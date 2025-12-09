Nghệ sĩ Thương Tín qua đời

Sáng 9/12, nhạc sĩ Tô Hiếu - người đồng hành cùng nghệ sĩ Thương Tín trong giai đoạn sức khỏe xuống dốc - xác nhận với Tiền Phong việc nam nghệ sĩ qua đời tại nhà riêng. Theo Tô Hiếu, anh nhận tin từ người thân của nghệ sĩ vào sáng sớm. Nguyên nhân mất được xác định do tuổi cao, sức yếu sau thời gian dài suy kiệt và không thể đi lại. Gia đình đang lo hậu sự nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín rời TPHCM về quê nhà Khánh Hòa để an dưỡng. Việc di chuyển trở nên bất khả thi sau chấn thương nặng ở chân phải khiến ông phải gắn bó với xe lăn.

Hình ảnh gần nhất của nghệ sĩ Thương Tín.

Trước Tết Nguyên đán, ông tái khám tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (Quận 5, TPHCM). Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, bác sĩ kết luận sức khỏe của ông không đủ điều kiện phẫu thuật, phần bánh chè gối phải bị vỡ hoàn toàn và không thể phục hồi. Đầu gối trái tuy có cải thiện nhờ điều trị thuốc, nhưng vẫn không đủ để giúp ông tự đứng hoặc đi lại.

Từ khi về quê, nghệ sĩ Thương Tín sống trong sự chăm sóc của em trai. Người thân động viên ông ở lại Khánh Hòa để dưỡng bệnh, hạn chế di chuyển xa. Tuy ăn uống tốt hơn trước và tăng khoảng 3-4 kg, ông hầu như không thể tự sinh hoạt, thường xuyên phải nhờ người dìu đỡ hoặc dùng xe lăn. Tính khí nghệ sĩ thời gian gần đây trầm hơn, ít nói, thường trốn tránh tiếp xúc với người lạ.

Đầu tháng 9, nhạc sĩ Tô Hiếu ghé thăm nghệ sĩ Thương Tín nhân chuyến công tác đi qua Khánh Hòa. “Cũng rất lâu rồi mới có dịp ghé thăm anh”, anh nói. Theo lời kể, dù sức khỏe sa sút, Thương Tín vẫn giữ thói quen trò chuyện ngắn và hỏi thăm tin tức đồng nghiệp. Ông bày tỏ mong muốn được quay lại TPHCM, nơi ông từng gắn bó phần lớn cuộc đời làm nghề, nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi người nghệ sĩ tiếp xúc với đồng nghiệp sau thời gian dài hạn chế giao tiếp. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết ngoài chấn thương ở chân, Thương Tín không gặp thêm vấn đề nghiêm trọng nào khác về sức khỏe, nhưng cơ thể ngày càng suy nhược.

Cuộc đời riêng của nghệ sĩ Thương Tín trải qua nhiều biến động. Con trai lớn của ông, ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng, là kết quả cuộc hôn nhân đầu tiên. Do hoàn cảnh gia đình phức tạp và xa cách từ nhỏ, hai cha con ít khi gặp gỡ nhau.

Sau này, Thương Tín kết hôn với người vợ kém ông 33 tuổi và có một con gái chung. Tuy nhiên, mối quan hệ này rạn nứt và chính thức chấm dứt vào tháng 7/2024. Từ khi ly hôn, nam nghệ sĩ sống chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của em trai và bạn bè trong nghề.

Những năm cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín rời xa ánh đèn sân khấu, sống lặng lẽ ở quê nhà với sức khỏe giảm sút và hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn. Sự ra đi của ông khép lại đoạn đời nhiều sóng gió, sau thời gian dài chống chọi bệnh tật và nương nhờ sự chăm sóc của người thân.