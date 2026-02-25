Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Lê Hùng

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Họ tên: Nguyễn Lê Hùng

Ngày sinh: 1997

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Nhà sáng lập và điều hành startup công nghệ

Đơn vị giới thiệu: Bộ phận Tuyên giáo, Ban Công tác Đoàn

*Thành tích/Khen thưởng:

• Năm 2018, sáng lập dự án PISE (Ươm mầm cho những nhà khởi nghiệp xã hội trẻ) đặt trụ sở tại TP.HCM, nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên tại một số thành phố nhỏ xây dựng sáng kiến xã hội giải quyết vấn đề địa phương.

• Dự án PISE hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, cung cấp chương trình đào tạo, cố vấn và những trại hè dành cho học sinh, sinh viên; đến nay đã hỗ trợ hơn 50 sáng kiến, tác động tới khoảng 2.500 người.

• Một số sáng kiến tiêu biểu gồm dự án DÁM nâng cao nhận thức về bạo lực học đường trên mạng xã hội và Plastico kêu gọi học sinh giảm sử dụng nhựa trong trường học.

• Tiên phong ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; góp phần kết nối cộng đồng startup, thanh niên và những tổ chức xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển sáng kiến vì cộng đồng.

• Những hoạt động khởi nghiệp và cống hiến góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, đổi mới sáng tạo và khát vọng đóng góp của thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số.

• Là gương mặt tiêu biểu truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ theo đuổi khởi nghiệp xã hội, đổi mới sáng tạo và hoạt động vì cộng đồng.

• Được vinh danh trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia, ghi nhận đóng góp nổi bật trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo có tác động xã hội tích cực.

Thanh Huyền
