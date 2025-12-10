NSND Minh Châu: 'Tôi đã linh cảm điều không lành về anh Thương Tín'

TPO - Sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín ở tuổi 69 khép lại cuộc đời vang bóng nhưng cũng lắm thăng trầm, để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Ký ức của các nghệ sĩ về một Thương Tín phong độ, tài hoa và những năm tháng vàng son của màn ảnh, sân khấu được nhắc lại trong niềm tiếc thương.

Nghệ sĩ Thương Tín từ giã cõi trần ở tuổi 69 tại nhà riêng hôm 8/12. Đến sáng 9/12, thông tin mới được công khai do nhạc sĩ Tô Hiếu thông báo. Nhiều đồng nghiệp thương xót khi tài tử trở về với cát bụi, nhớ lại một thời vàng son của Thương Tín trên màn ảnh Việt.

Vai diễn cuối đời

Chia sẻ với Tiền Phong, NSND Minh Châu không giấu được sự nghẹn ngào nhớ về người bạn diễn cũ vừa qua đời. Bà kể lần gặp lại nghệ sĩ Thương Tín trên phim trường Cu li không bao giờ khóc đã để lại trong lòng bà những linh cảm buồn.

“Khi gặp anh Tín ở đoàn phim, tôi đã có linh cảm không lành. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh. Trước kia, anh ấy là bạn thân của chồng tôi. Những năm còn trẻ, mỗi lần đi quay chung, anh Tín hay ghé nhà tôi chơi. Khi ấy anh ấy phong độ, hào hoa, nổi tiếng khắp nơi”, bà nhớ lại.

"Cu li không bao giờ khóc" là tác phẩm cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín. Trong phim, ông chỉ xuất hiện vỏn vẹn khoảng 2 phút.

Theo NSND Minh Châu, trong lần tái ngộ sau nhiều năm xa cách, hình ảnh của Thương Tín khiến bà không khỏi xót xa: “Lúc đó anh chỉ đóng một vai rất nhỏ trong Cu li không bao giờ khóc. Nhìn anh, tôi thương lắm. Trong lòng cứ tự hỏi vì sao một con người từng có thời oanh liệt, đi ngang dọc khắp nơi, đẹp trai, phong nhã lại có thể thay đổi nhiều đến vậy”.

Nghe tin Thương Tín mất, NSND Minh Châu vẫn thấy đau lòng dù đã chuẩn bị trước tâm thế: “Đau lắm, buồn lắm, nhưng không quá bất ngờ. Buồn nhất là số phận con người. Anh từng có bao nhiêu thành công rực rỡ vậy mà cuối đời lại ra đi trong cô đơn, bệnh tật và khổ sở như thế”.

Lần gần nhất hai người gặp nhau là vào năm 2023, khi cùng tham gia bộ phim Cu li không bao giờ khóc. Khi ấy dù sức khỏe đã sa sút, Thương Tín vẫn nhận ra bà: “May mắn là anh ấy vẫn nhận ra tôi. Tôi hỏi thì anh bảo vẫn nhớ. Lúc đó tôi còn tự trấn an mình: ‘Đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo, biết đâu ông trời thương, rồi anh ấy lại khỏe lên’”.

Nhưng cuối cùng, điều bà lo sợ vẫn thành sự thật.

“Tôi nghĩ cuộc đời là vậy. Con người nếu không biết giữ gìn, không biết trân trọng bản thân thì sẽ có lúc mai một. Cuộc đời sẽ rẽ sang một lối khác, rất đáng tiếc. Nghĩ lại, tôi thấy thương anh Tín”, NSND Minh Châu nói.

Vai diễn cuối đời của Thương Tín

Thương Tín trong ký ức người ở lại

Từng là bạn diễn trong bộ phim Dòng sông hoa trắng của đạo diễn - NSND Trần Phương, Diễm My khi đó mới vào nghề còn Thương Tín đã là cái tên lừng lẫy. Trong phim, Thương Tín đóng sĩ quan của chế độ cũ còn Diễm My vào vai nữ biệt động xinh đẹp.

Hay tin đồng nghiệp qua đời, Diễm My đau xót: “Đời người hữu hạn. Có lẽ vì thế chúng ta phải chấp nhận những cuộc chia ly dẫu chưa bao giờ sẵn sàng. Cuộc đời anh Thương Tín đi qua nhiều quãng thăng trầm. Tuy nhiên trên hành trình đó anh cũng từng tỏa sáng như một ngôi sao - vốn là món quà quý giá nhất cho những ai theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong thời khắc này tin rằng những điều đẹp nhất trong cuộc đời anh sẽ ở lại với khán giả, mọi người. Đó cũng là lời tiễn biệt đầy tử tế nhất. Thương mến và mong anh an nghỉ”.

