Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Cô dâu chú rể được tặng nhẫn vàng tại Lễ cưới tập thể

Ngọc Tú

TPO - Lễ cưới tập thể được tổ chức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội đối với đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Video lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi công nhân, người lao động ở Nghệ An.
p2.jpg
Ngày 28/12, tại Trung tâm tiệc cưới Cung lễ hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Lễ cưới tập thể cho 11 cặp đôi đoàn viên, người lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Lễ cưới tập thể được tổ chức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội đối với đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
tp-p3.jpg
tp-p1.jpg
Tham dự buổi lễ có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà tài trợ và gia đình, người thân của 11 cặp đôi cô dâu chú rể.
tp-img-7583.jpg
Trước đó vào sáng cùng ngày, Ban tổ chức cùng 11 cặp đôi cô dâu chú rể﻿ đã dâng hoa lên Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
tp-img-7553.jpg
11 cặp đôi tham gia lễ cưới đều là công nhân, lao động có hoàn cảnh khác nhau, đến từ nhiều vùng miền trong và ngoài tỉnh Nghệ An﻿. Có cặp đã đăng ký kết hôn, có cặp đôi đã có con, có cặp phải gác lại mong ước tổ chức đám cưới vì điều kiện kinh tế khó khăn. Điểm chung của họ là khát vọng được xây dựng một mái ấm bền vững từ chính bàn tay lao động﻿ cần cù.
tp-img-7525.jpg
tp-img-7520.jpg
tp-img-7514.jpg
Những chiếc xe hoa chở 11 cặp đôi cô dâu chú rể được trang trí đẹp mắt.
tp-img-7607.jpg
11 cô dâu chú rể chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, Ban tổ chức dưới chân Tượng đài Bác Hồ.
tp-img-7635.jpg
Sau lễ dâng hoa, xe hoa chở 11 cặp đôi sẽ diễu hành qua các tuyến phố lớn.
tp-p5.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Lễ cưới tập thể hôm nay không chỉ là một nghi lễ hôn nhân, mà còn là lời khẳng định của tổ chức Công đoàn rằng: trên hành trình xây dựng hạnh phúc, người lao động luôn có sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức mình đang gắn bó. Đây không chỉ là niềm vui riêng của 11 cặp đôi, mà còn là sự bù đắp ân tình, là vòng tay ấm áp của tổ chức và cộng đồng dành cho những đoàn viên, người lao động.”
tp-p4.jpg
Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, giữa bộn bề mưu sinh, một lễ cưới đủ đầy đôi khi là ước mơ xa vời với nhiều người lao động. Vì vậy, lễ cưới tập thể không chỉ góp phần tôn vinh giá trị gia đình, khuyến khích nếp sống văn minh, tiết kiệm, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, tiếp thêm niềm tin, động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.
tp-p6.jpg
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng 11 cặp nhẫn cưới bằng vàng cho các cô dâu chú rể. Các đơn vị tài trợ cũng trao nhiều phần quà thiết thực cho 11 cặp đôi nhằm hỗ trợ các gia đình trẻ trong những ngày đầu xây dựng tổ ấm.
tp-p8.jpg
Các cặp đôi trao nhau nhẫn cưới.
tp-p9.jpg
Thực hiện nghi thức cắt bánh cưới.
tp-10.jpg
Cùng chúc nhau những ly rượu.
tp-p7.jpg
Lễ cưới tập thể đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và xúc động, khép lại bằng những lời chúc phúc chân thành và tràng pháo tay chúc mừng của đại biểu, người thân, bạn bè dành cho 11 cặp đôi đoàn viên - những gia đình nhỏ được dựng xây từ niềm tin, tình yêu và nghị lực lao động.
Ngọc Tú
#Nghệ An #cưới tập thể #đám cưới tập thể #lễ cưới #người lao động #Tỉnh Đoàn Nghệ An #Liên đoàn Lao động #công nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục