Thí sinh nổi bật nhất Hoa hậu Liên lục địa 2025

TPO - Các đại diện Nga, Campuchia, Thái Lan, Canada, Ecuador... đang được đánh giá là những thí sinh tiềm năng của Hoa hậu Liên lục địa 2025. Đại diện Việt Nam - Thu Ngân nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của khu vực Đông Nam Á.