Việt Nam đón vị khách thứ 20 triệu

TPO - Lần đầu trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch Việt Nam đạt được cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình phục hồi, hội nhập sâu rộng vào thị trường du lịch thế giới, khẳng định vị thế, uy tín, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên toàn cầu.

Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức vào chiều 15/12 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Lễ đón được tổ chức tại hai điểm chính của khu vực sân bay, tại chân máy bay và trong sảnh của sân bay cùng nhiều hoạt động đặc sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhận định đây là cột mốc lịch sử của ngành du lịch Việt Nam. Dấu mốc này cũng là minh chứng sinh động cho nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của toàn ngành du lịch Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam.

"Cột mốc này càng có ý nghĩa sâu sắc khi đạt được trong bối cảnh du lịch toàn cầu vừa trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có do đại dịch COVID-19. Kể từ khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022, ngành du lịch đã phục hồi và tăng trưởng liên tục: năm 2023 đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, năm 2024 đạt 17,6 triệu lượt và năm 2025 dự kiến đón trên 21 triệu lượt, vượt xa mức 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm trước đại dịch", Thứ trưởng Hồ An Phong nêu.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết thêm ngành du lịch có tốc độ tăng trưởng khoảng 21% được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, trong bối cảnh tăng trưởng bình quân toàn cầu năm 2025 chỉ đạt khoảng 5%, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt 8% và du lịch thế giới mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước dịch.

﻿ ﻿ Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam được tổ chức vào chiều 15/12 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Để có được sự bứt phá, những cột mốc ấn tượng như trên, thời gian qua, ngành du lịch Việt Nam đã có nhiều chính sách đột phá về thị thực, mở rộng diện miễn thị thực, triển khai thị thực điện tử, kéo dài thời hạn lưu trú, mở rộng kết nối hàng không với các thị trường trọng điểm, đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến - quảng bá theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác công - tư, sự đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, từng bước xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, lành mạnh và hấp dẫn.

Du khách nhận nhiều phần quà đặc biệt trong buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh cột mốc 20 triệu khách quốc tế không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới.

"Ngành du lịch Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Thứ trưởng Hồ An Phong nêu.