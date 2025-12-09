Ông Trump cảnh báo

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi Ted Sarandos, xác nhận đã gặp mặt nhưng cảnh báo sáp nhập Netflix với Warner Bros. (WBD) có thể tạo vấn đề vì thị phần quá lớn.

Tổng thống Donald Trump dành nhiều lời khen cho CEO Netflix Ted Sarandos, gọi ông là “tuyệt vời” và “xuất chúng”, đồng thời bày tỏ lo ngại thương vụ sáp nhập giữa Netflix và Warner Bros. sẽ tạo ra một thế lực có thị phần rất lớn, tiềm ẩn nhiều vấn đề, theo Deadline.

Trên thảm đỏ sự kiện Kennedy Center Honors tại Washington D.C. tối 7/12 (giờ địa phương), ông Trump xác nhận Ted đã đến Nhà Trắng và vào Phòng Bầu dục tuần trước và ca ngợi. “Tôi rất tôn trọng ông ấy. Ông ấy là người tuyệt vời. Ted đã làm một việc thực sự huyền thoại” ông Trump nói.

Donald Trump khen ngợi Ted Sarandos song lo ngại về vụ sáp nhập Netflix và Warner Bros. tiềm ẩn nhiều vấn đề. Ảnh: Getty.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết hai bên không thảo luận về bất kỳ cam kết nào liên quan đến thương vụ sáp nhập “khủng” vừa được công bố. Theo đó, Netflix đã đạt được thỏa thuận mua lại Warner Bros. với giá 27,75 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt và cổ phiếu, vượt qua đề nghị cạnh tranh từ David Ellison (Paramount-Skydance) và Comcast.

“Tôi nghĩ trong lịch sử Hollywood, hầu như chưa từng có điều gì giống với những gì ông ấy đã làm được”, ông Trump nhận xét về cách Ted Sarandos xây dựng Netflix. Khi nói đến thị phần, ông nhấn mạnh: “Đó là câu hỏi lớn. Họ đã có thị phần khủng và khi họ có thêm Warner Bros., thị phần sẽ tăng lên rất nhiều và điều này có thể trở thành vấn đề”. Tổng thống Mỹ cho hay cần đến các nhà kinh tế để bàn về việc này và ông cũng sẽ tham gia vào quyết định đó.

Đây là lần đầu Tổng thống Mỹ lên tiếng công khai về thương vụ kể từ khi Netflix thắng thương vụ có giá trị 82,7 tỷ USD.

Thỏa thuận dự kiến hoàn tất trong vòng 12-18 tháng, chờ phê duyệt từ các cơ quan quản lý. Trước đó, Warner Bros. Discovery sẽ tiến hành kế hoạch tách mảng studio và streaming (thuộc Warner Bros.) khỏi mảng truyền hình truyền thống (thuộc Discovery Global).

Theo thỏa thuận, Netflix mua lại phần Warner Bros. với giá 23,25 USD tiền mặt cộng thêm 4,50 USD cổ phiếu Netflix cho mỗi cổ phiếu WB. Netflix. Tổng giá trị doanh nghiệp của thương vụ đạt 82,7 tỷ USD, còn tổng giá trị vốn chủ sở hữu là 72 tỷ USD.

Netflix cũng chấp thuận khoản phí phá vỡ hợp đồng lên tới 5,8 tỷ USD nếu thương vụ không được cơ quan quản lý thông qua. Giới quan sát nhận định hãng sẽ phản bác bằng lập luận họ vẫn chỉ là một phần trong thị trường video toàn cầu rộng lớn, cạnh tranh với YouTube, TikTok và nhiều nền tảng khác dù quy mô lớn.

Trước đó, David Ellison đã đưa ra ba đề nghị liên tiếp nhằm mua toàn bộ Warner Bros. Discovery nhưng đều bị từ chối, trước khi CEO David Zaslav và hội đồng quản trị công ty mở rộng quy trình cho các bên đấu giá khác. Đề nghị mới nhất của Paramount được cho là khoảng 30 USD/cổ phiếu tiền mặt, được hậu thuẫn bởi Larry Ellison - nhà đồng sáng lập Oracle, cha của David Ellison, một trong những người giàu nhất thế giới và là nhà tài trợ lớn của ông Trump.

David Ellison từng đưa ra hàng loạt nhượng bộ với chính quyền Trump trong quá trình xin phê duyệt từ FCC cho thương vụ Skydance mua lại Paramount, thương vụ đã hoàn tất hồi tháng 8. Trong phần lớn thời gian, Warner Bros. Discovery từng được xem là mục tiêu của Paramount.

Tuần trước, Paramount đã cáo buộc Warner Bros. Discovery tiến hành quy trình bán tài sản “không công bằng”. Thậm chí nhiều tin đồn Paramount có thể khởi kiện hoặc tiến hành một động thái thù địch nhắm đến các cổ đông của WBD.

Trước sự việc, công Đoàn Biên Kịch Hoa Kỳ (WGA) tuyên bố việc Netflix mua lại WBD phải bị phản đối gay gắt. WGA cho rằng việc một công ty streaming lớn nhất hành tinh nuốt chửng một trong các đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân mà luật chống độc quyền được tạo ra để ngăn chặn.