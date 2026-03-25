Có gì trong đêm nhạc 'Đón ánh bình minh' tiếp sức 12.000 vận động viên Tiền Phong Marathon

TPO - Đêm nhạc "Đón ánh bình minh" diễn ra tối 28/3 tại Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) góp phần tô đậm diện mạo mới cho một trong những giải chạy giàu truyền thống nhất Việt Nam. Trong không gian di sản được nâng tầm bởi âm nhạc, ánh sáng hiện đại, hơn 10.000 vận động viên dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 67 được tiếp thêm động lực để bước vào ngày thi đấu chính thức sáng 29/3.

Sau gần 7 thập kỷ đồng hành cùng lịch sử thể thao Việt Nam, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 bước vào một dấu mốc mới. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục hơn 12.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt.

Việc Khánh Hòa đăng cai giải đấu cũng mở ra cơ hội kết hợp giữa thể thao và quảng bá du lịch - văn hóa.

Xứ trầm - biển Yến trong lễ hội bình minh

Thông điệp "Đón ánh bình minh” của giải mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, cũng được chọn làm tên gọi của đêm nhạc. Đón ánh bình minh là khoảnh khắc hàng nghìn vận động viên xuất phát khi mặt trời vừa nhô lên từ biển, cũng tượng trưng cho một khởi đầu mới của phong trào marathon Việt Nam. Ánh bình minh còn là biểu trưng cho tinh thần thể thao, sức bền và khát vọng chinh phục được lan tỏa mạnh mẽ.

Lễ thượng cờ trang trọng - nghi thức không thể thiếu của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong - sẽ diễn ra sáng 28/3 tại Khu tưởng niệm Vòng tròn Gạc Ma. Trong không gian trang nghiêm, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cất lên đầy tự hào.

Vịnh biển lung linh ánh đèn trước thềm Tiền Phong Marathon 2026. Ảnh: Như Ý.



Tiếp tục bám sát thông điệp ý nghĩa, đêm nhạc tại Quảng trường 2/4 với quy mô gần 2.000 khán giả được dàn dựng công phu. Mở đầu đêm nhạc là phần trình diễn đậm bản sắc địa phương mang tên Dấu ấn xứ trầm - biển Yến, do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa dàn dựng. Tiết mục Trên miền Tháp nắng, Trăng soi huyền Tháp, Âm vang của Đá do dàn nhạc dân tộc thể hiện mở ra không gian di sản huyền ảo.

Điểm nhấn đặc biệt của phần một là trình diễn áo dài Di sản và biển đảo trong bộ sưu tập thời trang của Hoa hậu Ngọc Hân. Qua những tà áo dài, Hoa hậu Ngọc Hân mong muốn tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, truyền thống và lịch sử của miền biển đảo.

Nếu phần một khắc họa chiều sâu văn hóa, phần hai của chương trình với tên gọi Lễ hội bình minh đưa khán giả bước vào không gian lễ hội rực rỡ sắc màu. Sân khấu được thắp lửa bằng những giai điệu latin/EDM sôi động, tái hiện không khí carnival biển trẻ trung, phóng khoáng.

Ca sĩ Lưu Hiền Trinh hứa hẹn khuấy động đêm nhạc Đón ánh bình minh.

Sự xuất hiện của ca sĩ Lưu Hiền Trinh hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ, khuấy động toàn bộ không gian. Ca sĩ Lưu Hiền Trinh cũng là khách mời quen thuộc trong nhiều chương trình do báo Tiền Phong tổ chức. Nữ ca sĩ luôn mang đến năng lượng tích cực, truyền nhiệt huyết tới khán giả.

Màn trình diễn trang phục thể thao lần đầu có ở Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong là màn chào kết thú vị, kết nối tinh thần thể thao của giải chạy với yếu tố thời trang.

Chờ khoảnh khắc chạy giữa nắng, gió Nha Trang

Một trong những dấu ấn tạo nên sức hút của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong nói chung, đêm nhạc Đón ánh bình minh là sự đồng hành của đông đảo hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ, diễn viên và người đẹp.

Trực tiếp tham dự sự kiện, lan tỏa tinh thần thể thao là Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, Giảng viên - Á hậu Việt Nam 2020 Phương Anh cùng chồng là Tiến sĩ, doanh nhân Hồ Đức, diễn viên Hiếu Nguyễn, Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật của Hoa hậu Việt Nam 2024, Nguyễn Hoàng Nghĩa - Top 10 Nam vương Việt Nam 2024.

Chia sẻ với PV Tiền Phong trước thềm giải chạy, Hoa hậu Hà Trúc Linh bày tỏ háo hức với chương trình trình diễn áo dài di sản, âm nhạc EDM và ánh sáng hiện đại. Theo Trúc Linh, những hoạt động này là những trải nghiệm đáng nhớ với các runner tham gia giải chạy năm nay.

"Từng có cơ hội tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong tại Quảng Trị năm 2025, tôi hiểu được sức nóng của giải chạy và tinh thần nhiệt huyết của các vận động viên. Đêm nhạc Đón ánh bình minh là điểm mới trong lịch sử tổ chức giải, hứa hẹn là điểm đến thu hút các runner và du khách", Hà Trúc Linh nói.

Chung cảm xúc với Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh thán phục sức bền, ý chí của các runner ở nhiều độ tuổi quy tụ tại Tiền Phong Marathon. Sau khi có những trải nghiệm thú vị tại giải chạy ở Quảng Trị, Châu Anh hào hứng khi tiếp tục tham dự giải năm nay, diễn ra ở Nha Trang vào ngày 29/3.

Cung đường Tiền Phong Marathon 2026 giữa lòng phố biển.

"Tôi mong sự xuất hiện của mình ở giải chạy phần nào truyền cảm hứng tới người trẻ., giúp Tiền Phong Marathon được nhiều người biết đến hơn. Không dừng lại ở nội dung thi đấu, Tiền Phong Marathon có những hoạt động bên lề ý nghĩa như lễ thượng cờ, đêm nhạc, tạo dấu ấn riêng. Nha Trang nổi tiếng với bãi biển dài, khí hậu ôn hòa cùng những cung đường ven biển tuyệt đẹp. Tôi háo hức chờ đến khoảnh khắc được chạy trên con đường đầy gió biển", Á hậu Châu Anh chia sẻ. Cận kề giải chạy, Á hậu Châu Anh tích cực rèn sức bền để có thể trạng, tinh thần tốt nhất.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1958, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong là giải thể thao lâu đời nhất Việt Nam. Trải qua gần 7 thập kỷ, giải đấu trở thành một phần ký ức của điền kinh nước nhà, chứng kiến sự trưởng thành và tỏa sáng của nhiều thế hệ vận động viên xuất sắc.