Hoa hậu

Google News

Á hậu cao 1,8 m từ bỏ danh hiệu

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bea Millan-Windorski - Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất 2024 - đã từ bỏ danh hiệu để dự thi cuộc thi cấp quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026.

Bea Millan-Windorski - Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất 2024 được bổ nhiệm trở thành đại diện của vùng La Union tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines. Cô tranh tài với các cô gái trên khắp cả nước để giành quyền đại diện Philippines ở Hoa hậu Hoàn vũ 2026 dự kiến diễn ra ở Puerto Rico.

Người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi vinh dự được đại diện cho tỉnh nhà, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. La Union là nơi tôi yêu mến tại Philippines và nuôi dưỡng ước mơ của tôi. Tôi yêu thích khám phá những con sóng ở bãi biển San Juan, thu thập san hô cùng em trai và tham gia các dự án bảo vệ những loài chim quý".

628715821-1966954457193226-5464325201679485791-n.jpg
633189145-1966954537193218-1731857043909519532-n.jpg
Bea Millan-Windorski từ bỏ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất 2024 để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026.

Cô chia sẻ thêm: ''Tôi tự hào mang tên của bà ngoại Beatriz, một người mẹ góa chồng đã một mình nuôi hai cô con gái đến trường. Giờ đây, tôi vinh dự được đại diện cho bản sắc Elyucana và cội nguồn của mình bằng danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ La Union''.

Thông tin Bea Millan-Windorski từ bỏ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất 2024 để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 khiến nhiều người bất ngờ. Người đẹp nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

''Cô ấy chắc chắn là ứng viên mạnh tại Hoa hậu Hoàn vũ Philippines'', ''Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 có nhiều ứng viên sáng giá quá, rất đáng xem'', ''Tiếp tục thi Hoa hậu Hoàn vũ là quyết định sáng suốt''... khán giả bình luận.

Bea Millan-Windorski 25 tuổi, có chiều cao nổi bật 1,8 m, mang dòng máu Philippines - Mỹ. Cô theo học Đại học Wisconsin-Madison và nhận bằng cử nhân Lịch sử và Quan hệ Quốc tế.

Năm 2024, cô đã hoàn thành chương trình học bổng tại Đại sứ quán Philippines và thực tập tại Trung tâm Đông Tây ở Washington. Cùng năm, người đẹp đại diện Mỹ dự thi Hoa hậu Trái Đất và dừng chân ở vị trí á hậu 2 khiến nhiều người tiếc nuối.

Hiện Bea Millan-Windorski đang nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng và được đánh giá là ứng viên sáng giá tại Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026, có khả năng giành thành tích cao.

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia quy mô, uy tín, thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Nhiều người đẹp từng giành danh hiệu cao ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế sẵn sàng từ bỏ danh hiệu để đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines.

Trước đó, người đẹp Nicole Borromeo cũng từ bỏ danh hiệu Á hậu 3 Miss International 2023 để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026. Cô đại diện tỉnh Cebu tại cuộc thi năm nay.

Nicole Borromeo cũng được đánh giá là ứng viên mạnh. Người đẹp năm nay 25 tuổi, cao 1,72 m, nhan sắc ngọt ngào với gương mặt như búp bê. Cô từng theo học chuyên ngành thiết kế thời trang, đồng thời là người mẫu nổi tiếng ở Philippines.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Ahtisa Manalo cũng từ bỏ danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế 2018 để thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 và đăng quang. Sau đó, Ahtisa Manalo đại diện Philippines thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và giành giải Á hậu 3.

Duy Nam
