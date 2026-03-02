Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Bùi Hoàng Đại Dương

Họ tên: Bùi Hoàng Đại Dương
Ngày sinh: 16/06/2007
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Học sinh, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế
Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại
* Thành tích/Khen thưởng:
• Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2025.
• Giải Nhất Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Thành phố năm học 2024 – 2025.
• Giải Nhì Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học năm học 2024 – 2025.
• Thủ khoa Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Sinh học Quốc tế IBO năm 2025.
• Giải Ba Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học năm học 2022 – 2023.
• Giải Nhất Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học năm học 2023 – 2024.
• Giải Nhất Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Tỉnh năm học 2023 – 2024.
• Huy chương Bạc kỳ thi học sinh giỏi những trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023.
• Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2023.
• Tham gia cuộc thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2025.