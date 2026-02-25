Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Thị Hồng Thắm

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

tran-thi-hong-tham.jpg

Họ tên: Trần Thị Hồng Thắm

Năm sinh: 1992

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Quỳnh Lưu.

Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Nghệ An.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Công ty TNHH ABACA Việt Nam xây dựng chuỗi giá trị ngành muối công nghệ cao đầu tiên cả nước, đạt tiêu chuẩn ISO, HACCP;

- Nghiên cứu phát triển 22 sản phẩm chế biến sâu muối và nông sản;

- Doanh số 2025 đạt 18 tỷ đồng. Tạo sinh kế cho 2.500 phụ nữ có thêm thu nhập từ kinh doanh cùng Công ty;

- Sở hữu 05 giải huy chương sáng chế quốc tế SIIF 2025 (02 huy chương vàng, 02 huy chương đồng, 1 cúp sáng tạo đặc biệt). 05 bằng giải pháp hữu ích quốc gia;

- Nhà doanh nhân KHCN tiêu biểu toàn quốc do Bộ KHCN vinh danh;

- Giải Ba Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC toàn quốc;

- Giải Nhất Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2024 do Trung ương Đoàn tổ chức. Bằng khen Khởi nghiệp thanh niên toàn quốc năm 2024.

Thanh Huyền
#Trần Thị Hồng Thắm #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #ABACA #muối công nghệ cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục