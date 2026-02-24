Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Giang Đức Dũng

Họ tên: Giang Đức Dũng Năm sinh: 2007 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường Đại học Y Hà Nội Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế (IChO 2025). Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2025;

- Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế Imcho lần thứ 58 tại Trung Quốc năm 2024;

- Giải Nhất trong kỳ thi HSG cấp Quốc Gia môn Hóa học năm học 2024 - 2025, năm học 2023- 2024;

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục, Bằng khen của Giám đốc ĐHQG, Bằng khen của Hội Hóa học Việt Nam năm 2024;

- Huy chương Vàng Olympic Khoa học tự nhiên năm học 2022 - 2023.