Diễn viên Liêu Tuấn đột quỵ

TPO - Diễn viên gạo cội Liêu Tuấn chưa hồi phục sau 8 tháng điều trị đột quỵ lần ba. Ở tuổi 73, sức khỏe ông suy giảm đáng kể, phải theo dõi dài hạn và đặt tổng cộng 12 stent điều trị mạch vành.

Ngày 12/12, China Times đưa tin diễn viên gạo cội Liêu Tuấn chưa bình phục hoàn toàn sau cơn đột quỵ lần thứ ba. Nữ nghệ sĩ Bành Bành - bạn diễn thân thiết của Liêu Tuấn hơn 50 năm - cho biết ông bật khóc khi hay tin đồng nghiệp đến thăm.

Nghệ sĩ Bành Bành nói sức khỏe của Liêu Tuấn lao dốc sau ba lần đột quỵ. Tình trạng hiện tại của diễn viên 73 tuổi là nói chuyện chậm chạp, tay chân vận động yếu, khó cầm nắm. Bù lại, Liêu Tuấn trí nhớ tốt, có thể tự ăn uống.

Bành Bành chia sẻ thêm đồng nghiệp đặt tổng cộng 12 stent để điều trị tim mạch. "Người bình thường chỉ cần nghẽn 2-3 stent đã rất nguy hiểm, ông ấy có tới hơn 10 cái. Liêu Tuấn vẫn minh mẫn sau ba lần đột quỵ là điều hiếm có", nữ nghệ sĩ chia sẻ về đồng nghiệp.

Trước khi nhập viện điều trị vào tháng 4, Liêu Tuấn hai lần trải qua nguy kịch do đột quỵ, lần lượt năm 2018 và 2022.

Gia đình Liêu Tuấn xảy ra ồn ào lúc nam diễn viên nhập viện điều trị đột quỵ.

Lần gần nhất Liêu Tuấn nhập viện, gia đình của nam diễn viên xảy ra lục đục. Con trai ông cáo buộc người phụ nữ chăm sóc nam diễn viên nhiều năm qua lợi dụng cha mình. Người thân tố bạn đời của Liêu Tuấn tìm cách bòn rút tài sản của diễn viên gạo cội.

Liêu Tuấn nhập viện cấp cứu giữa lúc người thân đang làm ăn ở xa. Con trai Liêu Tuấn cầu xin khán giả ngừng lan truyền hình ảnh diễn viên gạo cội nằm viện, người gắn đầy thiết bị y tế.

"Xin mọi người đừng lan truyền ảnh cha tôi trên giường bệnh. Bức ảnh rò rỉ trái phép, không có sự đồng ý của gia đình. Cha tôi cũng bất tỉnh không hay biết gì vào thời điểm người thân ở xa chưa kịp về Đài Loan (Trung Quốc)", con trai Liêu Tuấn nói.

Phía quản lý sau đó giải thích nam diễn viên đồng ý công bố hình ảnh nằm trên giường bệnh. Tuy nhiên, gia đình tiếp tục phản đối, cho rằng tài tử gạo cội không đủ tỉnh táo đưa ra quyết định. Người thân cũng đặt nghi vấn người quản lý bán hình ảnh Liêu Tuấn nhập viện cho truyền thông.

Liêu Tuấn năm nay 73 tuổi, là diễn viên kỳ cựu của truyền hình Đài Loan (Trung Quốc). Hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông tham gia nhiều tác phẩm như Tinh Võ Môn (hợp tác cùng Lý Tiểu Long), Tiểu Quyền Quái Chiêu, Tử Cấm Thành, Cô dâu Hạ Môn, Câu chuyện xứ Đài… Dù tuổi cao sức yếu, Liêu Tuấn liên tục đóng phim. Trước khi đột quỵ lần ba, ông góp mặt trong một vai phụ của phim truyền hình mới.