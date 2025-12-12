10 ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất 2025: Nửa quen thuộc, nửa gây choáng

TP - Không có những ca khúc gây tranh cãi về ca từ phản cảm lọt top 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất 2025. Ngay cả khi Google chưa công bố danh sách, người yêu nhạc Việt đã có thể đoán được hơn nửa những ca khúc lọt top 10, chắc “như đinh đóng cột” có Bắc Bling, Tái sinh, Nỗi đau giữa hòa bình, Còn gì đẹp hơn…

Ngôi đầu không cần đoán

Những bản ballad chạm trái tim người nghe như Tái sinh (sáng tác: Tăng Duy Tân) giữ vị trí cao trong danh sách 10 ca khúc được nghe nhiều nhất năm 2025.

Qua giọng ca Tùng Dương, Tái sinh vang lên khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn trong suốt một khoảng thời gian nên ca khúc này vươn vị trí cao trong danh sách không mấy bất ngờ. Sau những Bật tình yêu lên, Bên trên tầng lầu, Cô đơn trên sofa, Cắt đôi nỗi sầu… nhạc sĩ Tăng Duy Tân vẫn chứng tỏ sức nóng không đùa được trên thị trường nhạc Việt.

Bắc Bling của Hòa Minzy là ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025

Ai cũng có thể đoán ra vị trí đầu tiên trong danh sách 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất 2025: Bắc Bling. MV Bắc Bling của Hòa Minzy đã đạt những thành tích ấn tượng: là MV đầu tiên trong năm 2025 cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên YouTube, vượt mặt Dancing in the dark của Soobin Hoàng Sơn, cũng vượt qua những sản phẩm quốc tế ra mắt cùng thời điểm như Earthquake của Jisoo, nhóm BlackPink hay Born again của Lisa, BlackPink.

Còn có những tranh cãi nhỏ (chẳng hạn tranh cãi quanh tên ca khúc như chế giễu tiếng địa phương) nhưng điều đó không cản được sức công phá của trái bom mang tên Bắc Bling.

Năm 2025 cũng là một năm thành công rực rỡ của Hòa Minzy. 2 MV của cô đều nằm trong danh sách 10 ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất. Hòa Minzy là giọng ca truyền tải trọn vẹn xúc cảm của ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình (sáng tác: Nguyễn Văn Chung).

Không những là một trong 10 ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất, Nỗi đau giữa hòa bình có thể còn là ca khúc Việt lấy nhiều nước mắt của người nghe nhất trong năm.

Năm nay đất nước có những sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Không chỉ nhạc đỏ thăng hoa mà những bản tình ca đất nước được viết bởi nhạc sĩ sinh ra trong thời bình cũng vút bay. Còn gì đẹp hơn của chàng ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) hay Nỗi đau giữa hòa bình của người tạo hit Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1983) lọt vào danh sách cũng không có gì ngạc nhiên.

Tái sinh của Tăng Duy Tân thăng hoa qua giọng hát Tùng Dương

Giống như Nỗi đau giữa hòa bình, Còn gì đẹp hơn không ca ngợi hòa bình, tình yêu đất nước ồn ào mà đi sâu khai thác nỗi đau lặng thầm của những người vợ, người mẹ khi đất nước im tiếng súng. Cả hai ca khúc trên đều có những câu hát gây xúc động cho người nghe: “Trong đêm hoa đăng sau ngày vui chiến thắng/Có bao cái tên ở lại nơi đây/Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng/Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước/Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn…”. (Còn gì đẹp hơn).

Cú bứt phá bất ngờ của AI

Nguyễn Hùng có một năm thành công trên con đường nghệ thuật

Còn gì đẹp hơn và Nỗi đau giữa hòa bình được tìm kiếm nhiều còn phải kể đến sức hút từ phim ảnh. Nỗi đau giữa hòa bình là ca khúc chính của bộ phim Mưa đỏ, Còn gì đẹp hơn không phải ca khúc chính nhưng vẫn được yêu thích và tìm kiếm không kém.



Ca sĩ, nhạc sĩ sinh năm 1999 còn có một ca khúc khác tạo xu hướng trên TikTok được bạn trẻ yêu thích là Phép màu: “Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau/Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau”. Bài hát có phần lời giản dị, ngọt ngào như lời tự sự của người đang yêu, cũng là một ca khúc thuộc dòng chữa lành trong âm nhạc lọt top 10.

Một khán giả chia sẻ: “Tôi xem MV này trong lúc tâm trạng đang tồi tệ nhất. Mối tình 6 năm của tôi vừa rời bỏ tôi, gia đình và cả thế giới này để đến một nơi xa vì căn bệnh quái ác. Nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ nguyện được gặp em để trả hết những lời hứa còn chưa thực hiện được ở kiếp này”.

10 ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất 2025: Bắc Bling, Tái sinh, Còn gì đẹp hơn, Nỗi đau giữa hòa bình, Mưa chiều, Dù cho tận thế, Phép màu, Mất kết nối, Gã săn cá, Say một đời vì em. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cha đẻ Nỗi đau giữa hòa bình chia sẻ, danh sách được tìm kiếm nhiều nhất không phải giải thưởng chính thức nhưng cũng là “giải” của khán giả dành cho nghệ sĩ, là thước đo thị hiếu và sức nóng của ca khúc trong một năm. Anh nói: “Vì thế nên tôi rất quý”.

Phép màu là nhạc phim Đàn cá gỗ của đạo diễn trẻ Phạm Thành Đạt, phim “ẵm” Cánh Diều Vàng 2024 ở hạng mục phim ngắn. Năm 2025 là bước ngoặt lớn trên con đường nghệ thuật của Nguyễn Hùng. Anh gặt hái trái ngọt ở cả nghề diễn và sáng tác ca khúc, không còn là một nghệ sĩ vô danh mà đã thành người nổi tiếng.

Ca khúc Dù cho tận thế do Erik thể hiện cũng nằm trong top 10. Bài hát này là nhạc phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành phổ biến đến mức nhiều cặp vợ chồng đã chọn nó để hát như lời muốn nói với “nửa kia”: “Dù cho tận thế vẫn yêu em, luôn yêu em/Đừng hòng ai giật lấy anh không buông anh không buông/Dẫu cho thời gian khiến anh quên lãng/Vẫn nhớ một mình em vì em xứng đáng”.

Trong danh sách 10 ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025, bất ngờ có sự góp mặt của Mưa chiều, một sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng. Mưa chiều chưa phải một sáng tác nổi bật của Anh Bằng. Nhắc đến ông là nhắc đến Sầu lẻ bóng, Khúc Thụy Du, Chuyện hoa sim, Lan và Điệp… hoặc ca khúc nhạc ngoại, lời Việt Anh Bằng viết: Người tình mùa đông.

Mưa chiều cũng từng được nhiều ca sĩ hát song nó chỉ tạo bão qua giọng hát AI với phong cách rock. Nhiều khán giả nhận xét: Mưa chiều qua giọng hát AI rất thấm. Điều này khiến ca sĩ thật phải suy nghĩ khi đánh giá ca sĩ AI không truyền tải được cảm xúc bài hát. Hiện tượng ca khúc Mưa chiều bừng tỉnh rộn ràng gây nhạc nhiên cho giới chuyên môn và chuyên gia văn hóa.

PGS.TS Nguyễn Văn Cương bình luận: “Xem danh sách 10 ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất tôi vừa không ngạc nhiên, vừa ngạc nhiên. Không ngạc nhiên khi Bắc Bling, Còn gì đẹp hơn, Nỗi đau giữa hòa bình… có trong danh sách. Nhưng ngạc nhiên nhất là ca sĩ AI làm sống lại Mưa chiều và đẩy ca khúc này vào top 10”. Say một đời vì em do Hương My Bông sáng tác, Ken Quách phối khí cũng “tung hoành” năm qua nhờ “ca sĩ” AI, sau đó được một số ca sĩ thật hát lại. AI đang lật ngược thế cờ, buộc ca sĩ thật phải chạy theo ca sĩ ảo.

