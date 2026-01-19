Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Philippines lộ nhược điểm

Duy Nam

TPO - 24 thí sinh Miss World Philippines - Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 đã có màn trình diễn bikini trong buổi ra mắt truyền thông hôm 17/1. Tân hoa hậu đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức ở Ấn Độ.

616834794-1335347311952805-6235870402494413252-n.jpg
616230653-1335347355286134-8815993725242979584-n.jpg
617108022-1335347388619464-1268711393162325742-n.jpg
Ngày 17/1, 24 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 đã có buổi ra mắt truyền thông tại khách sạn Okada Manila. 24 người đẹp có màn đồng diễn, trình diễn dạ hội và áo tắm trước khán giả và báo chí.
615694219-1313120074187097-3469300646548819430-n.jpg
Kết thúc sự kiện, ban tổ chức công bố ba người đẹp được báo chí yêu thích đó là các đại diện Ifugao, Davao và đại diện cộng đồng người Philippines tại Anh. Họ cũng được đánh giá là những ứng viên tiềm năng cho vương miện và có cơ hội đại diện Philippines ở đấu trường quốc tế.
616819370-1313120030853768-3698245701217357418-n.jpg
Người đẹp Margarethe Elize Romano là đại diện cộng đồng Philippines tại Anh. Cô từng giành giải á hậu tại cuộc thi Miss Universe Philippines United Kingdom 2024.
615448466-1313120144187090-3192257293548019151-n.jpg
Người đẹp Jayvee Lyn Lorejo đại diện tỉnh Davao. Cô 24 tuổi, có vẻ đẹp ngọt ngào, được nhận xét phù hợp với sân chơi Hoa hậu Thế giới.
614636329-1313120104187094-3055027045859440501-n.jpg
Người đẹp Valerie Claire West đại diện tỉnh Ifugao. Cô 22 tuổi, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Valerie từng đăng quang danh hiệu Miss Universe Philippines New York 2025, lọt vào top 24 tại chung kết Miss Universe Philippines 2025.
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
Cũng tại họp báo, 24 thí sinh trình diễn đồng phục bikini màu hồng trước báo giới. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 khởi động từ cuối năm 2025, chung kết dự kiến diễn ra ngày 3/2/2026. Người chiến thắng đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 ở Ấn Độ.
8.jpg
7.jpg
6.jpg
5.jpg
Đây là lần thứ 13 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines được tổ chức. Trong chung kết, ngoài danh hiệu Hoa hậu Thế giới, ban tổ chức còn trao các danh hiệu khác là Miss Global Philippines, Universal Woman Philippines và Miss Tourism International Philippines.
13.jpg
12.jpg
10.jpg
9.jpg
Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Philippines hiện thuộc quyền tổ chức của ALV Pageant Circle. Chủ tịch ALV Pageant Circle - Arnold Vegafria thông báo mới mua thêm bản quyền Hoa hậu Du lịch Quốc tế Philippines. Người chiến thắng danh hiệu này có cơ hội tham gia cuộc thi ở nước ngoài.
615962126-1312757154223389-1078061233716181136-n.jpg
615814270-1312757020890069-3513764582713340009-n.jpg
Tuy gây chú ý nhưng mặt bằng thí sinh Hoa hậu Thế giới Philippines được nhận xét không đồng đều, ít gương mặt nổi trội. Tại buổi họp báo, nhiều thí sinh để lộ hình thể kém săn chắc, kỹ năng trình diễn yếu.
616200694-1312756384223466-6977443491340571943-n.jpg
615333047-1312756950890076-5140758326686770985-n.jpg
Philippines là sash mạnh tại Hoa hậu Thế giới. Lần gần nhất Philippines đăng quang Miss World vào năm 2013 với thành tích của người đẹp Megan Young. Năm 2025, đại diện Philippines ở Hoa hậu Thế giới là người đẹp Krishnah Gravidez. Cô đã lọt vào top vào top 8 chung cuộc.
Duy Nam
#Hoa hậu Thế giới Philippines #Hoa hậu Thế giới #Miss World

Xem thêm

Cùng chuyên mục