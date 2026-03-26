CLB Xúc tiến thương mại và đầu tư doanh nhân trẻ Việt Nam có tân Chủ tịch

TPO - Ban Chấp hành CLB Xúc tiến thương mại và đầu tư doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2030 ra mắt với 74 ủy viên. Anh Nguyễn Văn Chiến - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nam Phát, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch CLB nhiệm kỳ mới.

Ngày 25/3, tại Hà Nội, diễn ra lễ ra mắt Ban Chấp hành Câu lạc bộ Xúc tiến thương mại và đầu tư doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Anh Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch CLB cam kết cùng Ban chấp hành từng bước xây dựng câu lạc bộ trở thành một hệ sinh thái kết nối hiệu quả, kiến tạo hợp tác mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, đảm bảo các hoạt động của câu lạc bộ được triển khai bài bản, liên tục và hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ mới, CLB sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao thương hiệu quả trong và ngoài hệ thống, giúp doanh nghiệp hội viên tiết kiệm từ 8-20% định phí hàng năm, giảm chi phí marketing và chi phí bán hàng. Thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân trẻ thông qua xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực chuyển đổi số, triển khai các hoạt động triển lãm, kết nối quốc tế và nâng cấp nền tảng giao thương số.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị, CLB cần tập trung xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo có chiều sâu, các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hoạt động tư vấn quản trị chuyên nghiệp, cũng như các cơ chế hỗ trợ thiết thực nhằm đồng hành cùng hội viên trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

Tại chương trình diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa T.Ư Hội DNT Việt Nam, CLB Xúc tiến thương mại và đầu tư doanh nhân trẻ Việt Nam với các doanh nghiệp hội viên, cũng như giữa chính các doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Hơn 10 thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được ký kết ngay tại sự kiện với sự tham gia của nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, tiêu dùng và công nghệ.