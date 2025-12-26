Chú rể Vĩnh Long làm 80 mâm cỗ ở vườn dừa 10.000m², mắc võng cho khách nghỉ ngơi

Xung quanh đám cưới được tổ chức tại vườn dừa rộng lớn của chú rể Vĩnh Long, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận hài hước.

Đoạn video ngắn ghi lại khung cảnh đám cưới được tổ chức ở vườn dừa rộng lớn thu hút 1,9 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.

Video ghi lại khung cảnh đám cưới được tổ chức ở vườn dừa Vĩnh Long. Nguồn: Hà

Theo hình ảnh trong video, gia đình nhà trai mở tiệc đãi khách tại vườn dừa của gia đình. Bàn tiệc được sắp xếp giữa những rặng dừa xanh ngát. Không trang trí cầu kỳ, cũng không dựng rạp cưới, hôn lễ của cô dâu - chú rể vẫn nổi bật bởi không gian xanh mát, thơ mộng.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thú vị về đám cưới độc đáo: “Gia đình quá táo bạo khi tổ chức đám cưới ở vườn dừa. Một chiếc rạp cưới tự nhiên khổng lồ khó có thể bắt chước”; “Gia đình phải làm 1, 2 cây cầu để khách tiện qua giao lưu chứ thế này đi vòng hơi xa”; “Đẹp thì đẹp thật nhưng lo trái dừa rụng trúng đầu hoặc chẳng may trời đổ mưa quá”...

Bàn tiệc được xếp giữa những rặng dừa.

Theo tìm hiểu, đoạn video được quay trong đám cưới của Bùi Minh Tân và Lữ Thị Thiên Lý (cùng quê Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long). Đám cưới được tổ chức tại nhà trai vào ngày 21/12 vừa qua.

Minh Tân chia sẻ với PV, nhà anh có vườn dừa rộng 10.000m2, nằm ngay phía sau nhà. Vườn trồng dừa sáp xen kẽ cau, tuy nhiên, dừa nhiều hơn cau.

Minh Tân mong có một đám cưới đậm chất miền Tây, dưới những tán dừa xanh mát. Nguyện vọng của anh được gia đình ủng hộ hoàn toàn. Ngay khi chốt ngày cưới, mọi người đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại vườn dừa của gia đình.

“Vườn nhà tôi rộng, thoáng, mát mẻ, rất phù hợp để tổ chức tiệc cưới. Hơn nữa, vườn lại ngay sát nhà nên thuận tiện cho việc làm lễ thành hôn và đãi khách”, Minh Tân chia sẻ.

Minh Tân và Thiên Lý có hôn lễ đáng nhớ.

Minh Tân làm cổng cưới và dựng rạp cưới ở sân nhà. Riêng vườn dừa, anh giữ nguyên bản, không trang trí, cũng không làm rạp. Anh muốn những tán dừa rộng lớn, xanh ngát chính là rạp cưới đặc biệt của mình.

“Tuy nhiên, khâu chuẩn bị rất cực và mất thời gian. Trước ngày cưới, tôi phải bố trí người leo lên cây dọn sạch lá khô, trái hư và bụi dừa để chúng không rơi xuống khi khách đang ăn tiệc. Tôi chỉ giữ lại những trái dừa non, bám chặt để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Sau khi dọn sạch sẽ trên cây, chúng tôi lại quét phía dưới kỹ càng để có không gian sạch đẹp”, Minh Tân chia sẻ.

Ngoài ra, gia đình anh xem dự báo thời tiết kỹ lưỡng, chọn ngày tạnh ráo, không mưa để đám cưới diễn ra suôn sẻ, trọn vẹn.

“Phần cổng cưới, tôi cũng làm theo phong cách miệt vườn miền Tây. Bên ngoài cổng, tôi chuẩn bị mấy giỏ hoa quả như dừa, cam, bưởi... để khách có quà mang về”, Tân nói.

Giỏ hoa quả chú rể chuẩn bị làm quà cho quan khách.

Minh Tân làm 80 mâm cỗ, không gian tổ chức đám cưới khoảng 400m2. Trước đám cưới, anh khá lo ngại vấn đề đội phục vụ tiệc mệt mỏi khi phải di chuyển nhiều. Tuy nhiên, mọi người đều hoan hỉ hỗ trợ để cặp đôi có ngày vui trọn vẹn.

Đội phục vụ chia nhau mỗi người đảm nhiệm một công đoạn. Không gian tuy rộng nhưng mát mẻ, thoáng, không ồn ào nên họ không quá vất vả.

Khách mời hai bên rất bất ngờ trước không gian cưới đặc biệt của cặp đôi Vĩnh Long.

“Khách khứa vui lắm, họ khen vườn mát và thoáng. Có người nhận xét: ‘Mấy chục năm đi biết bao đám cưới mà chưa từng thấy đám nào đặc biệt thế này’.

Nhà tôi còn chuẩn bị 20 chiếc võng, mắc tại vườn dừa cho khách nghỉ ngơi. Mọi người thích thú lắm”, Minh Tân chia sẻ.

Bản thân Minh Tân cũng có những khoảnh khắc khó quên trong đám cưới. Anh vui khi có một không gian cưới dân dã, đậm chất miền Tây, nơi mọi người có thể giao lưu với nhau một cách thân tình.

Với anh, đó không chỉ là ngày vui của riêng cô dâu – chú rể mà còn là dịp để anh em, bạn bè ngồi lại trò chuyện với nhau trong không gian thơ mộng.

Ảnh: NVCC

Link gốc: https://vietnamnet.vn/chu-re-vinh-long-lam-80-mam-co-o-vuon-dua-10-000m-mac-vong-cho-khach-nghi-ngoi-2475574.html