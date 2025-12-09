Ngày cuối đời của Thương Tín

TPO - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời đột ngột tại nhà riêng vào tối 8/12 ở Khánh Hòa, không kịp nhìn mặt các con lần cuối.

Thương Tín suy sụp tinh thần trước lúc mất

Sáng sớm 9/12, dòng trạng thái thông báo về sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín trên trang cá nhân nhạc sĩ Tô Hiếu khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Sau đó, Tô Hiếu cập nhật cáo phó, hình ảnh lễ tang từ quê nhà của đàn anh.

Lâu nay, Tô Hiếu giống như trạm phát thông tin về Thương Tín. Đây là kênh duy nhất kết nối, nắm bắt thông tin của nam nghệ sĩ. Cũng chỉ có Tô Hiếu không ngại ồn ào, thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ Thương Tín những ngày cuối đời.

Bùi Thanh Tùng - con trai nghệ sĩ Thương Tín - không kịp nhìn mặt cha lần cuối.

Trao đổi vội với Tiền Phong sáng cùng ngày, Tô Hiếu cho biết ngay khi nhận tin Thương Tín qua đời, anh cùng Thanh Tùng - con trai Thương Tín - tức tối về Khánh Hòa. Hiện chưa rõ nguyên nhân nam nghệ sĩ ra đi đột ngột, có thể vì tuổi cao sức yếu. Trước đó, Tô Hiếu không nhận được tin Thương Tín bệnh nặng hay nguy kịch.

Lần gần nhất Tô Hiếu liên hệ với người thân để hỏi thăm tình hình của Thương Tín là trận lụt lịch sử cuối tháng 11. Cách đây hai tuần, chia sẻ với Tiền Phong, Tô Hiếu cũng thông tin Thương Tín sức khoẻ sụt giảm, tinh thần suy sụp. Một phần nguyên nhân do buồn thương, không được gặp con gái.

Hồi tháng 9, nhạc sĩ Tô Hiếu ghé thăm nghệ sĩ Thương Tín ở quê nhà Phan Rang. Thời điểm đó, nam nhạc sĩ thông tin Thương Tín không thể đi lại, cần người hỗ trợ trong sinh hoạt thường ngày.

“Anh Thương Tín tăng 3-4 kg so với trước kia, ăn uống và ngủ tốt. Tuy nhiên, anh không thể đi lại, phải di chuyển bằng xe lăn hoặc người dìu đỡ. Ngoài chấn thương ở chân, anh Tín không gặp vấn đề gì khác về sức khỏe. Dịp này, anh ít nói, có vẻ trầm buồn. Gặp tôi, anh vẫn mong muốn được trở lại TPHCM”, nhạc sĩ Tô Hiếu nói.

Nghệ sĩ Thương Tín về Khánh Hoà từ cuối tháng 1. Do tình trạng sức khỏe yếu, ông được người thân động viên ở lại quê nhà an dưỡng tuổi già. Trước đó, ông được chẩn đoán vỡ bánh chè khớp gối phải, không thể hồi phục.

“Lần tái khám gần nhất tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (Quận 5, TPHCM) trước Tết Nguyên đán 2025, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của anh Thương Tín không đảm bảo để phẫu thuật. Hiện tại, sức khỏe anh ngày càng yếu hơn nên xác định chấn thương vỡ bánh chè gối phải không thể hồi phục. Còn đầu gối trái bị viêm khớp đã cải thiện sau thời gian điều trị bằng thuốc”, Tô Hiếu nói.

Tại Khánh Hòa, Thương Tín ở cùng mẹ già và được em trai chăm sóc. Tuy nhiên, ông luôn muốn rời quê, vào TPHCM.

Năm tháng cuối đời

Những năm tháng cuối đời, đồng nghiệp ngại nhắc mỗi khi được hỏi tới Thương Tín. Thậm chí, ngay cả khi ông qua đời, hiếm có dòng trạng thái chia buồn. Không phải họ không bàng hoàng, tiếc thương mà ngại ồn ào.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong hồi tháng 8, NSND Thanh Tú từng nhắc đến Thương Tín với sự ái ngại và tiếc nuối cho ngôi sao màn bạc một thời, giờ sống trong bệnh tật, cô độc. Không ít nghệ sĩ lấy Thương Tín làm gương để chuẩn bị cho tuổi già.

