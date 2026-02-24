Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Thị Hương

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Ngày sinh: 2001 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong.

* Thành tích/Khen thưởng:

- 2 Huy chương vàng Giải Vô địch Canoeing Đông Nam Á; 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại Giải Vô địch Canoeing châu Á năm 2025;

- 4 Huy chương vàng SEA Game 33;

- Gương mặt trẻ ấn tượng lĩnh vực Thể thao - VTV Awards 2024; Vận động viên trẻ xuất sắc - Cúp Chiến thắng 2024;

- 8 Huy chương vàng SEA Games tổng cộng từ các kỳ SEA Games 31 (Hà Nội) và SEA Games 32 (Campuchia) khi chuyển sang đội đua thuyền truyền thống;

- Huy chương vàng cá nhân và đồng đội nhiều nội dung tại SEA Games 31 (2022).

- Huy chương Vàng vô địch U-23 châu Á (nhiều nội dung);

- Giải thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2022.