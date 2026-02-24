Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Trịnh Văn Thắng

Họ tên: Trịnh Văn Thắng Ngày sinh: 1992 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trưởng nhóm Nhóm thiện nguyện Xây ước mơ, tỉnh Bắc Ninh Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong

* Thành tích/Khen thưởng:

- Kêu gọi, kết nối các đơn vị tài trợ, cá nhân, xây dựng 80 điểm trường lẻ vùng cao, cải tạo sửa chữa 52 điểm trường lẻ vùng cao tại các tỉnh Sơn La – Hà Giang - Yên Bái - Tuyên Quang - Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Kạn - Thanh Hóa (địa danh cũ);

- Cùng các ban ngành địa phương, anh kết nối, kêu gọi xây dựng và sửa chữa hơn 120 nhà nghĩa tình;

- Anh cũng duy trì 5 các mô hình thiện nguyện như: Xây trường ước mơ, nhà ước mơ, học bổng ước mơ, bò giống ước mơ, chuyến xe 0 đồng. Tổng kinh phí các dự án lên đến hơn 40 tỷ đồng;

- Giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia năm 2025;

- Là 1 trong 6 gương mặt trẻ tiêu biểu do tỉnh đoàn Bắc Giang lựa chọn và vinh danh;

- Là 1 trong 50 nhân vật Việc tử tế được lựa chọn gặp chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Phủ chủ tịch;

- Là 1 trong 100 nhân vật Việc tử tế kỷ niệm 10 năm phát sóng gặp chủ tịch nước Lương Cường tại phủ chủ tịch;

- Nhận bằng khen của Chủ tịch tỉnh Hà Giang; Nhận bằng khen của Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Giang;

- Nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.