Hàng chục hoa hậu, á hậu đổ bộ phố Nguyễn Huệ

TPO - Hơn chục hoa hậu, á hậu nổi tiếng cùng dàn người đẹp đã hội tụ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc Lễ hội áo dài TPHCM 2026, mang đến những màn trình diễn áo dài ấn tượng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và lan tỏa giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam.