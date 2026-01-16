Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Á hậu Thanh Trúc nấu ăn cho trẻ em nghèo vùng biên giới

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Á hậu Thanh Trúc đồng hành cùng cộng đồng KOL Thanh Hóa trong hoạt động nấu ăn, tặng quà cho trẻ em vùng biên giới.

Ngày 12/1, Á hậu Thanh Trúc cùng cộng đồng KOL/KOC Thanh Hóa đã đồng hành với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thanh Hóa và công an xã Hiền Kiệt tổ chức chương trình thiện nguyện tại địa bàn vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Á hậu Thanh Trúc cùng đoàn thiện nguyện đã tặng quà, đồ dùng học tập, áo ấm, sữa cho các em nhỏ. Cô cũng tham gia lắp đặt giường lưới, trải chăn ấm cho học sinh mầm non.

z7436806274150-458e167b87d2a0eabae5beb20cf3c9d5.jpg
z7436806291526-d5b17aa72d48ca1bd5a561a2b10d16db.jpg
z7436806291528-f39a4261562f4593512c5899a64831ca.jpg
z7436806291538-0ea50e1214aa19ccaaf31b8a848f9e37.jpg
Á hậu Thanh Trúc trong hoạt động từ thiện.

Thanh Trúc cũng tham gia hoạt động Nấu ăn cho em, cùng các thành viên trong đoàn chuẩn bị bữa ăn cho các em nhỏ vùng biên. Thực đơn là những món ăn quen thuộc ở miền xuôi nhưng lại là điều khá mới mẻ với nhiều em nhỏ nơi đây.

“Chỉ mong các em được ăn no, ăn ngon và cảm nhận rằng luôn có nhiều người quan tâm, đồng hành cùng các con”, Thanh Trúc chia sẻ.

Thanh Trúc cùng các thành viên đã khánh thành Trạm Yêu thương - điểm tiếp nhận và trao gửi những phần quà nghĩa tình cho người dân và trẻ em xã Hiền Kiệt. Theo Thanh Trúc, chương trình này được triển khai với mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em vùng biên.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 100 học sinh mầm non và tiểu học đã được trao tặng quà học tập, áo ấm, sữa, 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận được các phần quà thiết thực, Trường Mầm non bản Ho được hỗ trợ 32 giường lưới, 48 chăn ấm và sửa chữa 2 phòng học.

Bên cạnh đó, 6 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt để thắp sáng các tuyến đường trong bản, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn khu dân cư.

Theo Thanh Trúc, việc đồng hành cùng lực lượng công an và Cộng đồng KOL/KOC Thanh Hóa không chỉ mang ý nghĩa thiện nguyện, mà còn là cách kết hợp giữa hỗ trợ vật chất và nâng cao nhận thức pháp luật, an toàn - an ninh mạng, giúp người dân vùng biên có thêm hành trang trong cuộc sống hiện đại.

“Tôi mong rằng từ mô hình này, chúng tôi tiếp tục triển khai thêm nhiều Trạm yêu thương khác ở các địa bàn miền núi, biên giới. Mỗi dự án là bước nối dài hành trình lan tỏa trách nhiệm xã hội, để yêu thương không chỉ đến trong một ngày, mà được duy trì bằng những việc làm cụ thể, lâu dài", cô chia sẻ.

Duy Nam
#Á hậu Thanh Trúc #trẻ nghèo vùng biên giới #từ thiện

