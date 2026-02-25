Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Phạm Thùy Dương

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

pham-thuy-duong4.jpg

Họ tên: Phạm Thùy Dương

Ngày sinh: 02/09/2001
Dân tộc: Kinh
Đơn vị: Nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Hải Phòng, Quân khu 3

Đơn vị giới thiệu: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

* Thành tích/Khen thưởng:

• Là Nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

• Cán bộ Đoàn tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều đóng góp trong hoạt động phong trào thanh niên trong quân đội.

• Tích cực tham gia hội thi cấp Quân khu và toàn quân, đạt nhiều thành tích cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên huấn và phong trào đoàn.

• Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022–2023.

• Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 vì có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động diễu binh Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

• Huy chương vàng môn Võ chiến đấu tay không tại Hội thao thể thao quốc phòng năm 2024.

• Danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2024.

• Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đạt danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng năm 2024.

• Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 2025.

• Huy chương vàng tại hội thao võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ toàn quân năm 2025.

Thanh Huyền
