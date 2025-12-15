Concert Mỹ Tâm: Bùng nổ và tiếc nuối

Không ít khán giả trầm trồ khen ngợi ánh hào quang rực rỡ bền bỉ của Mỹ Tâm. Trình diễn liên tục hơn 4 tiếng đồng hồ vẫn giữ vững phong độ, giọng vẫn vang và khỏe, chứng tỏ năng lượng của chị vẫn dồi dào như thuở cất cao tiếng hát: “Ngày vừa 20 em ùa vào đời/Đời vừa 20 xanh lạ…” (Hai mươi, sáng tác: Quốc Bảo).

Vẻ đẹp của kinh nghiệm

Mỹ Tâm là thần tượng của nhiều thế hệ. Những khán giả phát sốt vì Tóc nâu môi trầm (sáng tác: Quốc Bảo) thì nay đã ở ngưỡng U50 hoặc hơn. Khi Mỹ Tâm ra Hà Nội tổng duyệt A80, một khán giả trông thấy giọng ca Tóc nâu môi trầm liền hô lớn: “Chị Tâm ơi, em yêu chị”. Mỹ Tâm quay lại mỉm cười và bắn tim, song không thể lường trước câu nói sau của fan đáng yêu ấy: “Bố em cũng yêu chị!”. Đám đông cười lớn. Cô gái trẻ lại tiếp tục: “Cả nhà em yêu chị”. Với nghệ sĩ chân chính, không có phần thưởng nào quý giá hơn tình cảm của người hâm mộ dành cho. Chiếm được tình yêu của cả một gia đình, không phải chuyện nhỏ. Chứng tỏ giọng ca ấy hợp gu với nhiều lứa tuổi.

Công thức nào cho sự hấp dẫn bền lâu của giọng ca 8x đời đầu? Chỉ còn một tháng nữa, giọng ca Tóc nâu môi trầm sẽ tròn 45 tuổi. Với phụ nữ “cái tuổi nó đuổi xuân đi”, với nữ nghệ sĩ vấn đề tuổi tác còn nghiệt ngã hơn nhiều. Nhưng thời gian dường như không làm khó Mỹ Tâm. Chị giữ được cả thanh lẫn sắc và hình ảnh sạch. Sự nỗ lực của Mỹ Tâm được đền đáp bằng tình cảm dài lâu của khán giả... Vô vàn lời khen dành cho chị ở See The Light: Hát hay như nuốt đĩa; nghe đĩa như nào ra concert hát y như vậy; chị đẹp hát hay khỏi bàn…

Sân khấu khó tìm điểm trừ của See The Light

Trước đây, Mỹ Tâm từng bị chê ở vũ đạo và phong cách thời trang lên xuống thất thường. Những hạn chế ấy đã được khắc phục. Diện mạo của Mỹ Tâm ở See The Light khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên và thán phục, trang phục, trang điểm, làm tóc đều được đầu tư tỉ mỉ và biến hóa khôn lường.

Khi ca khúc Giọt sương trong vol.5 Vút bay của Mỹ Tâm vang lên không chỉ khiến Mỹ Tâm có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên mà người nghe cũng vậy. Chị diện đầm hồng phấn trễ vai, chất liệu mềm mại, thướt tha, cất giọng hát làm người nghe lãng quên hiện thực để trôi về khung trời chỉ có nắng mới, có niềm vui trong vắt. Nhưng khi chị “song kiếm hợp bích” với Đen Vâu thì phong cách thời trang lại trẻ trung, phóng khoáng. Khi vừa đàn vừa hát Nhé Anh, phong cách Mỹ Tâm đậm chất nghệ, có khán giả đã thốt lên: “Chị ấy sinh ra để tỏa sáng”.

Vé live concert của Mỹ Tâm chia thành nhiều hạng, cao nhất 12 triệu đồng, thấp nhất 1,5 triệu đồng. Một khán giả giỏi tính toán thông báo: “Chỉ tính với giá vé thấp nhất thì 40.000 khán giả đã mang lại 60 tỷ đồng”. Lập tức nhiều người lên tiếng: “Không trừ chi phí sản xuất hay sao”. Lời lãi thế nào chỉ những người trong cuộc biết, song ở See The Light không ít khán giả cảm thấy mình không được đối đãi như “thượng đế” lại là sự thật.

Người ta cứ bảo người nói hay nhất trong làng ca sĩ Việt là Hà Anh Tuấn, song Mỹ Tâm bây giờ có khả năng trở thành “đối thủ” nặng ký. Năm tháng đã giúp Mỹ Tâm khéo léo và văn chương hơn nhiều. Khi Đen Vâu áy náy về ồn ào từ thiện, Mỹ Tâm an ủi đồng nghiệp trẻ: “Chúng ta không phải nhìn bằng đôi mắt thông thường. Khi mình nhìn thấy được trái tim có sự đồng điệu, đồng cảm thì mình thừa biết con người đó sẽ như thế nào. Trong cuộc sống mình cứ vững tin mà sống thôi, mình sẽ thấy ánh sáng từ chính mình phát ra và mình không có gì phải lo ngại nữa”. Đoạn hội thoại giữa Mỹ Tâm và Đen Vâu đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. “Gừng càng già càng cay” đúng với trường hợp của giọng ca Tóc nâu môi trầm.

