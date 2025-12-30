Thành Đoàn TPHCM tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt, lan tỏa với khu vực phía Nam và cả nước

TPO - Nêu những mục tiêu, tầm nhìn phát triển TPHCM trong giai đoạn tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố cần được định vị ở một tầng cao hơn, tư thế cần phải tiên phong và chủ động hơn để góp sức trẻ, xứng đáng vào việc hiện thực hóa khát vọng chung của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Sáng 30/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Trung ương Đoàn, TPHCM, cùng 500 đại biểu thanh niên.

Vẽ lên bức tranh rất đẹp của phong trào thanh thiếu nhi thành phố

Anh Bùi Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương (T.Ư) Đoàn nhấn mạnh: Trong điều kiện không gian phát triển rộng lớn, nội lực mạnh mẽ hơn, hệ sinh thái đô thị, công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn chỉnh, vị thế và uy tín ngày càng được khẳng định trong khu vực và trên trường quốc tế, TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo anh Huy, trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ đó, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác là lực lượng xung kích, sáng tạo và có nhiều đóng góp quan trọng. Điều này đã được thể hiện rõ qua kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua.

Anh Bùi Quang Huy đánh giá, trên tất cả các mặt công tác của Thành Đoàn TPHCM gần như đều xuất hiện các mô hình hay, giải pháp hiệu quả. “Trong các phong trào hành động cách mạng, có các chương trình phát huy sức trẻ, nhiệt huyết của thanh thiếu nhi, vừa gắn với các hoạt động chuyên môn, phổ rộng trên tất cả các đối tượng thanh thiếu nhi. Hoạt động tình nguyện tạo dấu ấn với các công trình xóa điểm đen ô nhiễm môi trường, tạo ra các không gian xanh, dự án bảo vệ môi trường dọc sông Sài Gòn. Trong xây dựng Đoàn, có các giải pháp tạo nguồn cán bộ trẻ, từ việc kết nối chỉ huy Đội, đội viên trưởng thành, cán bộ Đoàn là học sinh sinh viên…”, anh Huy điểm qua các dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ thành phố và khẳng định các mô hình, giải pháp sáng tạo nêu trên đã góp phần vẽ lên một bức tranh rất đẹp của phong trào thanh thiếu nhi thành phố mang tên Bác.

Anh Bùi Quang Huy cùng chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng ghi nhận, phong trào thanh niên TPHCM không chỉ có sức lan tỏa tại địa phương mà còn góp phần trợ sức hỗ trợ các tỉnh, thành trong khu vực và trên cả nước. Thành Đoàn tiếp tục duy trì có hiệu quả cơ chế phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn khác trong điều phối, đưa lực lượng thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên về hỗ trợ các địa phương khác, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn, trợ sức các tỉnh, thành bạn trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết như ứng phó và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Cùng với đó, Thành Đoàn cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong đổi mới phương thức chỉ đạo, tổ chức hoạt động và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đoàn với phương châm đa dạng hóa hình thức, linh hoạt trong tổ chức, hiệu quả trong tiếp cận.

Nhìn lại giai đoạn 3 năm vừa qua, Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy ghi nhận Thành Đoàn đã huy động được một lực lượng đông đảo thanh thiếu nhi tham gia vào các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, ước tính khoảng trên 6 triệu lượt thanh thiếu nhi. Theo anh, nỗ lực này không những tạo ra một nguồn lực vật chất, con người khổng lồ mà quan trọng hơn là đã định hướng thanh niên, thiếu nhi tham gia vào các hoạt động trải nghiệm có ích, qua đó bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn đẹp, rèn luyện ý chí, khát vọng vươn lên, tạo môi trường giáo dục tích cực, thực hiện tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Đi liền đó, nội dung các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu chính đáng của thanh thiếu nhi; thực hiện tốt việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thanh thiếu nhi...

Làm việc với tinh thần “thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn”

Đại biểu tham dự Đại hội.

Biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua, anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị Thành Đoàn cần thẳng thắn, nghiêm túc phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố; tập trung phân tích nguyên nhân của những việc làm chưa tốt, xác lập các giải pháp để khắc phục hạn chế trong nhiệm kỳ mới.

