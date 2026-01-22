Hoa hậu 27 tuổi từ bỏ danh hiệu

TPO - Hoa hậu Thế giới Campuchia 2026 Soriya Khorn đã từ bỏ danh hiệu trước thềm tham dự Hoa hậu Thế giới ở Ấn Độ. Nguyên nhân là cô và công ty quản lý mâu thuẫn.

Ngày 22/1, Hoa hậu Thế giới Campuchia 2026 Soriya Khorn tuyên bố từ bỏ danh hiệu khiến nhiều người bất ngờ.

Soriya Khorn viết: "Đây sẽ là lần cuối tôi công khai nói về tình huống liên quan đến cuộc thi sắc đẹp của mình. Tôi hy vọng rằng bằng cách chia sẻ điều này, mọi người có thể hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra và vui lòng không hỏi tôi về vấn đề này nữa vì tôi vẫn còn bị tổn thương về mặt tinh thần và chưa hoàn toàn vượt qua được chuyện này".

Hoa hậu Thế giới Campuchia 2026 Soriya Khorn từ bỏ danh hiệu.

Soriya Khorn cho biết hợp đồng giữa cô và công ty quản lý quy định rằng họ sẽ nhận được 30% từ tất cả buổi quay video và chụp ảnh của cô. Đổi lại, cô được thông báo rằng công ty hỗ trợ quản lý, giúp cô xây dựng hình ảnh và hỗ trợ các hoạt động.

Tuy nhiên trong quá trình làm việc, cô phải tự đảm nhiệm hầu hết trách nhiệm, bao gồm cả việc tự tìm kiếm công việc, quản lý lịch trình và tổ chức các hoạt động của mình.

Soriya Khorn đã yêu cầu thảo luận với công ty để xem xét lại các điều khoản hợp đồng một cách công bằng và đôi bên cùng có lợi. "Thật không may, chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận, và tôi được thông báo rằng các điều khoản không thay đổi. Và nếu hợp đồng này chấm dứt, danh hiệu cũng sẽ bị tước bỏ", cô nói.

Soriya khẳng định: "Đối với tôi, tiền bạc chưa bao giờ là mối quan tâm chính. Điều thực sự quan trọng là nhận ra rằng giá trị của một người không bao giờ nên được định nghĩa bởi chiếc vương miện. Danh hiệu có thể bị tước đoạt, nhưng mục đích sống, phẩm giá và lòng tự trọng thì không thể".

Soriya Khorn đã đăng quang Hoa hậu Thế giới Campuchia 2026 vào tháng 10/2025. Cô tốt nghiệp Đại học Luật và Kinh tế Hoàng gia, chuyên ngành Luật, và hiện là diễn viên điện ảnh, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và nhà sáng tạo nội dung.

Soriya Khorn theo đuổi dự án mang tên Một ánh sáng, tập trung vào việc thúc đẩy chánh niệm và nhận thức cảm xúc, đặc biệt là ở những người trẻ đang phải đối mặt với những nỗi đau tinh thần tiềm ẩn. Thông qua sáng kiến ​​này, cô hướng đến việc giải quyết khủng hoảng sức khỏe tâm thần ngày càng gia tăng bằng cách khuyến khích đối thoại cởi mở và lòng trắc ẩn.

Sau khi Soriya Khorn tuyên bố từ bỏ danh hiệu, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Campuchia vẫn chưa lên tiếng cũng như chưa công bố người thay thế vị trí của cô tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026.

Năm 2025, đại diện Campuchia tại Hoa hậu Thế giới là người đẹp Julia Russell nhưng không giành thành tích. Campuchia cũng chưa từng giành được thành tích nào ở đấu trường Hoa hậu Thế giới.

Đương kim Hoa hậu Thế giới là người đẹp Thái Lan - Suchata Chuangsri. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2026 là Lê Nguyễn Bảo Ngọc.