NSND Kim Cương lặng người khi nhận tin. Với bà, Thương Tín không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người em gắn bó sâu nặng trên sân khấu Đoàn kịch nói Kim Cương. Bà gọi ông là bạn diễn ăn ý, đã cùng nhau tạo nên nhiều vai diễn kinh điển, ghi dấu một thời vàng son của sân khấu kịch miền Nam như Lá sầu riêng, Trà hoa nữ, Lôi Vũ…

Trong ký ức của người ở lại, Thương Tín luôn là chàng kép phong độ, điềm đạm, có ánh mắt thắp sáng sân khấu mỗi lần xuất hiện.

Những năm cuối đời khi hay tin Thương Tín lâm bệnh, bà âm thầm lo liệu, tìm nơi an nghỉ cho ông với mong muốn người em có được chỗ nằm thật tử tế. Khi biết gia đình đưa ông về quê an táng, bà nhẹ lòng vì tin rằng đó là phước phần cuối cùng.

Khoảnh khắc khiến bà đau lòng nhất là gặp lại Thương Tín trong chương trình Nghệ sĩ tri âm năm 2022. Tài tử hào hoa năm nào khi ấy đã gầy gò, mệt mỏi. Với bà, sự ra đi của ông không chỉ là mất mát của một đồng nghiệp tài hoa mà còn là sự khép lại của mảnh ký ức vàng son của sân khấu.

"Với tôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi tiễn em đi như tiễn một người em đồng nghiệp thân thương và đầy tài hoa”, bà nghẹn ngào.

Giống như mọi năm, Việt Hương và người thân nấu cơm làm đám giỗ Chí Tài. Diễn viên trải lòng ngày giỗ Chí Tài trùng hợp là 100 ngày mất của diễn viên Ngọc Trinh, cũng là ngày Thương Tín qua đời.

"Nay giỗ anh, cũng nhận được tin ra đi của một đàn anh. Và hôm nay một trăm ngày của chị nhiều việc một ngày. Em gửi bánh cúng chị, nấu cơm canh cúng anh, chào tiễn biệt một người anh. Thắp nén nhang cho ấm lòng người ở lại", nữ diễn viên chia sẻ.

Tiếc thương Thương Tín, nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân viết: “Hình ảnh Thương Tín đọng lại trong tâm trí bao người bởi tài năng diễn xuất trong những bộ phim kinh điển một thời. Nhưng những tháng ngày cuối đời thật sự không ai muốn nhắc đến. Có chăng hãy nhắc bản thân rằng khi ở trên đỉnh vinh quang đừng nghĩ nó là mãi mãi. Hãy nhìn ông ấy bằng những hình ảnh đẹp của một thời huy hoàng”.

Những năm cuối đời, cuộc sống của nghệ sĩ Thương Tín nhiều biến động. Ở tuổi xế chiều, ông có thêm con gái với người vợ thứ tư, trẻ hơn ông 32 tuổi. Nghệ sĩ từng chia sẻ ông không tiếc nuối quá khứ, bởi mọi lựa chọn đều do chính mình quyết định, chỉ mong có việc làm đủ sống qua ngày.

Sau thời kỳ đỉnh cao, sự nghiệp của ông dần sa sút vì những sai lầm cá nhân và tình trạng sức khỏe suy giảm, hiếm hoi xuất hiện trên màn ảnh. Cuối tháng 2/2021, ông bị đột quỵ và được cấp cứu. Thời điểm ấy ông sống trong căn phòng trọ nhỏ ở TPHCM, còn vợ con ở Phan Rang. Những năm sau đó, ông từng được đồng nghiệp hỗ trợ, đi giao hàng mưu sinh rồi bỏ dở vì không đủ sức.

Từ 2022, nhờ sự hỗ trợ kết nối, ông đi hát tại TPHCM và một số tỉnh miền Tây để kiếm thu nhập, chủ yếu dành dụm gửi về nuôi con. Năm 2024, Thương Tín có lần xuất hiện cuối cùng trên màn ảnh rộng trong phim Cu li không bao giờ khóc. Sau những ồn ào liên quan đến việc hỗ trợ con gái, ông sống kín tiếng hơn.

Đầu năm 2025, sức khỏe ông sa sút nghiêm trọng, phải ngồi xe lăn, gần như không thể tự chăm sóc bản thân do thoái hóa khớp gối và gãy xương bánh chè, khép lại những năm tháng cuối đời trong sự lặng lẽ.