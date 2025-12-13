Việt Nam viết lại luật chơi siêu trí tuệ

TPO - Việt Nam đăng cai Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới lần thứ 34 (WMC 2025) tại TPHCM, đánh dấu mùa giải đột phá nhất lịch sử. WMC 2025 lần đầu loại bỏ hoàn toàn chấm thi thủ công, áp dụng hệ thống kỹ thuật số để đảm bảo minh bạch và tốc độ.

Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới lần thứ 34 (WMC 2025) khai mạc tại TPHCM. Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam tiên phong tạo ra cuộc cách mạng về công nghệ và di sản cho giải đấu danh giá.

Sự kiện do Tổ chức Siêu Trí nhớ Việt Nam kết hợp Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) và Tập đoàn Tâm Trí Lực, dưới sự giám sát của Hội đồng Trọng tài Quốc tế (GOMSA) đồng tổ chức.

TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi năm nay.

Chương trình năm nay quy tụ gần 300 thí sinh đến từ 30 quốc gia, trong số đó có các quốc gia được mệnh danh là "cường quốc siêu trí tuệ" như Anh, Đức, Mỹ, Trung Quốc, và Nhật Bản… Đây là lần đầu Việt Nam giành quyền đăng cai "Thế vận hội" của thể thao trí tuệ, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành Điểm đến mới của Trí tuệ toàn cầu.

WMC 2025 tại Việt Nam được xem là mùa giải đột phá nhất lịch sử 34 năm khi tiên phong loại bỏ hoàn toàn việc chấm thi thủ công. Lần đầu ban tổ chức áp dụng hệ thống kỹ thuật số toàn diện để đảm bảo minh bạch, tạo kịch tính khi kết quả được cập nhật theo thời gian thực.

Giáo sư Marek Kasperski - Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi này trong bài phát biểu khai mạc: "Việc dùng máy tính, thay cho giấy trong cuộc thi giải quyết được những vấn đề tồn tại trước đây, bao gồm nguy cơ gian lận và những lỗi có thể xảy ra khi những người điều hành làm việc trong thời gian dài. Mục tiêu của cách thức mới trong cuộc thi là giúp mọi người có thể học tập được một cách nhẹ nhàng hơn và thoải mái hơn".

Giáo sư Marek Kasperski - Chủ tịch Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới tại buổi khởi động chương trình WNC 2025.

Việt Nam cũng khởi xướng chế tác Cúp Luân lưu mang tên Dòng chảy siêu trí tuệ, nâng tầm giải thưởng thành di sản. Sự chuẩn bị của Việt Nam nhận lời khen từ tượng đài siêu trí tuệ Dominic O’Brien từng 8 lần vô địch WMC.

"Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu về năng lực tổ chức và đổi mới tại giải đấu năm nay", ông Dominic O’Brien nói.

Giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam. Với sự chuẩn bị bài bản từ cộng đồng Ươm mầm hiền tài, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử để xô đổ 2-3 kỷ lục thế giới ở các hạng mục thế mạnh như Ghi nhớ Hình ảnh và Số nhanh.