Sản phẩm khởi nghiệp thanh niên khẳng định chất lượng, thể hiện rõ tư duy đổi mới

TPO - Quy tụ tại Triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên 2025, nhiều sản phẩm đã khẳng định được chất lượng, uy tín trên thị trường, thể hiện rõ tư duy đổi mới, khả năng tổ chức sản xuất và tinh thần vượt khó, làm giàu chính đáng của thanh niên Việt Nam.

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức lễ khai mạc Triển lãm quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên 2025. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX - năm 2025.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, Triển lãm nhằm tạo không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa do thanh niên làm chủ; lan tỏa các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng của thanh niên nông thôn trong giai đoạn mới.

Việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và kinh tế xanh, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần phát triển kinh tế bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo anh Lâm, nhiều sản phẩm tham gia Triển lãm đã khẳng định được chất lượng, uy tín trên thị trường, thể hiện rõ tư duy đổi mới, khả năng tổ chức sản xuất và tinh thần vượt khó, làm giàu chính đáng của thanh niên Việt Nam.

Đây là minh chứng sinh động cho thấy, thanh niên hoàn toàn có thể trở thành lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế nếu được tạo điều kiện và đồng hành kịp thời.

"Thông qua hoạt động này, Trung ương Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững", anh Lâm nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: Xuân Tùng

Triển lãm với 30 gian hàng chính quy tụ nhiều sản phẩm tiêu biểu của thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Các gian hàng trưng bày đa dạng các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống và các mô hình kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số do thanh niên làm chủ.

Nhiều sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm.

Cùng với việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tại triển lãm, các bạn trẻ có dịp kết nối, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất – tiêu thụ, hình thành các chuỗi giá trị bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm của thanh niên.

Anh Nguyễn Tường Lâm và các đại biểu tham quan các gian hàng. Ảnh: Xuân Tùng

Người dân thăm, mua sản phẩm tại triển lãm. Ảnh: Xuân Tùng