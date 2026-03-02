Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nông Hồng Sơn

Anh Nông Hồng Sơn áo xanh, đứng giữa

Họ tên: Nông Hồng Sơn Năm sinh: 1990

Dân tộc: Nùng

Đơn vị: Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn

Thành tích/Khen thưởng:

• Cán bộ trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước và chuyển đổi số tại địa phương, có nhiều sáng kiến đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý và cải cách thủ tục hành chính.

• Chủ động tham mưu, triển khai chương trình cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

• Tác giả sáng kiến “Chuyển đổi số quy trình kiểm định phương tiện đo phục vụ khách hàng”, số hóa toàn bộ quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

• Giải pháp giúp quản lý dữ liệu tập trung, truy xuất nhanh, giảm thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế sai sót thủ công, tiết kiệm chi phí hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ.

• Sáng kiến được triển khai thực tế tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng, mang lại hiệu quả thiết thực: rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; giảm tải công việc thủ công; nâng cao tính minh bạch, chính xác dữ liệu; tạo nền tảng số hóa và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ quan hành chính.

• Giải pháp có khả năng nhân rộng tại những trung tâm kiểm định và cơ quan quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc, góp phần cải cách thủ tục hành chính và xây dựng nền hành chính hiện đại.

• Đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

• Giải Nhất cuộc thi ý tưởng, giải pháp ứng dụng chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2023.

• Bằng khen của Tỉnh đoàn Cao Bằng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.

• Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng vì có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên.