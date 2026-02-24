Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Bá Mạnh

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

nguyen-ba-manh.jpg

Họ tên: Nguyễn Bá Mạnh

Năm sinh: 1995

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đơn vị giới thiệu: Đoàn Chính phủ; Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Tác giả cụm công trình nghiên cứu công nghệ tổng hợp vật liệu khung cơ kim ứng dụng trong lĩnh vực quốc phòng, xử lý môi trường và sản xuất năng lượng sạch. Công trình đã công bố được 15 bài báo trên tạp chí SCIE, Q1, IF trung bình 6.82, hơn 400 trích dẫn và sản phẩm đã được ứng dụng thử nghiệm thực tế xử lý các chất độc quân sự và chất mô phỏng tác nhân thần kinh tại Binh chủng hóa học;

- Đoạt giải thưởng nhân tài đất Việt, lĩnh vực tuổi trẻ sáng tạo năm 2025;

- Giải thưởng Khoa học & Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025;

- Huy hiệu lao động sáng tạo của Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam năm 2025;

- Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025;

- Giải Ba giải thưởng Sáng tạo Khoa học TP Hồ Chi Minh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh năm 2025;

- Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2025;

- Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2025.

- Giải thưởng sáng tạo Khoa học Việt Nam 2024.

#Nguyễn Bá Mạnh #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu #Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam #Trung ương Đoàn #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

