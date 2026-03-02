Thay đổi quan trọng trong bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2026

TPO - Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, khẳng định tinh thần xuyên suốt của chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2026 là trao cơ hội cho khát vọng. Chương trình tìm kiếm những doanh nhân trẻ tạo ra tăng trưởng thực chất, biết cách làm cho doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn.

Đồng hành cùng khát vọng khởi nghiệp

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2026 được triển khai nhằm tôn vinh thành công và trao cơ hội, tiếp thêm niềm tin cho những người trẻ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Trải qua hơn 10 năm triển khai, với 8 lần tổ chức (kể từ năm 2015), Chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa của cộng đồng doanh nhân trẻ trên cả nước. Không ít gương mặt từng được vinh danh đã tiếp tục bứt phá, xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng góp tích cực cho xã hội.

Năm 2026, chương trình mang theo tinh thần đổi mới rõ nét, thay vì chỉ tập trung vào hình thức khởi nghiệp truyền thống.

Chương trình mở rộng cách nhìn, tôn trọng sự đa dạng của các mô hình khởi nghiệp hiện đại - nơi người trẻ có thể khởi nghiệp bằng tri thức, công nghệ, bằng việc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc tiếp nối và làm mới những giá trị sẵn có.

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, khẳng định tinh thần xuyên suốt của chương trình năm nay là trao cơ hội cho khát vọng.

“Chúng tôi mong muốn, mỗi người trẻ có khát vọng làm chủ, có tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội đều có cơ hội được ghi nhận, được đồng hành và được tiếp sức”, anh Hồng Anh nói.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Đổi mới để không bỏ lỡ những người trẻ dám khác biệt

Một trong những điểm thay đổi quan trọng của chương trình năm 2026 là việc bỏ tiêu chí giới hạn doanh nghiệp thành lập và hoạt động không quá 10 năm.

Thay đổi này xuất phát từ thực tiễn, khi ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn những con đường khởi nghiệp khác biệt: tiếp quản doanh nghiệp gia đình, mua lại doanh nghiệp (M&A) để tái cấu trúc, hoặc mở rộng sang những lĩnh vực hoàn toàn mới.

Trường hợp cá nhân là người kế nghiệp hoặc tiếp quản doanh nghiệp, phải chứng minh được rằng kể từ khi tiếp quản (giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp) đã mở ra được lĩnh vực kinh doanh mới hoặc đem lại sự phát triển đột phá cho doanh nghiệp.

Với cách tiếp cận mới, khởi nghiệp được hiểu là quá trình tạo ra giá trị mới, chứ không đơn thuần chỉ là “thành lập doanh nghiệp mới”. Người trẻ có thể khởi nghiệp bằng tư duy quản trị, bằng khả năng nhìn ra cơ hội trong những doanh nghiệp đang chững lại, hoặc bằng việc tái định vị sản phẩm, thị trường.

Theo anh Đặng Hồng Anh, đây là sự điều chỉnh cần thiết để chương trình theo kịp nhịp vận động của thị trường.

Chúng tôi tìm kiếm những doanh nhân trẻ tạo ra tăng trưởng thực chất, biết cách làm cho doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn. Điều này cũng giúp chương trình tiếp cận gần hơn với nhịp sống của người trẻ trong kỷ nguyên số, nơi ranh giới giữa khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp ngày càng linh hoạt”, anh Hồng Anh chia sẻ.

Chương trình năm 2026 có sự đổi mới. Ảnh: BTC

Điểm khác biệt nữa của chương trình ở cách danh hiệu được lan tỏa. Những doanh nhân trẻ không chỉ được vinh danh mà còn được kỳ vọng trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ thanh niên đang ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp.

Thông qua các hoạt động truyền thông, kết nối và chia sẻ sau lễ trao giải, câu chuyện khởi nghiệp của các doanh nhân trẻ xuất sắc sẽ được lan tỏa rộng rãi, góp phần nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ lớn, dám làm thật trong giới trẻ.

Đây cũng là cách để chương trình góp phần xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp tích cực, nơi thành công được nhìn nhận một cách chân thực và đầy cảm hứng.

Ở góc nhìn thị trường, chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc đang dần đóng vai trò như một “bộ lọc mềm”, nhận diện những doanh nhân trẻ có năng lực thực sự, quản trị tốt và tăng trưởng bền vững. Danh hiệu không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn giúp doanh nghiệp tăng độ tin cậy với đối tác, nhà đầu tư và thị trường.

Trong bối cảnh khởi nghiệp không còn là cuộc chơi ngắn hạn, những chương trình tôn vinh đi kèm chuẩn mực quản trị rõ ràng như Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc đang góp phần định hình lại cách nhìn về thành công: không ồn ào, không nhất thời, nhưng đủ vững chắc để đi đường dài.

Tiếp sức cho thế hệ doanh nhân trẻ bản lĩnh

Năm 2026 đánh dấu sự tham gia sâu hơn của hệ thống Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong việc tìm kiếm, đồng hành và bồi dưỡng doanh nhân trẻ.

Thường trực Hội và các Hội địa phương được giao trách nhiệm cụ thể trong việc phát hiện những gương mặt khởi nghiệp tiêu biểu trong và ngoài Hội, coi đây là một phần nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển phong trào Doanh nhân trẻ.

Đây là bước đổi mới quan trọng nhằm phát huy vai trò của hệ thống Hội trong việc phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng doanh nhân trẻ khởi nghiệp trên khắp cả nước.

Hệ sinh thái doanh nhân trẻ Việt Nam ngày càng phát triển.

Không dừng lại ở việc tôn vinh, các doanh nhân được trao danh hiệu còn có cơ hội tham gia sâu vào hệ sinh thái của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với khoảng 21.000 hội viên, hoạt động rộng khắp tại 34 tỉnh, thành phố và 16 câu lạc bộ trực thuộc. Hệ sinh thái này đang ngày càng phát triển mạnh mẽ sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, tạo động lực mới cho hoạt động khởi nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Thông qua mạng lưới tổ chức Hội, các doanh nghiệp được kết nối với đối tác, nhà đầu tư, chuyên gia quản trị, được tham gia các chương trình đào tạo, xúc tiến thương mại và các hoạt động liên kết vùng. Đây được xem là “bệ đỡ” quan trọng giúp các startup không chỉ được vinh danh mà còn có thêm điều kiện để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.