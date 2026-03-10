Hà Trúc Linh và dàn người đẹp rạng rỡ tại họp báo Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Phạm Thùy Dương, Trần Minh Thu xuất hiện rạng rỡ tại họp báo Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại Hà Nội sáng 10/3.
Đây là lần đầu Hà Trúc Linh, Thùy Dương đồng hành cùng họp báo của Tiền Phong Marathon. Cả hai bất ngờ với quy mô tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, hoành tráng của giải.
Theo Hà Trúc Linh, Tiền Phong Marathon góp phần quảng bá kinh tế, du lịch của các địa phương đăng cai. Cô hào hứng khi giải năm nay được tổ chức ở Nha Trang, Khánh Hòa, một vùng đất sôi động và giàu văn hóa.
Người đẹp Phạm Thùy Dương diện váy lệch vai thanh lịch, quyến rũ.
Phạm Thùy Dương gửi lời chúc tới các runner tham gia giải Tiền Phong Marathon 2026 tại Nha Trang sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trên những cung đường ấn tượng.
Đây là lần thứ 4 Bảo Châu đồng hành cùng họp báo Tiền Phong Marathon. Cô bày tỏ sự ấn tượng với quy mô ngày càng chuyên nghiệp của giải. Bảo Châu bất ngờ khi năm nay có tới hơn 12.000 vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon 2026 ở Nha Trang.
Bảo Châu và người đẹp Trần Minh Thu - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 rạng rỡ tại sự kiện.
Trần Minh Thu chia sẻ cô đã có những trải nghiệm ấn tượng khi tham dự giải Tiền Phong Marathon 2025 tại Quảng Trị với tư cách thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. "Không chỉ là giải chạy quy mô, truyền thống lâu đời, Tiền Phong Marathon luôn có những hoạt động đồng hành ý nghĩa, có sức lan tỏa", cô nói.
Minh Thu cho rằng Tiền Phong Marathon góp phần lan tỏa vẻ đẹp của thể thao và thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, duy trì lối sống tích cực và khát vọng vươn lên của giới trẻ.