Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Thị Hồng Thắm

Họ tên: Trần Thị Hồng Thắm Năm sinh: 1992 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Quỳnh Lưu. Đơn vị giới thiệu: Tỉnh Đoàn Nghệ An.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Công ty TNHH ABACA Việt Nam xây dựng chuỗi giá trị ngành muối công nghệ cao đầu tiên cả nước, đạt tiêu chuẩn ISO, HACCP;

- Nghiên cứu phát triển 22 sản phẩm chế biến sâu muối và nông sản;

- Doanh số 2025 đạt 18 tỷ đồng. Tạo sinh kế cho 2.500 phụ nữ có thêm thu nhập từ kinh doanh cùng Công ty;

- Sở hữu 05 giải huy chương sáng chế quốc tế SIIF 2025 (02 huy chương vàng, 02 huy chương đồng, 1 cúp sáng tạo đặc biệt). 05 bằng giải pháp hữu ích quốc gia;

- Nhà doanh nhân KHCN tiêu biểu toàn quốc do Bộ KHCN vinh danh;

- Giải Ba Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC toàn quốc;

- Giải Nhất Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2024 do Trung ương Đoàn tổ chức. Bằng khen Khởi nghiệp thanh niên toàn quốc năm 2024.