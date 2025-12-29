Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang: Thiết lập mạng lưới liên kết sâu, giảm áp lực cho cơ sở

TPO - Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các đơn vị Đoàn trong cụm số 5 đẩy mạnh thiết lập mạng lưới liên kết sâu, tập trung vào các lĩnh vực tình nguyện, khoa học công nghệ… Việc liên kết phải hướng tới mục tiêu giảm áp lực cho cơ sở, tiết kiệm nguồn lực nhưng vẫn tạo ra các công trình thanh niên có sức nặng và quy mô cấp vùng.

Chiều 29/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm số 5 năm 2025. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chủ trì.

Tham dự hội nghị có đại diện tỉnh, thành Đoàn các đơn vị trong cụm: Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm số 5 diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Năm 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm số 5 đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cấp bộ Đoàn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, quản lý đoàn viên, tổ chức hoạt động và điều hành phong trào; một số mô hình, cách làm mới phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Dấu ấn chuyển đổi số còn được cụ thể hóa sinh động qua các hoạt động: hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và đưa các sản phẩm khởi nghiệp, OCOP của thanh niên lên sàn thương mại điện tử.

Chủ trương “3 liên kết” được cụ thể hóa sinh động, nhất là trong phong trào thanh niên tình nguyện. Không chỉ bó hẹp trong địa bàn, sức trẻ cụm 5 đã vươn xa đến dải đất miền Trung để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Đại diện các ban, đơn vị T.Ư Đoàn tham dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư Đoàn. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Phát biểu tại Hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị trong cụm, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nắm bắt cơ hội, tiếp tục đoàn kết, gắn bó, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động, bám sát chủ đề chương trình công tác năm của Trung ương Đoàn, chỉ đạo của cấp ủy các địa phương, chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Không để gián đoạn hoặc “đứt gãy” trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Hướng tới năm 2026 với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các đơn vị cụm số 5, nhất là các đơn vị “đầu tàu”, thiết lập kênh hoạt động liên kết sâu, tập trung vào các mảng thế mạnh như thanh niên tình nguyện, khoa học công nghệ, hỗ trợ thanh niên công nhân và phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Việc liên kết phải giúp giảm tải cho cơ sở, tiết kiệm nguồn lực nhưng vẫn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên toàn địa bàn.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Chị Trang lưu ý, năm 2026 có tính chất chuyển giao nhiệm kỳ rõ nét. Sáu tháng đầu năm là giai đoạn tập trung hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ hiện tại; sáu tháng cuối năm là thời điểm triển khai nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Các đơn vị cần chủ động xây dựng chương trình công tác năm theo hướng linh hoạt, hài hòa, bảo đảm tính kế thừa, liên thông, không để gián đoạn hoặc “đứt gãy” trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác Đoàn cần gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đổi mới phương thức tập hợp thanh niên theo hướng linh hoạt, gần cơ sở, tăng ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực cán bộ Đoàn.

Bên cạnh đó, toàn cụm tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai các chương trình, chủ trương mới, các đề án trọng điểm của nhiệm kỳ 2026 – 2031. Quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ trong hoạt động Đoàn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ Đoàn, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức trong giai đoạn mới.