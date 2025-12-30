Naraka: Bladepoint chính thức open beta tại Việt Nam từ ngày 30.12 - Hợp tác Masew ra mắt ca khúc chủ đề

Siêu phẩm sinh tồn đậm chất kiếm hiệp được VNGGames phát hành có màn hợp tác đặc biệt cùng phù thủy âm nhạc MASEW và rapper Ngắn để mang tới MV “Glory Is Yours”. Đồng thời một sự kiện hoành tráng sẽ diễn ra để chào mừng tựa game NARAKA: Bladepoint chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam.

VNGGames, Nhà Phát Hành game hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, chính thức ra mắt NARAKA: Bladepoint tại thị trường Việt Nam vào ngày 30.12.2025. Trước đó từ ngày 22.12, tựa game PC thể loại sinh tồn kết hợp yếu tố võ hiệp do hãng NetEase sản xuất đã cho phép người chơi đăng ký trước tại nền tảng Level Up và nhận được hưởng ứng nhiệt tình đến từ cộng đồng game thủ nước nhà.

Hiện tại, người chơi có thể tải miễn phí NARAKA: Bladepoint tại đây.

Đến với NARAKA: Bladepoint, game thủ sẽ tùy chọn hóa thân thành các nhân vật có sẵn để bước vào một thế giới huyền ảo, đậm chất võ hiệp phương Đông và thỏa sức phô diễn kỹ năng, phân định ngôi vị bá chủ. Thay vì đặt trọng tâm vào lối chơi ẩn nấp và đấu súng tầm xa như các game sinh tồn truyền thống, NARAKA: Bladepoint xây dựng hệ thống chiến đấu xoay quanh vũ khí cận chiến đa dạng, kết hợp cùng vũ khí tầm xa để hỗ trợ giao tranh.

Nhân dịp ra mắt NARAKA: Bladepoint tại Việt Nam, VNGGames hân hạnh giới thiệu bài hát chủ đề: “Glory Is Yours”, với sự tham gia của nhà sản xuất âm nhạc đình đám - MASEW, rapper Ngắn cùng các gương mặt quen thuộc của làng game Việt gồm BLV Hoàng Luân, streamer QNT và cosplayer Bạch Ngọc Tiên. Ca khúc mang âm hưởng hào hùng và kiêu hãnh, là tiếng gọi chiêu mộ những “chiến binh” ngoài đời thực đến với chiến trường Tụ Quật Châu của NARAKA. Tại đó, họ được thức tỉnh tinh thần võ hiệp và bản năng chiến đấu của mình, chiến đấu để sinh tồn, viết nên thiên anh hùng ca của họ.

Thông điệp của ca khúc “Glory Is Yours” ngắn gọn nhưng đủ mạnh mẽ và truyền cảm hứng: “Dù bạn là ai đi nữa, bạn vẫn có thể chinh phục vinh quang của mình tại NARAKA: Bladepoint.” Trong MV, BLV Hoàng Luân, Streamer QNT và Cosplayer Bạch Ngọc Tiên sau khi nghe thấy lời hiệu triệu đã cùng đến thế giới NARAKA và hóa thân thành các phiên bản chiến binh đại diện cho cá tính, phong cách riêng của họ. Ba nhân vật lần lượt thức tỉnh sức mạnh và cùng thể hiện tài nghệ của mình để vượt qua hàng loạt thử thách. Dù mỗi người mỗi bản sắc nhưng mục tiêu tại chiến trường NARAKA: Bladepoint chỉ có một: giành lấy vinh quang, định đoạt vận mệnh của bản thân.

Để chào đón tân thủ, NARAKA: Bladepoint tổ chức sự kiện “Thức Tỉnh Chiến Binh” từ ngày 31.12.2025 - 30.01.2026 với tỷ lệ trúng quà 100%. Giải thưởng khủng nhất sẽ là bộ PC custom NARAKA trị giá 77 triệu đồng cùng hàng loạt giải thưởng giá trị dành riêng cho người chơi NARAKA phiên bản VNGGames. Toàn bộ server cũng nhận quà từ sự kiện “Đăng Ký Trước” sau khi hoạt động ghi nhận hơn 20,000 lượt đăng ký. Những người chơi cài đặt và tạo nhân vật thành công trong NARAKA trước ngày 15.01.2026 sẽ nhận phần thưởng này trong hòm thư in-game.

Thể lệ chi tiết sự kiện “Thức Tỉnh Chiến Binh”:

● Nhiệm vụ săn lượt quay vòng xoay may mắn: trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích lũy hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận lượt quay vòng quay may mắn

○ Nhiệm vụ 1: Chơi 3 trận đấu chế độ bất kỳ (không bao gồm trận đấu tùy chỉnh)

○ Nhiệm vụ 2: Mời thành công 1 người chơi tham gia sự kiện

● Nhiệm vụ săn kho báu: Người chơi tích lũy đăng nhập đủ 14 ngày sự kiện sẽ mở khóa phần thưởng Rương Tùy chọn trang phục phẩm cực vàng

Việc VNGGames phát hành NARAKA: Bladepoint tại Việt Nam sẽ mở ra kỷ nguyên mới của tựa game bom tấn này. Trò chơi được giới phê bình đánh giá cao khi mang tới ý tưởng đột phá cho dòng game sinh tồn và đưa văn hóa - lịch sử - thần thoại phương Đông trở nên phổ biến, gần gũi đối với cộng đồng game thủ thế giới. Hệ thống nhân vật đa dạng tạo hình, chiêu thức và cốt truyện giúp người chơi NARAKA được thỏa sức trải nghiệm và sáng tạo phong cách chiến đấu.

NARAKA: Bladepoint đã áp dụng thi đấu Thể thao điện tử chuyên nghiệp từ cuối năm 2022. Giải Vô Địch Thế Giới NARAKA: Bladepoint 2025 là lần thứ tư liên tiếp sự kiện được tổ chức, quy tụ những đội tuyển hàng đầu ở 5 khu vực Esports lớn trên toàn cầu. Tại ASIAN Games 20 tổ chức ở Nagoya (Nhật Bản), NARAKA: Bladepoint là 1 trong 13 nội dung tranh Huy chương của bộ môn Thể thao điện tử.

Với sự kết hợp các tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt để ra mắt bài hát chủ đề và tổ chức sự kiện siêu khủng chào đón tân thủ, VNGGames cho thấy sự đầu tư và quan tâm mạnh mẽ dành cho siêu phẩm NARAKA: Bladepoint. Đồng thời, VNGGames hứa hẹn mang tới nhiều nội dung và hoạt động đặc sắc để gắn kết người hâm mộ. Những thông tin mới nhất về tựa game NARAKA: Bladepoint sẽ được cập nhật liên tục tại website: https://naraka.vnggames.com/.