Anh Huy nêu rõ: Những vấn đề mà chúng ta đang đối diện là bài toán đòi hỏi các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố phải trả lời bằng được trong nhiệm kỳ mới, phải nỗ lực cố gắng hơn nữa để triển khai thực hiện.

Chỉ rõ những mục tiêu, tầm nhìn phát triển TPHCM theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, anh Bùi Quang Huy cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố cần được định vị ở một tầng cao hơn, tư thế cần phải tiên phong và chủ động hơn để góp sức trẻ, xứng đáng vào việc hiện thực hóa khát vọng chung của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Qua theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian vừa qua của thành phố và nghiên cứu dự thảo Văn kiện Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy gợi mở một số nội dung để Thành Đoàn TPHCM và tuổi trẻ thành phố tiếp tục nghiên cứu, thực hiện.

Anh Huy nhấn mạnh, TPHCM hiện nay là địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước với hàng chục triệu dân, trong đó có hơn 3,5 triệu thanh niên đang sinh sống, học tập, lao động, làm việc trên một không gian đặc biệt rộng và đa dạng. Quy mô ấy đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác Đoàn và đặt Thành Đoàn vào một bối cảnh rất mới, rất khác. Tình hình mới, bộ máy mới đòi hỏi tư duy phải mới. Bộ máy tinh gọn hơn, không có nghĩa là làm ít đi mà đòi hỏi phải làm thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao đổi với cán bộ, đoàn viên thanh niên TPHCM.

“Để làm được điều đó, cần chú trọng đổi mới tư duy và phương pháp chỉ đạo hoạt động. Thành Đoàn cần tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt là trong quản trị công việc, tổ chức phong trào, điều phối lực lượng, theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả. Cùng với đó, cần đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở, coi cơ sở là trung tâm, là nơi trực tiếp tạo ra sản phẩm của phong trào, đoàn viên thanh niên là chủ thể của hoạt động. Thành Đoàn giữ vai trò định hướng, điều phối, trợ lực và xây dựng mô hình, đồng thời phải xác lập rõ các công việc của Đoàn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, các chương trình đột phá và yêu cầu phát triển của thành phố”, anh Huy gợi ý.

Anh Bùi Quang Huy cũng cho rằng việc tổ chức thực hiện phải quán triệt phương châm công tác “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”, tức là: dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn; đo được đầu vào, đo được đầu ra và đo được tác động.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn cần bám sát các chủ trương công tác quan trọng của Đoàn trong thời gian tới, cụ thể hóa các nội dung công việc phù hợp. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức theo hướng hiện đại, gần gũi, tăng cường tương tác đa chiều, tận dụng nhiều phương thức, nhiều lực lượng để giáo dục thanh niên. Các cấp bộ Đoàn cần chuyển mạnh từ việc phát động phong trào sang tổ chức phong trào theo hướng thực chất, gắn chặt vào những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố như xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, kinh tế số, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp…

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng yêu cầu Thành Đoàn quan tâm nhiều hơn đến công tác cán bộ Đoàn, nhất là đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác cho cán bộ; bố trí cán bộ Đoàn kiêm nhiệm tại cơ sở, huy động nhân lực từ nhiều nguồn khác nhau để giảm áp lực cho cán bộ Đoàn chuyên trách, đồng thời phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm của đội ngũ ủy viên Ban Chấp hành các cấp.

Mỗi cán bộ Đoàn của thành phố cũng cần tự giác rèn luyện theo tinh thần “3 gần, 5 phải, 4 không”, tức là: gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng lưu ý Thành Đoàn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với khu vực phía Nam và cả nước. Chủ động trợ sức, điều phối lực lượng, chia sẻ mô hình, chuyển giao kinh nghiệm, đưa trí thức trẻ, lực lượng tình nguyện, các đội hình chuyên sâu của thành phố tham gia hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu.

“Thông qua đó sẽ khẳng định rõ hơn vai trò của Thành Đoàn không chỉ là tổ chức Đoàn của một địa phương lớn mà là một trung tâm sáng tạo, một điểm tựa phong trào của khu vực và của cả nước”, anh Bùi Quang Huy nói.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp tiêu biểu.

Anh Bùi Quang Huy tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của T.Ư Đoàn cho các cá nhân đóng góp tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên thành phố.