Hoa hậu Bảo Ngọc, ca sĩ Duyên Quỳnh nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu ngày đầu năm 2026

TPO - 12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 không chỉ có thành tích nổi bật mà còn thể hiện rõ tinh thần phụng sự cộng đồng, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến lâu dài. Các bạn là minh chứng sinh động cho tinh thần “yêu nước, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập”.

Sáng 1/1/2026, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình vinh danh, tuyên dương 12 Công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm 2025.

Đến dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tuyên dương TS Mai Ngọc Xuân Đạt.

Năm nay đánh dấu 20 năm triển khai cuộc vận động bình chọn và tuyên dương danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM. Năm 2025, với 157 hồ sơ từ 86 đơn vị đề cử tham gia giải thưởng, Thành Đoàn TPHCM đã quyết định tuyên dương 12 gương Công dân trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện, lao động như khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, an ninh trật tự, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, văn hóa thể thao...

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM - khẳng định niềm tin sâu sắc của lãnh đạo thành phố vào thế hệ trẻ - lực lượng luôn giữ vai trò xung kích trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển thành phố. Trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và hội nhập quốc tế sâu rộng, ông Minh nhấn mạnh đây là thời cơ và đồng thời cũng là thách thức lớn, đòi hỏi nguồn nhân lực trẻ cần nâng cao hơn nữa năng lực tri thức, bản lĩnh, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng.

Ông Võ Văn Minh ghi nhận 12 công dân trẻ tiêu biểu không chỉ có thành tích nổi bật mà còn thể hiện rõ tinh thần phụng sự cộng đồng, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến lâu dài. Các bạn là minh chứng sinh động cho tinh thần “yêu nước, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập”.

Chủ tịch HĐND TPHCM bày tỏ tin tưởng các gương mặt được vinh danh hôm nay tiếp tục là hạt nhân lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng cho thanh niên thành phố, góp phần xây dựng TPHCM năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại. Trên hành trình đó, lãnh đạo thành phố luôn đồng hành, tạo điều kiện để tuổi trẻ dấn thân, đổi mới và cống hiến cho sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.

12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025, gồm:

1. Mai Ngọc Xuân Đạt - Tiến sĩ, nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến (Đại học quốc gia TPHCM).

2. Võ Ngọc Minh Anh - sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia TPHCM).

3. Nròng K'Duy Py - Bác sĩ CKI, Phó trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhân Ái.

4. Trần Tài - Ths, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Kim Long, Bí thư Chi đoàn, đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam (Vinabiomush).

5. Đại úy Trịnh Hải Thắng - Bí thư Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TPHCM.

6. Thiếu tá Nguyễn Văn Trường - cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Công an TPHCM (Đội 3, Phòng PC04).

7. Đỗ Tiến Đạt - Ủy viên Hội đồng Huấn luyện công tác Đội TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường An Đông, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông.

8. Đoàn Thị Thu Chung - Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Phó Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, Phó Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.

9. Nguyễn Tấn Sang - vận động viên đội tuyển Pencak silat quốc gia, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TPHCM.

10. Nguyễn Tứ Cường - giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên tại Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Bình Chánh.

11. Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022, Giám đốc, sáng lập Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Gen Zero.

12. Nguyễn Thị Duyên Quỳnh - ca sĩ, thành viên Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM.

Nữ sinh Võ Ngọc Minh Anh.

Ths Trần Tài.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Thiếu tá Nguyễn Văn Trường.

Đại úy Trịnh Hải Thắng.

Bác sĩ Nròng K'Duy Py.

Anh Đỗ Tiến Đạt.

Chị Đoàn Thị Thu Chung.

Vận động viên Nguyễn Tứ Cường.

Vận động viên Nguyễn Tấn Sang.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và các lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm với các gương Công dân trẻ tiêu biểu.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các gương tiêu biểu.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành Đoàn TPHCM cùng các gương Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 20 năm qua.

Các gương Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025 lưu niệm tại buổi lễ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh (bìa trái) cùng các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại lễ tuyên dương. Ảnh: Ngô Tùng