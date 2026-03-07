Hoa hậu 21 tuổi trả lại vương miện

TPO - Người đẹp Emily Smith đã tuyên bố từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Guam và không tiếp tục đại diện cho hòn đảo này tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2026 ở Nhật Bản.

Người đẹp Emily Smith đã đăng tải bài viết dài nói về quyết định từ bỏ vương miện Hoa hậu Quốc tế Guam khiến các fan sắc đẹp bất ngờ.

Trong bài viết, Smith cho biết cô đã nói chuyện với tổ chức Hoa hậu Quốc tế và được khuyên nên tiếp tục hành trình của mình với danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Guam. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ và đọc phản hồi từ cộng đồng mạng, cô đã quyết định từ bỏ vai trò này.

Emily Smith từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Guam.

“Sau cuộc trò chuyện với tổ chức Hoa hậu Quốc tế, tôi được khuyên nên tiếp tục hành trình của mình. Tuy nhiên, tôi không thể tiếp tục hành trình này vì lương tâm tôi không cho phép tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế", cô viết.

Nguyên nhân của quyết định này là Smith là người mang hai dòng máu xứ Wales và Nhật Bản. Ban đầu Smith mong muốn đại diện cho xứ Wales - nơi cô có mối quan hệ gia đình. Cô cho biết đã chuẩn bị đến xứ Wales để quay video dự thi và phát triển ý tưởng trang phục dân tộc.

Hai ngày sau, cô được thông báo rằng kế hoạch đã thay đổi và cô được trao danh hiệu đại diện cho Guam vì xứ Wales không được công nhận là lãnh thổ trong hệ thống hiện tại của tổ chức.

Smith cho biết cô đã chấp nhận danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Guam và bắt đầu lên kế hoạch cho các chuyến đi đến hòn đảo này vào tháng 5 để làm tình nguyện viên, tìm hiểu về văn hóa và gặp gỡ các quan chức nơi đây.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, Smith nhận ra mình không đại diện cho văn hóa, con người Guam. “Danh hiệu không phải là thứ để nhận chỉ vì nó có sẵn. Nó đại diện cho những con người thực, di sản thực và niềm tự hào thực sự,” Smith nói.

Cô gửi lời xin lỗi người dân Guam nếu việc mang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Guam của cô gây ra sự khó chịu. “Tôi muốn từ bỏ danh hiệu này để tôn vinh người dân Guam, di sản và những trải nghiệm sống của họ", cô nói.

Emily Smith được trao danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Guam hồi tháng 2. Cô sinh ra ở Okayama, Nhật Bản và lớn lên tại Anh. Sinh trưởng giữa hai nền văn hóa, cô mang trong mình sự đa dạng và kết nối toàn cầu.

Người đẹp có bằng cử nhân Truyền thông từ Đại học Hawaii và bằng thạc sĩ Quản lý Truyền thông tại Đại học Nam California khi mới 21 tuổi. Cô là người sáng lập Elevated Pageant Coaching - nền tảng giúp phụ nữ xây dựng sự tự tin và lãnh đạo.

Quyết định từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Guam của Emily nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các fan sắc đẹp. Nhiều người cho rằng một hoa hậu nên đại diện quốc gia mà cô ấy có sự kết nối về mặt gia đình và văn hóa.

Năm 2024, người đẹp Chidimma Adetshina phải tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi Miss South Africa 2024 sau khi có tới 14.000 người đồng ý ký vào đơn phản đối việc cô tham gia cuộc thi. Nguyên nhân là Chidimma Adetshina không mang dòng máu Nam Phi nhưng lại tham dự cuộc thi sắc đẹp cho các cô gái Nam Phi.

Chidimma Adetshina sinh ra tại Nam Phi nhưng có cha là người Nigeria và mẹ là người Mozambique. Ban tổ chức Miss South Africa chấp nhận cho cô tham gia cuộc thi vì có căn cước và hộ chiếu hợp lệ.

Sự việc ồn ào đến mức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nam Phi viết trên Twitter: "Chúng ta không thể để người Nigeria tham gia cuộc thi Miss South Africa. Người Nam Phi không phải xấu hổ vì họ đang làm điều đúng đắn để tìm ra người chiến thắng xứng đáng cho cuộc thi".

Sau khi rút lui, Chidimma Adetshina đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Nigeria 2024 và đăng quang. Cô đại diện Nigeria dự Hoa hậu Hoàn vũ 2024 ở Mexico và giành giải Á hậu 1.