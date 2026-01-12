Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thí sinh nổi bật nhất Hoa hậu Liên lục địa 2025

Duy Nam

TPO - Các đại diện Nga, Campuchia, Thái Lan, Canada, Ecuador... đang được đánh giá là những thí sinh tiềm năng của Hoa hậu Liên lục địa 2025. Đại diện Việt Nam - Thu Ngân nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của khu vực Đông Nam Á.

589228994-18077880965467979-406649121423856001-n.jpg
589643975-18077880800467979-237388558222679189-n.jpg
Đại diện Nga - Varvara Yakovenko đang được nhiều chuyên trang nhận định là thí sinh sáng giá cho vương miện. Cô 18 tuổi, có gương mặt ngọt ngào. Cô đam mê tập yoga và Pilates, khiêu vũ, biểu diễn đàn hạc và luyện thanh. Người đẹp cũng thích các hoạt động kết nối với thiên nhiên qua những chuyến đi bộ dài.
599075516-18078411962467979-3460148240993271707-n-7962.jpg
Varvara tâm huyết với dự án nâng đỡ những người xung quanh, đặc biệt là các cô gái trẻ đang tìm kiếm sự tự tin và mục đích sống. Cô thông thạo tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Ukraine.
550166818-18374202448180452-3134546164059344822-n.jpg
550158977-18374202439180452-1724167127747260166-n.jpg
Đại diện Campuchia - Hok Sarytola là thí sinh nổi bật ở châu Á. Cô 23 tuổi, cao 1,72 m, số đo ba vòng 86-64-86 cm. Người đẹp là người mẫu, diễn viên ở quê nhà, có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.
476220547-18348154186180452-8593520074735473453-n.jpg
476261579-18348154195180452-8764274889503947299-n.jpg
Hok Sarytola hy vọng sử dụng nền tảng của mình để nâng đỡ, trao quyền và khuyến khích những người trẻ chia sẻ niềm đam mê với các cuộc thi sắc đẹp và nghệ thuật biểu diễn.
589926180-18538386142057384-1251581219006415302-n.jpg
590564309-18538386133057384-8205622669753038300-n.jpg
Đại diện Thái Lan - Vanessa Nattacha Wenk là ứng viên mạnh của châu Á. Cô lai ba dòng máu Thái Lan - Đức - Anh. Vanessa 22 tuổi, cao 1,73 m, số đo ba vòng 81-63-96 cm.
576022003-18534561949057384-7496400019374589589-n.jpg
580424467-18534561967057384-6043859691207361382-n.jpg
Người đẹp Thái Lan hiện là người mẫu, sinh viên chuyên ngành kiến trúc sư. Cô có sở thích chơi piano, trượt băng. Cô có khả năng nói tiếng Anh và tiếng Đức trôi chảy.
527560073-17928303231088607-8518801560748958775-n.jpg
528795498-17928303222088607-1907139034067786185-n.jpg
Đại diện Romania - Kira Andreaa là ứng viên gây chú ý ở châu Âu. Người đẹp 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,8 m, số đo ba vòng 90-59-92 cm. Cô đang điều hành công việc kinh doanh riêng ở quê nhà.
589917289-18548566222028201-2772114841366124371-n.jpg
Kira Andreaa đam mê thể thao, đặc biệt là Pilates và trượt băng, giúp cô giải tỏa căng thẳng. Người đẹp từng trình diễn trên các sàn catwalk tại Paris và Milan.
564279257-18533072311013917-1960481949873894909-n.jpg
567975542-18533072302013917-1163274395961548263-n.jpg
Đại diện Ecuador - Cristiane Guerrero Marques das Neves là ứng viên mạnh của khu vực châu Mỹ. Cô 28 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 81-64-94 cm. Người đẹp là người mẫu, chuyên viên trang điểm, người sáng tạo nội dung số.
587288993-18542546236013917-3865733975560280286-n.jpg
574189708-18542546245013917-2564065547438138062-n.jpg
Cristiane đã có bằng cử nhân về Truyền thông xã hội, có khả năng nói tiếng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thông qua dự án xã hội của mình, Cristiane nỗ lực truyền cảm hứng cho phụ nữ Ecuador trở thành doanh nhân và nhà lãnh đạo. Cô hy vọng thúc đẩy các thế hệ tương lai theo đuổi ước mơ của mình.
527560383-18518452771002249-559611934787886318-n.jpg
527637654-18518452798002249-4819333535406783494-n.jpg
Đại diện Venezuela - Rubi Esmeralda là thí sinh có hình thể nổi bật ở khu vực châu Mỹ. Cô 30 tuổi, cao 1,7 m, số đo ba vòng 89-60-90 cm. Người đẹp là nhà báo, doanh nhân.
505800261-18508473679002249-4907135297872501404-n.jpg
Người đẹp Venezuela có hình thể nóng bỏng đậm chất Latinh. Cô đam mê khiêu vũ, thời trang và du lịch.
603106484-18337729966233648-4013122625081974059-n.jpg
603902590-18337729957233648-2811538494339256754-n.jpg
Đại diện Puerto Rico - Gabriela Figueroa Aviles là ứng viên được yêu thích ở châu Mỹ. Người đẹp 28 tuổi, đã có bằng cử nhân Khoa học điều dưỡng. Hiện cô làm công việc y tá.
559185458-18332495047226428-1193965086716112605-n.jpg
Người đẹp Puerto Rico thuộc nhóm thí sinh có hình thể quyến rũ, nổi bật tại Hoa hậu Liên lục địa 2025.
518724999-18348394924080671-1195986421222151185-n.jpg
517589076-18348394939080671-6358066984798985263-n.jpg
Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện. Cô 23 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-63-86 cm. Cô hiện là người mẫu, sinh viên ngành truyền thông, có khả năng nói tiếng Anh và Tây Ban Nha.
500474821-18510903472041494-2065585838839769634-n.jpg
Lorena dành nhiều tâm huyết cho việc hỗ trợ giáo dục mầm non. Cô tin rằng việc tiếp cận giáo dục chất lượng sẽ giúp trẻ em tự tin, có định hướng và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
611310835-18136506250491001-6724522079711510031-n.jpg
611238231-18136506232491001-7253289626141969573-n.jpg
Đại diện Việt Nam - Thu Ngân được đánh giá nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng của khu vực Đông Nam Á. Thu Ngân sinh năm 2003 tại Cà Mau, tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ. Cô từng đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, giành giải Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023 và gần đây nhất là Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025.
Duy Nam
#Hoa hậu Liên lục địa #Miss Intercontinental #Á hậu Thu Ngân