Phong cách biến hóa của Mỹ Tâm

Dù ở live concert See The Light khán giả dành nhiều lời khen cho giọng ca Mỹ Tâm song có một điểm trừ ai cũng thấy. Trong hơn 30 ca khúc được trình diễn, hầu hết là “món cũ”: Tóc nâu môi trầm, Họa mi tóc nâu, Cô gái đến từ hôm qua, Nhé anh, Muộn màng là từ lúc, Đúng cũng thành sai, Nụ hôn bất ngờ, Người hãy quên em đi, Dường như ta đã, Niềm tin chiến thắng, Ước gì… Một fan cứng của Mỹ Tâm bay từ TPHCM ra Hà Nội coi show cho biết: “Show hay mà bài cũ, nghe hoài nên không có dấu ấn”.

Có người cho rằng, Mỹ Tâm đã qua thời rực rỡ, ấy là thời chị còn cộng tác với nhạc sĩ Quốc Bảo. Nhưng tác giả Tóc nâu môi trầm có cách nhìn riêng. Anh chia sẻ với Tiền Phong: “Tâm đã đi qua thời rực rỡ nhưng nói như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, ngay cả tro tàn cũng rực rỡ mà”. Theo nhạc sĩ Quốc Bảo: “Tâm bây giờ có vẻ đẹp của kinh nghiệm”.

Trải nghiệm muốn khóc

Từ khi See The Light sắp bán vé đã xuất hiện những tiếng than vãn xung quanh việc phải mở thẻ ngân hàng mới mua được vé. Đến khi See The Light bùng nổ, bên cạnh những lời tán dương về giọng hát nội lực của chủ nhân, về sân khấu đẹp hút hồn, pháo hoa tưng bừng, rực rỡ (mà không gây ra sự cố nào)… thì vẫn có rất nhiều tiếng thở dài, thậm chí cảnh báo: “Nếu sau show này Mỹ Tâm không xem xét lại để rút kinh nghiệm cho những show khác thì khán giả sẽ tẩy chay”.

Vị khán giả này giải thích: “Ban tổ chức live concert làm ăn quá chán, không chuyên nghiệp, vé thì 2 người 1 ghế trùng tùm lum, đổi vòng lấy quà trước 1 ngày, nay đi xem, mã QR toàn bị check-in (đăng ký) trước. Vé chính chủ cũng lỗi không riêng gì vé mua của nhân viên ngân hàng”. Nếu một người lên tiếng thì còn có cớ đổ “vu oan” nhưng đằng này nhiều người đồng thanh. Một tri âm viết thư trên trang cá nhân bày tỏ nỗi niềm với thần tượng: “Chính chủ vé là em, em là đứa tự tay book (đặt trước) vé, vé nằm im trong mail, không đưa cho bất kỳ ai. Mà đến khi check-in thì vé lỗi, đã bị quét? Còn rất nhiều người bị như em…”.

Con số gần 40.000 khán giả chưa phải thước đo chính xác “nhiệt độ” của Mỹ Tâm. Ngoài việc nhà tài trợ “cõng” một lượng vé đáng kể, phải kể đến một lượng khán giả khác đến từ khách mời và những người xem thấy vé hạ nhiệt thì mua để “đu” cho vui. Ở liveshow Tri âm của Mỹ Tâm mấy năm trước có sự góp mặt của Hà Anh Tuấn. Nhiều khán giả đến với Tri âm của Mỹ Tâm vì Hà Anh Tuấn. Năm nay, See The Light có sự góp mặt của Ðồng âm, cộng đồng fan của rapper Ðen Vâu. Vé See The Light không khó mua trên chợ vé chuyển nhượng online, thậm chí giảm sập sàn. Hiện tượng chuyển nhượng vé đã diễn ra rầm rập trước thềm concert.

Một khán giả tên Linh khóc vì mất trắng 10 vé. Cô khẳng định đủ kinh nghiệm để làm tốt công tác bảo mật vé nhưng khi đến check-in thì lại nhận được thông tin là 10 vé của cô đã bị ai đó check-in trước vài phút. Cô đặt câu hỏi: Đây là lỗi phần mềm hay lỗi gì? Làm sao để biết ai là người đã check-in trước cô? May mắn, sau đó khán giả này đã được một vài người hỗ trợ giải quyết lấy vé.

Thời mạng xã hội phát triển, những bài đăng than vãn về tình trạng vé của live concert lan truyền nhanh chóng. Chưa hết, nhiều khán giả lại kêu chỗ ngồi của họ đúng “góc chết”. Ngay cả mang theo ống nhòm cũng khó nhìn thấy thần tượng trình diễn. Những khán giả vướng góc chết cho biết, họ ở hạng vé deluxe 2, có giá 2 triệu đồng. Ngay cả vé VIP cũng than: “Mình vé VIP cũng bị trong góc và không nhìn thấy gì. May là di chuyển được ra ghế trống”. Một vị khác bình luận: “Bán cho được vé phần mình thôi. Như xem ti vi hư, có tiếng không có hình”. Trong lá thư của một tri âm khác gửi Mỹ Tâm công khai trên mạng bày tỏ: “Đu Idol và trải nghiệm muốn khóc”. Cô cho biết Mỹ Tâm nói cô không nghe thấy gì, âm thanh thiếu thốn “một cách kinh khủng”, nghe Đen bắn rap mà toàn “tiếng lùng bùng”.