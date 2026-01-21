Hoa hậu được trao vương miện trước cửa nhà

TPO - Người đẹp Savythi Pichsophea đã được trao vương miện và sash Miss Peace Cambodia 2026 ở ngay trước cửa nhà khiến các fan sắc đẹp bàn tán xôn xao.

Mạng xã hội lan truyền đoạn video Miss Peace Cambodia 2026 Savythi Pich Sophea được ban tổ chức trao sash và vương miện để chuẩn bị tham dự cuộc thi Miss Peace International 2026.

Thay vì một sân khấu lộng lẫy với đông khán giả, Pich Sophea được trao vương miện và sash ngay trước cửa nhà. Một thành viên trong ban tổ chức ăn mặc đơn giản, mang vương miện tới nhà người đẹp và trao cho cô ngay trước cửa nhà.

Savythi Pich Sophea được trao vương miện trước cửa nhà.

Đoạn video gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tỏ ra ái ngại cho người đẹp khi được trao vương miện trong hoàn cảnh éo le. Bên cạnh đó, còn có nhiều người nhận ra thành viên trong ban tổ chức đã đeo sash ngược cho người đẹp.

"Nhìn cám cảnh quá, trao vương miện ngay trước cửa nhà luôn", "Độc, lạ Campuchia. Nhìn mà tưởng ship vương miện tới nhận nhà", "Tội quá, đáng nhẽ phải được tổ chức một buổi lễ trao sash chứ"... khán giả bình luận.

Savythi Pich Sophea sẽ là đại diện của Campuchia tại cuộc thi Miss Peace International 2026. Đây là năm thứ hai sân chơi sắc đẹp dưới hình thức online này được tổ chức.

Ban tổ chức Miss Peace International cho biết việc thành lập cuộc thi nhằm hiện thực hóa khát vọng của phụ nữ toàn cầu. Tổ chức tìm kiếm những người đẹp có khát vọng thay đổi thế giới theo hướng tích cực và dám lên tiếng trên nền tảng online.

Savythi Pich Sophea là đại diện Campuchia tại Miss Peace International 2026.

"Miss Peace International là nền tảng nhằm chấm dứt chiến tranh và bạo lực, gìn giữ và bảo vệ hòa bình thế giới cũng như môi trường thông qua tiếng nói, hành động và những cam kết bền vững", ban tổ chức cho biết.

Miss Peace International là cuộc thi có tên gọi và tôn chỉ, mục đích gần giống với Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, tuy nhiên kém hơn cả về quy mô và chất lượng.

Cuộc thi năm đầu được tổ chức ở Campuchia với chiến thắng của người đẹp Bangladesh - Nilima Hasan Mohona. Á hậu 1 được trao cho người đẹp Anh và Á hậu 2 là người đẹp Pháp.

Trong năm đầu tổ chức, Miss Peace International được nhận xét tổ chức sơ sài, kém chuyên nghiệp và không gây được tiếng vang.