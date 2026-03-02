Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Vũ Thị Bích Diệp

Họ tên: Vũ Thị Bích Diệp Ngày sinh: 09/10/1991 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia Đơn vị giới thiệu: Đại sứ quán Việt Nam tại Italia

Thành tích/Khen thưởng:

• Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia từ 02/2022; giữ cương vị Chủ tịch nhiệm kỳ 2023–2025, có nhiều đóng góp trong kết nối cộng đồng, hỗ trợ sinh viên và hoạt động xã hội.

• Tham gia điều phối lực lượng sinh viên, làm MC chương trình “Xuân Quê Hương” 2024–2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Italia tổ chức, góp phần gắn kết cộng đồng và lan tỏa văn hóa Việt Nam.

• Chủ trì kết nối hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Công nghệ và Thiết kế – Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) với cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Italia, hỗ trợ định hướng học tập và mở rộng giao lưu quốc tế.

• Chủ trì ký kết MOU với Quỹ Ý–Việt và Hiệp hội Welcome Italy nhằm hỗ trợ học bổng, bảo hiểm và nâng cao điều kiện học tập cho sinh viên Việt Nam.

• Khởi xướng chương trình đấu giá gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên và vận động quyên góp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ Yagi.

• Tổ chức chương trình “Welcome Tân Sinh viên Việt Nam tại Italia”, hỗ trợ tân sinh viên hòa nhập học tập và đời sống; điều phối sinh viên tham gia nhiều sự kiện lớn của cộng đồng và hoạt động kỷ niệm quốc gia tại Italia.

• Chủ trì Festival Sinh viên Việt Nam tại Italia, kết hợp hội thảo khoa học; tham gia điều phối Lễ hội Văn hóa Dân tộc (Festival dei Popoli – Bagnara) nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam và gây quỹ cộng đồng.

• Kết nối tổ chức sự kiện “Phụ nữ Ngoại giao – Đối thoại Toàn cầu”, thúc đẩy đối thoại văn hóa và vai trò phụ nữ trong hoạt động quốc tế.

• Nhận Giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Italia (2024) và Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2024–2025 vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và hoạt động cộng đồng.