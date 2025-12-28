Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Nữ sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 26

Tường Kha
TPO - Nguyễn Thị Hải Nhân (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) giành chiến thắng trận tuần với số điểm tròn trịa 300, trở thành nữ sinh đầu tiên ẵm vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 26.

Trận tuần 1 tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 là cuộc đua của bốn thí sinh Nguyễn Thị Hải Nhân (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị), Nguyễn Quốc Khôi Nguyên (THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội), Huỳnh Chí Vỹ (THPT Tây Nam, TPHCM) và Ngô Hiểu Lam (THPT Kiến An, Hải Phòng).

Phần thi Khởi động, Hải Nhân tạo được ưu thế cách biệt khi giành được 80 điểm. Chí Vỹ 40 điểm, Khôi Nguyên 35 điểm, Hiểu Lam 30 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 15 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Tên gọi chung của các sinh vật có kích thước nhỏ, thường không nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ quan sát được bằng kính hiển vi là gì? Cả bốn thí sinh giành điểm 10 với đáp án “Vi sinh vật”.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau: “Họ giữ và … cho ta hạt lúa ta trồng/ Họ chuyển lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi/ Họ … giọng điệu mình cho con tập nói/ Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân” (Nguyễn Khoa Điềm)? Hải Nhân là thí sinh duy nhất ghi điểm với đáp án “Truyền”.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Tổng khối lượng của ếch và cừu là 10kg. Tổng khối lượng của ếch và ngựa là 20kg. Tổng khối lượng của cừu và ngựa là 24kg. Hỏi tổng khối lượng của ếch, ngựa và cừu là bao nhiêu kg?

Hải Nhân liền nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật là “Miễn dịch nhân tạo”, nhưng không chính xác và nữ sinh Quảng Trị phải tạm dừng cuộc chơi.

Ba thí sinh còn tiếp tục cuộc chơi. Tuy nhiên chỉ có Chí Vỹ đưa ra đáp án hàng ngang chính xác là “27”.

Hàng ngang thứ tư được lựa chọn có câu hỏi: Hãy điền từ còn thiếu vào phát biểu sau: “Chức năng ngoại tiết của tuyến tuỵ là tiết … theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp cho sự biến đổi thức ăn trong ruột non”. Chí Vỹ và Hiểu Lam có thêm điểm từ đáp án “Dịch”.

Tiếp đó, Chí Vỹ trả lời chính xác ẩn số chướng ngại vật nhưng cũng không chính xác và phải tạm dừng cuộc chơi.

Ô trung tâm có câu hỏi: Tìm từ còn thiếu trong câu khẩu hiệu quen thuộc của ngành Y tế: “… bệnh hơn chữa bệnh”. Khôi Nguyên và Hiểu Lam có thêm điểm với đáp án “Phòng”.

screen-shot-2025-12-28-at-173820.png
Ẩn số chướng ngại vật được khán giả giải đáp.

Ẩn số chướng ngại vật trận thi tuần 1 tháng 3 olympia 26 đã không được thí sinh nào giải đáp chính xác. Ẩn số "Bệnh truyền nhiễm" được giải bởi khán giả ở trường quay.

Khép lại phần thi thứ hai, Hải Nhân dẫn đầu với 100 điểm. Chí Vỹ có 70 điểm, Hiểu Lam đạt 60 điểm và Khôi Nguyên có 55 điểm.

Phần thi Tăng tốc, nữ sinh Quảng Trị tiếp tục thi đấu ấn tượng khi giành điểm tối đa trong cả ba câu hỏi để tiếp tục dẫn đầu với 220 điểm. Hiểu Lam vươn lên xếp thứ hai với 110 điểm. Chí Vỹ bám theo sau với 100 điểm và Khôi Nguyên có 85 điểm.

Phần thi Về đích, Hải Nhân chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 - 20 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Cô trả lời chính xác hai câu cuối, về vị trí với 290 điểm. Tiếp đó, cô giành được điểm số từ lượt chơi của thí sinh khác.

Phần thi cuối này, Khôi Nguyên đã có pha nước rút ấn tượng để thay đổi điểm số và thứ hạng trong đoàn đua.

tienphong-olympia02.jpg

Kết quả chung cuộc trận tuần đầu tiên tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia 26, Nguyễn Thị Hải Nhân (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) giành chiến thắng thuyết phục với điểm số tròn trịa 300. Hải Nhân là nữ sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 26.

Nguyễn Quốc Khôi Nguyên (THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội) về nhì với 185 điểm. Cùng về thứ ba Huỳnh Chí Vỹ (THPT Tây Nam, TPHCM) 130 điểm và Ngô Hiểu Lam (THPT Kiến An, Hải Phòng) 70 điểm.

tienphong-olympia01.jpg
Tường Kha
