Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Diễn viên Liêu Tuấn đột quỵ

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Diễn viên gạo cội Liêu Tuấn chưa hồi phục sau 8 tháng điều trị đột quỵ lần ba. Ở tuổi 73, sức khỏe ông suy giảm đáng kể, phải theo dõi dài hạn và đặt tổng cộng 12 stent điều trị mạch vành.

Ngày 12/12, China Times đưa tin diễn viên gạo cội Liêu Tuấn chưa bình phục hoàn toàn sau cơn đột quỵ lần thứ ba. Nữ nghệ sĩ Bành Bành - bạn diễn thân thiết của Liêu Tuấn hơn 50 năm - cho biết ông bật khóc khi hay tin đồng nghiệp đến thăm.

Nghệ sĩ Bành Bành nói sức khỏe của Liêu Tuấn lao dốc sau ba lần đột quỵ. Tình trạng hiện tại của diễn viên 73 tuổi là nói chuyện chậm chạp, tay chân vận động yếu, khó cầm nắm. Bù lại, Liêu Tuấn trí nhớ tốt, có thể tự ăn uống.

Bành Bành chia sẻ thêm đồng nghiệp đặt tổng cộng 12 stent để điều trị tim mạch. "Người bình thường chỉ cần nghẽn 2-3 stent đã rất nguy hiểm, ông ấy có tới hơn 10 cái. Liêu Tuấn vẫn minh mẫn sau ba lần đột quỵ là điều hiếm có", nữ nghệ sĩ chia sẻ về đồng nghiệp.

Trước khi nhập viện điều trị vào tháng 4, Liêu Tuấn hai lần trải qua nguy kịch do đột quỵ, lần lượt năm 2018 và 2022.

b7f6f4e7-7017-4f73-8c93-1059fd67.jpg
Gia đình Liêu Tuấn xảy ra ồn ào lúc nam diễn viên nhập viện điều trị đột quỵ.

Lần gần nhất Liêu Tuấn nhập viện, gia đình của nam diễn viên xảy ra lục đục. Con trai ông cáo buộc người phụ nữ chăm sóc nam diễn viên nhiều năm qua lợi dụng cha mình. Người thân tố bạn đời của Liêu Tuấn tìm cách bòn rút tài sản của diễn viên gạo cội.

Liêu Tuấn nhập viện cấp cứu giữa lúc người thân đang làm ăn ở xa. Con trai Liêu Tuấn cầu xin khán giả ngừng lan truyền hình ảnh diễn viên gạo cội nằm viện, người gắn đầy thiết bị y tế.

"Xin mọi người đừng lan truyền ảnh cha tôi trên giường bệnh. Bức ảnh rò rỉ trái phép, không có sự đồng ý của gia đình. Cha tôi cũng bất tỉnh không hay biết gì vào thời điểm người thân ở xa chưa kịp về Đài Loan (Trung Quốc)", con trai Liêu Tuấn nói.

Phía quản lý sau đó giải thích nam diễn viên đồng ý công bố hình ảnh nằm trên giường bệnh. Tuy nhiên, gia đình tiếp tục phản đối, cho rằng tài tử gạo cội không đủ tỉnh táo đưa ra quyết định. Người thân cũng đặt nghi vấn người quản lý bán hình ảnh Liêu Tuấn nhập viện cho truyền thông.

Liêu Tuấn năm nay 73 tuổi, là diễn viên kỳ cựu của truyền hình Đài Loan (Trung Quốc). Hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông tham gia nhiều tác phẩm như Tinh Võ Môn (hợp tác cùng Lý Tiểu Long), Tiểu Quyền Quái Chiêu, Tử Cấm Thành, Cô dâu Hạ Môn, Câu chuyện xứ Đài… Dù tuổi cao sức yếu, Liêu Tuấn liên tục đóng phim. Trước khi đột quỵ lần ba, ông góp mặt trong một vai phụ của phim truyền hình mới.

Trạch Dương
#Sức khỏe và đột quỵ của nghệ sĩ #Tình trạng sức khỏe Liêu Tuấn #Cuộc sống và sự nghiệp diễn viên gạo cội #Vấn đề gia đình và tranh chấp tài sản #Ảnh hưởng của truyền thông và rò rỉ hình ảnh #Nghệ thuật truyền hình Đài Loan #Chăm sóc người già mắc bệnh hiểm nghèo #Tác phẩm nghệ thuật và hoạt động nghệ thuật

Cùng chuyên mục