Thí sinh Hoa hậu Thế giới Philippines lộ nhược điểm

TPO - 24 thí sinh Miss World Philippines - Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 đã có màn trình diễn bikini trong buổi ra mắt truyền thông hôm 17/1. Tân hoa hậu đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức ở Ấn Độ.