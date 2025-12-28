Cô dâu chú rể được tặng nhẫn vàng tại Lễ cưới tập thể

TPO - Lễ cưới tập thể được tổ chức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội đối với đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động.
Tham dự buổi lễ có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà tài trợ và gia đình, người thân của 11 cặp đôi cô dâu chú rể.
Những chiếc xe hoa chở 11 cặp đôi cô dâu chú rể được trang trí đẹp mắt.