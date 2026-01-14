Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Người đẹp cao 1,83 m nổi bật nhất Hoa hậu Siêu quốc gia 2026

Duy Nam

TPO - Đại diện Tây Ban Nha - Nelly Maryniuk được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Cô là tiếp viên hàng không, có chiều cao ấn tượng 1,83 m.

590923906-18541129315045350-8373722398883659014-n.jpg
588505312-18541129294045350-3315353503021041756-n.jpg
Trong dàn thí sinh đã công bố, đại diện Tây Ban Nha - Nelly Maryniuk đang được xem là thí sinh sáng giá nhất cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp nhận định có khả năng giành giải cao.
608833218-18546068344045350-6373899410127458-n.jpg
608820593-18546068308045350-5193232410017901294-n.jpg
Nelly Maryniuk là đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Tây Ban Nha. Cô đại diện quốc tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 6 ở Ba Lan.
526982033-18516285085045350-6284164412198799053-n.jpg
527340025-18516285097045350-5986775207500353542-n.jpg
Hiện đã có 24 quốc gia tìm ra đại diện tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Trong đó, người đẹp Tây Ban Nha được đánh giá là nổi bật về sắc vóc và kỹ năng.
491440207-18495446704045350-5853299460078738075-n.jpg
491418152-18495446689045350-8379623857069663780-n.jpg
Người đẹp năm nay 20 tuổi, có chiều cao nổi bật 1,83 m. Cô là người mẫu, trợ lý bán hàng và đang theo học tiếp viên hàng không.
586679789-18541900273045350-8748189935512698805-n.jpg
587784526-18541900261045350-5907187934007308971-n.jpg
Người đẹp Tây Ban Nha có nhan sắc thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn quyến rũ, tươi mới. Cô được nhận xét phù hợp tiêu chí của Hoa hậu Siêu quốc gia.
525495766-18515869945045350-9053767063010723335-n.jpg
525955348-18515869972045350-8124039703785844463-n.jpg
Nelly Maryniuk cùng gia đình chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống vào năm 2015 do các xung đột chính trị ở Ukraine. Người đẹp có khả năng nói tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.
538161023-18519596365045350-6169289178987271902-n.jpg
537984740-18519596428045350-3504615615088376645-n.jpg
Nelly có sở thích đọc sách, học ngoại ngữ và tập thể dục.
485004760-18349636429194756-4659210153188594837-n.jpg
486580213-18350213827194756-7208847433248187607-n.jpg
Hiện người đẹp đang tích cực rèn luyện các kỹ năng về giao tiếp, catwalk để đến với đấu trường quốc tế. Cô còn khoảng nửa năm chuẩn bị để đại diện quốc gia.
486525452-18350548252194756-7393537240810834068-n.jpg
486467089-18350548243194756-1242060965170851081-n.jpg
Nelly Maryniuk chia sẻ cô đã nhờ đến chuyên gia đào tạo ứng xử nổi tiếng người Philippines - Michelle Joy Laluna Padayhag để chuẩn bị các kỹ năng tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.
503321266-18358341157194756-1019372417317150648-n.jpg
503169700-18358341148194756-2511982765590204280-n.jpg
561421928-18375230470194756-6533310052650548646-n.jpg
561258190-18375230452194756-8364874610658277760-n.jpg
Ngoài đời, Nelly Maryniuk có phong cách hiện đại, cá tính. Nhờ chăm chỉ tập thể dục, Nelly Maryniuk có hình thể săn chắc, quyến rũ.
535215428-18518497939045350-4262767665105633127-n.jpg
533595620-18518497948045350-3081069825440338019-n.jpg
Tây Ban Nha chưa từng đăng quang tại Hoa hậu Siêu quốc gia. Năm 2025, đại diện Tây Ban Nha là người đẹp Luna Negrín đã lọt vào top 24. Năm 2023, người đẹp Lola Wilson cũng giúp Tây Ban Nha lọt vào top 24.
566628497-18377633515194756-7248469332420034638-n.jpg
568582122-18377633497194756-4019325131507302739-n.jpg
Các fan sắc đẹp quê nhà tin tưởng Nelly Maryniuk sẽ giúp Tây Ban Nha lập thành tích ấn tượng ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.
Duy Nam
#Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 #Hoa hậu Siêu quốc gia #Miss Supranational

Xem thêm

Cùng chuyên mục