Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tại nhà riêng tại quê nhà Phan Rang, hưởng thọ 70 tuổi.

Sáng 9/12, nhạc sĩ Tô Hiếu - người đồng hành cùng nghệ sĩ Thương Tín trong giai đoạn sức khỏe xuống dốc - xác nhận với Tiền Phong việc nam nghệ sĩ qua đời tại nhà riêng. Theo Tô Hiếu, anh nhận tin từ người thân của nghệ sĩ vào sáng sớm. Nguyên nhân mất được xác định do tuổi cao, sức yếu sau thời gian dài suy kiệt và không thể đi lại. Gia đình đang lo hậu sự nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín rời TPHCM về quê nhà Khánh Hòa để an dưỡng. Việc di chuyển trở nên bất khả thi sau chấn thương nặng ở chân phải khiến ông phải gắn bó với xe lăn.

thuong-tin-2.jpg
Hình ảnh gần nhất của nghệ sĩ Thương Tín.

Trước Tết Nguyên đán, ông tái khám tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (Quận 5, TPHCM). Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, bác sĩ kết luận sức khỏe của ông không đủ điều kiện phẫu thuật, phần bánh chè gối phải bị vỡ hoàn toàn và không thể phục hồi. Đầu gối trái tuy có cải thiện nhờ điều trị thuốc, nhưng vẫn không đủ để giúp ông tự đứng hoặc đi lại.

Từ khi về quê, nghệ sĩ Thương Tín sống trong sự chăm sóc của em trai. Người thân động viên ông ở lại Khánh Hòa để dưỡng bệnh, hạn chế di chuyển xa. Tuy ăn uống tốt hơn trước và tăng khoảng 3-4 kg, ông hầu như không thể tự sinh hoạt, thường xuyên phải nhờ người dìu đỡ hoặc dùng xe lăn. Tính khí nghệ sĩ thời gian gần đây trầm hơn, ít nói, thường trốn tránh tiếp xúc với người lạ.

Đầu tháng 9, nhạc sĩ Tô Hiếu ghé thăm nghệ sĩ Thương Tín nhân chuyến công tác đi qua Khánh Hòa. “Cũng rất lâu rồi mới có dịp ghé thăm anh”, anh nói. Theo lời kể, dù sức khỏe sa sút, Thương Tín vẫn giữ thói quen trò chuyện ngắn và hỏi thăm tin tức đồng nghiệp. Ông bày tỏ mong muốn được quay lại TPHCM, nơi ông từng gắn bó phần lớn cuộc đời làm nghề, nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi người nghệ sĩ tiếp xúc với đồng nghiệp sau thời gian dài hạn chế giao tiếp. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết ngoài chấn thương ở chân, Thương Tín không gặp thêm vấn đề nghiêm trọng nào khác về sức khỏe, nhưng cơ thể ngày càng suy nhược.

Cuộc đời riêng của nghệ sĩ Thương Tín trải qua nhiều biến động. Con trai lớn của ông, ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng, là kết quả cuộc hôn nhân đầu tiên. Do hoàn cảnh gia đình phức tạp và xa cách từ nhỏ, hai cha con ít khi gặp gỡ nhau.

Sau này, Thương Tín kết hôn với người vợ kém ông 33 tuổi và có một con gái chung. Tuy nhiên, mối quan hệ này rạn nứt và chính thức chấm dứt vào tháng 7/2024. Từ khi ly hôn, nam nghệ sĩ sống chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của em trai và bạn bè trong nghề.

Những năm cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín rời xa ánh đèn sân khấu, sống lặng lẽ ở quê nhà với sức khỏe giảm sút và hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn. Sự ra đi của ông khép lại đoạn đời nhiều sóng gió, sau thời gian dài chống chọi bệnh tật và nương nhờ sự chăm sóc của người thân.

Trạch Dương
#Đời sống nghệ sĩ Thương Tín #Sức khỏe và suy giảm thể chất #Hậu sự và di chuyển cuối đời #Quan hệ gia đình và đời tư #Hoàn cảnh sống sau sự nghiệp

Cùng chuyên mục