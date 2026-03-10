Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Trúc Linh và dàn người đẹp rạng rỡ tại họp báo Tiền Phong Marathon 2026

Duy Nam - Dương Triều - Trọng Tài

TPO - Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Phạm Thùy Dương, Trần Minh Thu xuất hiện rạng rỡ tại họp báo Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại Hà Nội sáng 10/3.

img-1090.jpg
Sáng 10/3, Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Phạm Thùy Dương rạng rỡ tham dự họp báo Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026. Hai người đẹp cùng chọn trang phục màu trắng thanh lịch, duyên dáng.
img-1089.jpg
img-1088.jpg
Đây là lần đầu Hà Trúc Linh, Thùy Dương đồng hành cùng họp báo của Tiền Phong Marathon. Cả hai bất ngờ với quy mô tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, hoành tráng của giải.
img-1097.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, cô và các thí sinh có cơ hội đồng hành cùng giải Tiền Phong Marathon 2025 tổ chức tại Quảng Trị và có cơ hội tham gia những hoạt động đồng hành đầy ý nghĩa của giải đấu. Theo Trúc Linh, Tiền Phong Marathon không đơn thuần là giải đấu thể thao mà đang từng bước được định vị như một mô hình sự kiện thể thao gắn với văn hóa, du lịch và hoạt động cộng đồng, có sức lan tỏa xã hội bền bỉ.
img-1092.jpg
img-1091.jpg
Theo Hà Trúc Linh, Tiền Phong Marathon góp phần quảng bá kinh tế, du lịch của các địa phương đăng cai. Cô hào hứng khi giải năm nay được tổ chức ở Nha Trang, Khánh Hòa, một vùng đất sôi động và giàu văn hóa.
img-1087.jpg
img-1084.jpg
Người đẹp Phạm Thùy Dương diện váy lệch vai thanh lịch, quyến rũ.
img-1083.jpg
img-1082.jpg
Phạm Thùy Dương gửi lời chúc tới các runner tham gia giải Tiền Phong Marathon 2026 tại Nha Trang sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trên những cung đường ấn tượng.
ddt-0282.jpg
Người đẹp Nguyễn Hoàng Bảo Châu - top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018 đồng hành cùng họp báo Tiền Phong Marathon 2026 với vai trò MC.
ddt-0278.jpg
ddt-0291-1.jpg
Đây là lần thứ 4 Bảo Châu đồng hành cùng họp báo Tiền Phong Marathon. Cô bày tỏ sự ấn tượng với quy mô ngày càng chuyên nghiệp của giải. Bảo Châu bất ngờ khi năm nay có tới hơn 12.000 vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon 2026 ở Nha Trang.
ddt-0293.jpg
Bảo Châu cho rằng các vận động viên sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi tham dự giải đấu năm nay. Bên cạnh thi đấu, các runner có dịp tham dự các hoạt động bên lề có ý nghĩa như Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (28/3/2026), các chương trình thiện nguyện trao tặng nhà tình nghĩa, hội chợ văn hóa - du lịch - ẩm thực và các hoạt động giao lưu cộng đồng...
ddt-0300.jpg
ddt-0306.jpg
Bảo Châu và người đẹp Trần Minh Thu - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 rạng rỡ tại sự kiện.
ddt-0340.jpg
ddt-0351.jpg
Trần Minh Thu chia sẻ cô đã có những trải nghiệm ấn tượng khi tham dự giải Tiền Phong Marathon 2025 tại Quảng Trị với tư cách thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. "Không chỉ là giải chạy quy mô, truyền thống lâu đời, Tiền Phong Marathon luôn có những hoạt động đồng hành ý nghĩa, có sức lan tỏa", cô nói.
ddt-0362.jpg
ddt-0368.jpg
Minh Thu cho rằng Tiền Phong Marathon góp phần lan tỏa vẻ đẹp của thể thao và thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, duy trì lối sống tích cực và khát vọng vươn lên của giới trẻ.
Duy Nam - Dương Triều - Trọng Tài
#Hà Trúc Linh #Hoa hậu Việt Nam #Tiền Phong Marathon 2026

