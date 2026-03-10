Hà Trúc Linh và dàn người đẹp rạng rỡ tại họp báo Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Phạm Thùy Dương, Trần Minh Thu xuất hiện rạng rỡ tại họp báo Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại Hà Nội sáng 10/3.