nội kể câu chuyện tạo nên món chả cá Lã Vọng từ 6 đời trước. Đây là món ăn in sâu trong tâm thức người Hà Nội.

PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - cho rằng ẩm thực là loại hình di sản văn hóa, góp phần định hình bản sắc địa phương và thương hiệu quốc gia trong bối cảnh phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Với chả cá Lã Vọng, giá trị di sản không chỉ nằm ở kỹ thuật chế biến hay cách thưởng thức, mà còn ở câu chuyện lịch sử, ký ức cộng đồng và truyền thống gia đình gắn với quá trình hình thành món ăn.

Chuyên gia di sản nói về tầm quan trọng của ẩm thực trong phát triển công nghiệp văn hóa.

"Chả cá Lã Vọng là ví dụ tiêu biểu cho việc món ăn có thể trở thành biểu tượng đô thị, khi tên món ăn gắn với tên phố, in dấu trong không gian và ký ức của Hà Nội", chuyên gia nhận định.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 là nơi nghệ nhân ẩm thực kết nối với thế hệ trẻ. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động trình diễn di sản ẩm thực như gói bánh chưng, nấu cỗ Bát Tràng, ướp chè sen Tây Hồ, học quy trình làm cốm, nấu xôi Phú Thượng, bún ốc nguội, hướng dẫn làm ô mai, mứt.

Năm 2024, gian hàng có robot nấu phở ở lễ hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.

60 không gian giới thiệu ẩm thực góp phần tôn vinh giá trị di sản ẩm thực truyền thống, khẳng định thương hiệu ẩm thực Hà Nội gắn với bản sắc thanh lịch, tinh tế. Điểm nhấn nằm ở không gian check-in sáng tạo, nơi người dân và du khách chia sẻ tình yêu, niềm tự hào với món phở Việt Nam.

Lễ hội hướng tới mô hình liên kết nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng, lấy di sản ẩm thực làm nền tảng, thúc đẩy sáng tạo gắn với bảo tồn, qua đó tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng, đồng thời đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.