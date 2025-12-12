Nhiều mô hình tiền tỉ của nhà nông trẻ được xét tặng Giải thưởng Lương Định Của 2025

TPO - Trong số hơn 100 hồ sơ đề cử xét chọn Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025, nhiều mô hình của nhà nông trẻ đạt doanh thu hàng tỉ đồng.

Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng xét chọn Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025 để lựa chọn ra những mô hình, gương tiêu biểu trao tặng.

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Lương Định Của năm 2025 họp. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cho biết, Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025 được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức nhằm biểu dương những thanh niên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Thông qua giải thưởng nhằm đẩy mạnh phong trào "Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" và "Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên nông thôn, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Tạo diễn đàn để thanh niên giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; kết nối trong sản xuất, kinh doanh.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Năm nay, Ban Tổ chức Giải thưởng nhận được 101 hồ sơ từ 30 tỉnh, thành Đoàn. Trong đó, có 63 nam và 38 nữ. Có 35 thanh niên là người dân tộc thiểu số, như Dao, Tày, Hà Nhì, Mường, Thái, Lô Lô, Nùng.

Về doanh thu hàng năm từ tình hình phát triển sản xuất, kinh doanh, có 59 mô hình đạt dưới 1 tỉ đồng; 18 mô hình đạt 1 - 2 tỉ đồng; 15 mô hình từ 2 - 5 tỉ đồng; 3 mô hình từ 5 - 10 tỉ đồng; 6 mô hình từ 10 tỉ đồng trở lên. Các mô hình đã tạo việc làm thường xuyên cho 480 lao động, trên 1.190 lao động thời vụ đóng góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã thông qua Quy chế giải thưởng và tiến hành thảo luận, cho ý kiến đối với từng hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng. Kết quả gương đạt Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX sẽ được công bố chính thức trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX được tổ chức từ ngày 24 - 26/12 năm 2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Thành viên hội đồng thảo luận, góp ý tại phiên họp. Ảnh: Lâm Đăng Hải