Thương Tín - Những điều ít biết

TP - Nhắc đến Thương Tín, người ta thường chỉ biết tới 2 giai đoạn của cuộc đời ông, đó là giai đoạn đỉnh cao danh vọng với một Thương Tín cùng hơn 200 vai diễn điện ảnh, hơn 100 vai diễn sân khấu, trở thành một trong những biểu tượng điện ảnh Việt Nam với sự cuốn hút, khí chất phong trần và lãng tử hiếm có. Và giai đoạn thứ 2 là một Thương Tín nghèo khó, cô độc những năm cuối đời. Nhưng đằng sau cuộc đời đó là những điều ít biết.

Hối hận vì cuốn hồi ký

Năm 2016, Thương Tín ra mắt sách Hồi ký Thương Tín, một đời giông bão. Trong cuốn sách, Thương Tín kể về những thăng trầm trong cuộc đời nghệ thuật, những cuộc hôn nhân không tình yêu và những sự chiêm nghiệm của ông về cuộc sống, về sự sám hối do những lỗi lầm trong quá khứ.

Hỏi lý do ra mắt sách, Thương Tín chia sẻ khi đó, có nhiều người khuyến khích ông kể lại cuộc đời mình vì bạn đọc rất quan tâm. Và hơn nữa, lúc đó ông rất cần tiền nên hy vọng cuốn hồi ký sẽ đem lại cho ông một khoản thù lao lớn để có thể lo cho con.

Vì thế, Thương Tín đã chấp nhận nói ra hết một lần để trải lòng. Nhưng cuốn sách đã không đem lại nhiều lợi ích cho ông nhiều câu chuyện riêng tư liên quan đến những nhân vật có thật ông đã nói mà không được sự đồng ý của họ. Đã có người phản ứng lại.

Thương Tín trong Ván bài lật ngửa

Nhưng điều làm Thương Tín thất vọng hơn là số tiền thù lao từ cuốn sách không được nhiều như ông kỳ vọng. Chia sẻ với người viết, Thương Tín đã từng nói ông cảm thấy thất vọng, dù đã làm việc cật lực nhưng kết quả không như dự tính, nhất là về thù lao. Sau cuốn sách ông mất mát về danh tiếng và tiền bạc từ chính câu chuyện đời mình.

Dù rằng đã có người khuyên Thương Tín viết cuốn sách khác, tập trung vào với những vai diễn lừng lẫy của ông cũng như những kinh nghiệm, trải nghiệm qua bao tác phẩm điện ảnh sân khấu đình đám nhưng Thương Tín từ chối.

Sự sĩ diện của người nghệ sĩ

Năm 2018, khi đó hoàn cảnh Thương Tín đã rất khó khăn. Ông phải để vợ con ở quê, một mình vào TPHCM thuê trọ kiếm tiền. Tuổi đã ngoài 60, nên chỉ có những đạo diễn trẻ biết tiếng tăm của Thương Tín mới chấp nhận cho ông vào những vai nhỏ với cát-sê không cao.

Thương Tín kể, có ngày ông chạy xe máy hơn 200 km chỉ để có được vài đoạn phim với cát-sê vài trăm ngàn đồng. Thậm chí có ngày, một đài truyền hình mời ông tới làm chương trình talkshow về ông tới 6 tiếng đồng hồ nhưng không trả cho ông đồng thù lao nào.

Thiếu tiền trọ, ăn uống kham khổ nhưng xuất hiện trước người viết, dù trong bộ đồ đã cũ, nhăn nheo nhưng Thương Tín vẫn đóng thùng đàng hoàng. Móc trong túi áo ra điếu thuốc nhăn nheo, Thương Tín bảo ông chỉ có đủ tiền mua lẻ vài điếu.

Thương Tín thở dài, cả thời tuổi trẻ là ngôi sao màn bạc với vài chục vai diễn để đời, cát-sê đóng phim có khi lên tới cả trăm cây vàng nhưng chả tích lũy được tài sản gì cho bản thân, giờ về già vẫn ở nhà thuê, lọ mọ đi đóng phim để kiếm tiền nuôi con.

“Con tôi đang tuổi ăn tuổi lớn nên nhiều chi phí lắm. Một tháng chi phí cho cả gia đình ở Sài Gòn cũng phải hơn chục triệu, mà làm phim thì lúc có lúc không, cát-sê thì cũng không cao nên tôi phải đưa vợ con về quê. Nhớ con lắm nhưng hoàn cảnh biết làm sao?”- Thương Tín than thở.

Khi đại dịch COVID nổ ra, Thương Tín may mắn được nhạc sĩ Tô Hiếu quan tâm. Tô Hiến đón Thương Tín về nhà, tổ chức cho ông đi hát, đi đóng phim. Nhưng tuổi cao sức yếu lại bệnh tình liên miên nên Thương Tín không có thu nhập là bao.

Cũng nhờ sự vận động của Tô Hiếu mà khi Thương Tín ngã bệnh, đã có nhiều nghệ sĩ hay người hâm mộ ủng hộ nên Thương Tín có chút tiền để phụ giúp gia đình. Nhưng những mâu thuẫn với gia đình, thêm bệnh tình của ông ngày càng nghiêm trọng đã khiến cuộc sống Thương Tín tiếp tục lao đao. Trước những khó khăn trong cuộc sống, Thương Tín đã lựa chọn về quê để sống những ngày cuối đời.