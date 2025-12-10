Thủ khoa âm nhạc 16 tuổi làm rung động Hà Nội

TPO - Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội khép lại và một trong những thí sinh ghi dấu ấn lớn nhất là Gia Linh 16 tuổi. Cô bé với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc từng trải hơn cả độ tuổi của mình.

Tối 9/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 khép lại bằng một đêm chung kết xếp hạng đầy cảm xúc. 15 thí sinh góp mặt đã tạo nên 15 lát cắt âm nhạc riêng biệt, làm nên bức tranh rực rỡ sắc màu cho mùa giải năm nay do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức.

Giữa những giọng ca trẻ nhiều triển vọng, Nguyễn Gia Linh cô gái 16 tuổi đến từ Ninh Bình, hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ và xuất sắc giành Giải Nhì phong cách dân gian.

Bước vào đêm thi quyết định, Gia Linh mang đến hai tiết mục: Bồng Lai và Thư Hà Nội. Giọng ca 16 tuổi đã thuyết phục được dàn giám khảo bằng sự tinh tế trong xử lý, sự mềm mại khi luyến láy và nhất là tinh thần dám thử thách chính mình.

Gia Linh giành giải Nhì ở hạng mục nhạc Dân gian được đánh giá là giọng ca đầy tiềm năng.

Trong màn trình diễn Thư Hà Nội, khán giả được nhìn thấy một Gia Linh nên thơ và sâu lắng. Không gian trong Nhà hát Hồ Gươm như chùng xuống khi cô gái nhỏ ngân lên những câu hát đầy hoài niệm, khiến người nghe thổn thức bởi chất giọng mộc mạc, trong trẻo mà ấm áp.

Trước đêm chung kết xếp hạng, Gia Linh gây chú ý với ca khúc Cõng mẹ về trời. Phần trình diễn này khiến NSƯT Tố Nga nhận xét: "Trau chuốt từng câu hát ngọt ngào" và sở hữu phong thái sân khấu tự tin khiến cô "không thể rời mắt". NSND Quang Vinh, trưởng ban giám khảo, cũng ấn tượng nữ sinh 16 tuổi vì "một giọng ca trẻ nhưng biết thổi hồn vào tác phẩm đòi hỏi sự tinh tế".

Nguyễn Gia Linh sinh năm 2009 tại Ninh Bình. Trước khi theo học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô là thủ khoa đầu vào của Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Dù tuổi còn nhỏ, Gia Linh đã sở hữu bảng thành tích đáng chú ý: Giải thưởng Tiếng hát Hoa phượng đỏ, Ngôi sao tài năng Nhí tỉnh Ninh Bình, Huy chương vàng Festival Tài năng toàn quốc, Bằng khen của Cung Thiếu nhi tỉnh Ninh Bình.

Gia Linh được đào tạo bài bản, nghiêm túc và có nội lực.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội là sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp với một hội đồng giám khảo gồm những tên tuổi lớn như NSND Quang Vinh, Thiếu tướng - Nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ… những người được xem là "thước đo" chuẩn mực về nghề.

Sau nhiều vòng tranh tài, cuộc thi đã tìm ra chủ nhân các giải thưởng cao nhất. Đào Lê Phương Chi giành Quán quân với hai ca khúc Sông ĐắkRông mùa xuân về và Người Hà Nội. Giải Nhất thuộc về hai thí sinh ở dòng thính phòng và nhạc nhẹ: Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh.

Tiếng hát Hà Nội 2025 là cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của các tài năng âm nhạc trẻ, nơi giọng ca trẻ tìm thấy niềm tin, sự công nhận và động lực để tiếp tục theo đuổi phong cách dân gian mà họ dành nhiều tình yêu.