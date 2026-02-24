Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trần Minh Hoàng

Họ tên: Trần Minh Hoàng Năm sinh: 2007 Dân tộc: Kinh Đơn vị: : Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Đơn vị giới thiệu: Báo Giáo dục và Thời đại.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2025;

- Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế (IMO) năm 2024. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước;

- Liên tiếp giành Huy chương Vàng Olympic Hình học Iran các năm 2022, 2023 (điểm số cao nhất) và năm 2024;

- Giải Nhì kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm học 2023 - 2024;

- Giải thưởng Lê Văn Thiêm năm học 2024 – 2025;

- Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2020 - 2025;

- Đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm 2024;

- Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025.