Hàng chục hoa hậu, á hậu đổ bộ phố Nguyễn Huệ

Nhóm PV

TPO - Hơn chục hoa hậu, á hậu nổi tiếng cùng dàn người đẹp đã hội tụ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc Lễ hội áo dài TPHCM 2026, mang đến những màn trình diễn áo dài ấn tượng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và lan tỏa giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam.

0085lhad-2026-foto-kiengcan.jpg
Lễ hội áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng chính thức khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật tôn vinh tà áo dài Việt Nam.
0031lhad-2026-foto-kiengcan.jpg
Chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu, người đẹp và người mẫu. Ngay trong đêm khai mạc, nhiều gương mặt nổi bật của làng sắc đẹp như Hoa hậu Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh cùng Nam vương Phạm Tuấn Ngọc chính thức ra mắt công chúng với vai trò Đại sứ Lễ hội áo dài TPHCM 2026.
0074lhad-2026-foto-kiengcan.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cùng Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, người mẫu nhí trình diễn bộ sưu tập Hương ký ức đến từ nhà thiết kế Trần Thiện Khánh.
0035lhad-2026-foto-kiengcan.jpg
Chương trình được chia thành ba chương nghệ thuật, kết hợp giữa âm nhạc và trình diễn thời trang áo dài đến từ nhiều nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam.
0092lhad-2026-foto-kiengcan.jpg
Lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng, như kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
0023lhad-2026-foto-kiengcan.jpg
Chuỗi hoạt động của Lễ hội áo dài diễn ra từ ngày 1 đến 31/3 tại nhiều không gian văn hóa của thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ga tuyến Metro số 1 cùng nhiều điểm du lịch, di tích trên địa bàn.
tp-z7594694976869-8a8b0db75f86fdc7035d7cde60aaea1f.jpg
Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý khi trình diễn lại trang phục Thăng Long Hội của NTK Nguyễn Huy Hoàng - từng được cô mang đến Miss Grand International 2024.
tp-z7594694903946-086b1b5b5164cdf9a4d2c19a0fc51ee7.jpg
Đêm khai mạc quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, người mẫu cùng dàn Hoa - Á hậu nổi bật của làng nhan sắc Việt.
tp-z7594694869422-1a3b093f9187ee9cb240bc901a15d691.jpg
Sự kiện không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài - di sản văn hóa Việt Nam, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, lòng tự hào dân tộc, tinh thần hội nhập và phát triển.
tp-z7594702119030-d11809e202431b9986534c5654089e11.jpg
Thông qua lễ hội, thành phố mong muốn quảng bá văn hóa, giới thiệu hình ảnh TPHCM thân thiện, nghĩa tình, đồng thời góp phần kích cầu du lịch và thu hút đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.
tp-z7594694930149-a50f4e84f6acb2f608726ddd459431ac.jpg
tp-z7594694925432-f364628fdcc5ca2da5ea7289ea26139a.jpg

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc dẫn đầu bộ sưu tập Mặt trời, cánh cò, thành phố của tôi của NTK Nguyễn Việt Hùng.

tp-z7594694987609-797354cff7eedad548740d774875be65.jpg
Á hậu - ca sĩ Hera Ngọc Hằng góp mặt trong bộ sưu tập Tinh Hoa Làng Nghề từ nhà thiết kế Tâm Nguyễn.
tp-z7594694903938-913291ea4b3bc9b3a9ea0e3f9f265294.jpg
Hàng trăm bộ áo dài của 36 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam được các diễn viên, người mẫu, đại sứ hình ảnh trình diễn mãn nhãn trong đêm khai mạc Lễ hội áo dài TPHCM lần thứ 12.
tp-z7594694876238-10fe08a8c31c7f73ad9c79456516818d.jpg
Nhóm PV
#Lễ hội Áo dài TPHCM #Văn hóa truyền thống Việt Nam #Tôn vinh tà áo dài #Chương trình nghệ thuật phố đi bộ #Hoa hậu và á hậu tại lễ hội #Hoạt động văn hóa cộng đồng