Cú sốc đầu tiên về Thương Tín là khi ông đột quỵ năm 2021. Hình ảnh nam nghệ sĩ hốc hác, hoàn cảnh éo le với vợ trẻ, con thơ khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả chung tay kêu gọi ủng hộ, quyên góp.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, Thương Tín và những người hỗ trợ anh như Á hậu Trịnh Kim Chi, MC Phạm Anh xảy ra bất đồng về việc sử dụng tiền từ thiện. Vụ việc rùm beng một thời gian rồi chìm dần do người trong cuộc không muốn sa đà vào rắc rối của Thương Tín.

Hình ảnh cuối của nghệ sĩ Thương Tín, được Tô Hiếu chia sẻ hồi tháng 9.

Hai năm sau, Thương Tín được Tô Hiếu đứng ra giúp nhận show, hỗ trợ ăn ở. Tô Hiếu tuyên bố giúp đàn anh hoàn thành nguyện vọng làm phim, đi hát… Quả thực, đây là quãng thời gian Thương Tín được trở lại sàn diễn, khán giả. Ông chủ yếu đi hát ở đám cưới, bữa tiệc mừng, liên hoan và nhận cát-xê, đủ trang trải cuộc sống.

Đầu năm 2024, Thương Tín bất ngờ tố Tô Hiếu lợi dụng mình để "đánh bóng tên tuổi". Ông cho rằng tiền cát-xê đi hát, tài khoản ngân hàng bị Tô Hiếu giữ, không được cưu mang như chia sẻ trên truyền thông.

Trước lời tố cáo của đồng nghiệp, Tô Hiếu phủ nhận chuyện lợi dụng và ăn chặn cát-xê của Thương Tín. Tô Hiếu cho rằng, ồn ào trên bắt nguồn từ việc Thương Tín bị YouTuber xúi giục, đưa thông tin gây sốc nhằm câu view.

Theo Tô Hiếu, anh là người kết nối và giúp đỡ Thương Tín nhận show, các khoản cát-xê đi hát hay hoạt động đều được bầu show trả trực tiếp cho nam nghệ sĩ, để gửi về quê cho vợ con.

Để tránh thêm rắc rối, Tô Hiếu chọn cách dứt tình với Thương Tín. Thuyết phục đàn anh về quê và ngừng mọi hỗ trợ.

Tuy nhiên, về sau, Tô Hiếu nhiều lần giúp đỡ Thương Tín khi ông trở lại TPHCM, không có nơi nương tựa hoặc cùng người nhà đưa tới bệnh viện thăm khám lúc đàn anh gặp tai nạn.

Tô Hiếu cho biết dù ngại ồn ào, anh giúp Thương Tín vì cái tình và sự tin tưởng, giao phó của người thân nam nghệ sĩ.

“Đôi khi tôi rất khó xử, không biết nên giúp hay không bởi dư luận ồn ào, nhiều ý kiến trái chiều. Ngay cả việc tôi cập nhật thông tin, hình ảnh của Thương Tín, có người ghét cho rằng tôi đu bám anh, đánh bóng nhưng khán giả yêu mến anh thì tha thiết được biết. Sau nhiều lần trăn trở, tôi quyết định giúp anh trong khả năng của mình”, Tô Hiếu nói.

Ngoài ra, Tô Hiếu nhiều lần nhắc về số tiền hơn một tỷ đồng được các mạnh thường quân hỗ trợ Thương Tín, đã chuyển vào tài khoản của bà Kim Chi - người vợ kém ông 32 tuổi. Tuy nhiên, đây là thông tin chưa thể kiểm chứng.

Thương Tín có con trai lớn là ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng. Anh là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên. Do cuộc sống riêng vất vả và xa cách từ nhỏ, hai cha con không hay gặp gỡ. Sau này, Thương Tín có con gái với vợ kém 32 tuổi. Tuy nhiên, Thương Tín và vợ trẻ chia tay hồi tháng 7/2024.

Thương Tín sinh năm 1956, được xem là tài tử màn bạc những năm 1980-1990. Anh ghi dấu ấn qua những vai diễn như thiếu tá Vọng trong phim Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn...