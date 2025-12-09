Cú phản đòn lật ngược vụ sáp nhập

TPO - Cuộc chiến giành quyền sở hữu Warner Bros. Discovery nóng lên sau khi Paramount Skydance bất ngờ tung gói thầu trị giá 108,4 tỷ USD. Động thái này nhằm mục đích vượt mặt thương vụ 82,7 tỷ USD mà Netflix vừa giành được. Nỗ lực của Paramount cho thấy tham vọng tạo ra đế chế truyền thông mới, thách thức sự thống trị của gã khổng lồ trực tuyến. Cả hai thương vụ đều đang đối mặt với những rào cản pháp lý và chỉ trích gay gắt.

Paramount "phản đòn" Netflix

Trước đó, Netflix là bên giành chiến thắng trong cuộc đua kéo dài nhiều tuần với Paramount và Comcast, khi đạt được thỏa thuận mua lại Warner Bros. Discovery trị giá 82,7 tỷ USD, bao gồm mảng phim ảnh, truyền hình và streaming. Động thái mới của Paramount khiến cuộc chiến giành quyền kiểm soát Warner Bros. cùng các “tài sản vàng” như HBO và DC Comics trở nên khó lường.

Đề nghị của Netflix đi kèm phí phá vỡ hợp đồng 5,8 tỷ USD và được dự báo sẽ vấp phải sự giám sát chặt về lệnh chống độc quyền. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên tiếng bày tỏ nghi vấn xung quanh thương vụ này.

Thương vụ còn hứng chịu chỉ trích từ các chính trị gia và các nghiệp đoàn Hollywood, với lo ngại rằng vụ sáp nhập có thể dẫn đến làn sóng sa thải nhân sự và giá dịch vụ tăng cao đối với người tiêu dùng.

Dù thế, đề nghị từ Paramount cũng không “miễn nhiễm” với rủi ro pháp lý. Một kịch bản sáp nhập Paramount - Warner Bros. sẽ làm gia tăng vị thế thống lĩnh của công ty mới trong lĩnh vực studio, làm dấy lên những lo ngại tương tự về việc cắt giảm việc làm trong bối cảnh ngành giải trí đang tái cấu trúc.

Cuộc chiến phía sau hậu trường

Theo Reuters, Paramount từng nâng giá đề nghị lên 30 USD/cổ phiếu vào tuần trước, nhưng hội đồng quản trị Warner Bros. lo ngại về khả năng tài chính đảm bảo thương vụ.

Kể từ tháng 9, Paramount đã nhiều lần gửi đề xuất nhằm xây dựng liên minh giải trí đối trọng với Netflix và các “ông lớn công nghệ” như Apple, song đều bị từ chối.

Paramount cũng đã gửi thư cho Warner Bros., cáo buộc quy trình bán công ty thiếu công bằng và cho rằng ban lãnh đạo đã định sẵn Netflix là bên thắng cuộc.

Đáng chú ý, CEO Paramount David Ellison tuyên bố trên CNBC rằng tồn tại “sự thiên vị có hệ thống” chống lại công ty của ông trong quá trình đấu thầu: “Chúng tôi đang đấu tranh không chỉ cho cổ đông của mình mà còn cho các cổ đông của Warner Bros. Discovery”.

CEO Paramount David Ellison.

Ông Ellison được hậu thuẫn bởi cha là tỷ phú Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, một trong những người giàu nhất thế giới và có mối quan hệ thân thiết với chính quyền Trump. Bên cạnh đó hãng này có nguồn tài trợ từ Affinity Partners, công ty đầu tư do Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - điều hành và một số quỹ đầu tư ở Trung Đông.

Về phía Netflix, CEO Ted Sarandos cho biết đề nghị thù địch của Paramount là hoàn toàn đã được dự đoán trước và bày tỏ sự tự tin vào việc chốt được thỏa thuận.

Sarandos chỉ trích đề nghị của đối thủ: “Trong đề nghị mà Paramount đưa ra, nhà Ellison đang nói về 6 tỷ USD đồng bộ hóa. Bạn nghĩ đồng bộ hóa đến từ đâu? Cắt giảm việc làm chứ sao? Chúng tôi thì không cắt giảm việc làm. Chúng tôi tạo ra việc làm".

Động cơ chiến lược của Netflix

Theo Bloomberg, Tổng thống Trump từng gặp đồng CEO Netflix Ted Sarandos vào giữa tháng 11 và khẳng định rằng Warner Bros nên được bán cho bên trả giá cao nhất.

Các nhà phân tích cho rằng thương vụ Netflix theo đuổi không chỉ nhằm mở rộng quy mô, mà còn để nắm quyền kiểm soát dài hạn với tài sản trí tuệ cao cấp (premium IP) như Game Of Thrones, Harry Potter, Lord Of The Rings, DC Comics … Bên cạnh đó, hãng muốn giảm phụ thuộc vào các studio bên ngoài, tăng tốc tham vọng trong game, giải trí trực tiếp và hệ sinh thái tiêu dùng.

Kho nội dung khổng lồ của Warner Bros sẽ giúp Netflix mở rộng sức ảnh hưởng, độ nhận diện thương hiệu và tiềm năng thương mại hóa, đặc biệt trong lĩnh vực game. Đây là lĩnh vực Netflix vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nền móng.