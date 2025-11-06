Kỹ sư cầu đường về quê làm giàu từ nuôi dúi, thu nhập tiền tỉ

TPO - Là kỹ sư cầu đường với mức thu nhập khá song chàng trai quê Thanh Hóa đã bỏ về quê, khởi nghiệp từ mô hình nuôi dúi, thu nhập mỗi năm hàng tỉ đồng.

Chuyển hướng

Đó là câu chuyện của anh Lê Văn Lâm (34 tuổi, ở xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa). Tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Giao thông vận tải với tấm bằng kỹ sư cầu đường, anh bôn ba nắng gió trên công trường khắp mọi miền đất nước.

Năm 2016, mức lương kỹ sư cầu đường 15 triệu đồng mỗi tháng, nhưng cuộc sống xa gia đình, lăn lộn nắng mưa chai sạn, chàng trai trẻ nung nấu quyết tâm trở về, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Anh Lê Văn Lâm trở về quê hương phát triển chăn nuôi.

Nhận ra tiềm năng từ việc nuôi dúi nhiều năm của bố mẹ ở quê, nói là làm, Lâm gác lại công việc rồi về quê bắt đầu tìm hiểu, khởi nghiệp từ đàn dúi.

“Nhiều bạn bè lúc ấy cho rằng Lâm bốc đồng, bỏ công việc với mức lương khá về chăn nuôi. Hơn nữa, thời điểm những năm 2008-2013 thịt dúi vẫn còn xa lạ đối với thị trường miền Bắc, đầu ra không có”, anh Lâm kể.

Để tìm hướng đi mới, thay vì chỉ tập trung chăm sóc, nuôi dưỡng đàn dúi từ trang trại, Lâm còn bắt tay vào phát triển kênh bán hàng, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Không còn là giống dúi mốc truyền thống, Lâm kết nối người quen để sang tận Thái Lan tìm mua giống dúi má đào có trọng lượng lớn để nuôi. 15 cặp giống loại 4 tháng tuổi được đưa về trang trại gia đình để nhân giống.

Mô hình nuôi dúi phát triển quy mô hàng nghìn con.

Có sự hậu thuẫn của bố mẹ về kỹ thuật, trang trại dúi sớm vượt qua khó khăn ban đầu, các con vật phát triển nhanh, đều.

Làm giàu từ mảnh đất quê hương

Trong 3 năm, thay vì bán con giống và dúi thương phẩm, gia đình Lâm tập trung nhân giống để mở rộng quy mô chăn nuôi. Năm 2020, nhận thấy thị trường các tỉnh miền Bắc bắt đầu ưa chuộng thịt dúi, Lâm chú trọng quảng bá trên các trang mạng xã hội. Lượng khách đặt hàng dúi giống, dúi thương phẩm ngày một nhiều hơn.

Đến nay, trang trại tại xã Tân Ninh của Lâm đang nuôi 1.000 con dúi bố mẹ. Mỗi năm xuất bán ra thị trường 2 tấn dúi thương phẩm, gần 1.000 con dúi giống.

Giống dúi má đào thương phẩm được nuôi có trọng lượng lớn.

Ngoài việc bán giống, Lâm còn ký kết hợp đồng liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm trong vòng 10 năm, cung cấp bộ sách hướng dẫn chăn nuôi, phòng bệnh cho khách hàng có nhu cầu.

“Dúi má đào được đánh giá là loại vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, dúi má đào Thái Lan là loại vật nuôi sinh sản nhanh, mỗi năm từ 2-3 lứa, mỗi lứa thường đẻ 6 con; đạt trọng lượng từ 4-6 kg khi trưởng thành. Hiện giá bán là 800.000 đồng/kg thương phẩm. Dúi giống dao động từ 4-6 triệu/cặp tùy độ tuổi và chất lượng”, anh Lâm cho hay.

Chủ trại cho biết, đến nay ngoài mô hình nuôi dúi tại địa phương, gia đình còn thành lập Hợp tác xã chăn nuôi và nhân giống bảo tồn động vật, với quy mô chuồng trại nuôi 3.000 con dúi ở tỉnh Thái Nguyên.

Anh Lâm cho biết, nuôi dúi không khó, quan trọng là nguồn giống đạt chuẩn. Dù là giống dúi mốc bản địa hay dúi má đào nhập ngoại, thức ăn chính vẫn là tre luồng, ngô, mía. Buổi sáng dúi ăn tre luồng và mía bánh tẻ chặt thành khúc dài khoảng 20 cm, thêm 1 ít ngô hạt. Vào buổi chiều, các công nhân nấu cơm, trộn với bột tre già, bột ngô, cám viên làm thức ăn cho dúi. Đặc biệt, chuồng nuôi cần xây dựng kín đáo, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè và ở nơi cao ráo tránh dúi bị bệnh viêm phổi.

Anh Lâm còn mở rộng mô hình, nuôi các loài nhím, chồn hương.

Mỗi năm chỉ riêng trang trại nuôi 1.000 con dúi tại xã Tân Ninh của anh Lâm đã cho doanh thu 2 tỉ đồng. Trang trại cũng đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập khá. Ngoài nuôi dúi, trang trại anh Lâm còn nuôi nhím, chồn hương để đa dạng sản phẩm, tăng thêm thu nhập.

Lãnh đạo chính quyền địa phương đánh giá mô hình nuôi dúi của anh Lê Văn Lâm là mô hình kinh tế điểm của xã Tân Ninh. Xã đang hướng dẫn chủ trại hoàn thiện thủ tục thuê đất trang trại, để mở rộng quy mô nuôi, tạo thêm được nhiều việc làm cho lao động địa phương.