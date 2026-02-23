Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Góp bánh kẹo sau Tết, gửi yêu thương đến trẻ em khó khăn

Diễm Quỳnh - Trà My
TPO - Sau Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình vẫn còn dư bánh kẹo, mứt và thực phẩm đóng gói, nhóm thiện nguyện Fly To Sky phát động chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” 2026, kêu gọi người dân góp lại những phần quà còn hạn sử dụng để trao tặng trẻ em khó khăn vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.

Ngày 23/2, bạn trẻ nhiều nơi trên mọi miền đất nước đã phát động chiến dịch “Tết chuyền tay” 2026, kéo dài từ nay đến 16/3/2026 (tức từ mùng 7 Tết đến hết 28 tháng Giêng âm lịch), triển khai trên quy mô toàn quốc với nhiều điểm tiếp nhận tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Gia Lai, Ninh Bình, Lâm Đồng… Người dân có thể mang quà trực tiếp đến các điểm tiếp nhận hoặc gửi qua dịch vụ vận chuyển.

z7555325354967-03117dc61b9245b5e561e3f6c2ae6e97.jpg
z7555325362537-e78e41b75964385e58ab51eecde632cc.jpg
Sinh viên tại các điểm tiếp nhận bánh kẹo.

Theo ban tổ chức, các vật phẩm được tiếp nhận gồm bánh kẹo, hạt, mứt, thực phẩm đóng gói, đồ hộp, sữa, nước giải khát, nước đóng chai… còn nguyên chất lượng, chưa sử dụng. Sau khi tiếp nhận, toàn bộ quà tặng sẽ được phân loại, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi trao tới thiếu nhi trong khuôn khổ chương trình “Tháng Ba biên giới”.

Không chỉ góp phần giảm lãng phí thực phẩm sau Tết, “Tết chuyền tay” còn lan tỏa thông điệp sống xanh, sống trách nhiệm trong cộng đồng. Những phần quà nhỏ khi được góp lại có thể trở thành nguồn động viên thiết thực với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều thiếu thốn.

z7555325355089-b78c2803c804e256e6809b971262a5e3.jpg
Điểm tiếp nhận bánh, kẹo ở TPHCM.

Năm 2026 đánh dấu mùa thứ 5 của hành trình này. Theo anh Lê Văn Phúc – người sáng lập Fly To Sky, triển khai từ năm 2022, đến nay chiến dịch đã thu hơn 20.000 hộp bánh kẹo, thực phẩm từ hơn 5.000 tổ chức, cá nhân; với sự đồng hành của hơn 1.000 đại sứ cộng đồng và 50 đại sứ truyền thông, trao quà tới gần 10.000 thiếu nhi và người dân vùng giáp biên.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ, anh Phúc kể lại chuyến đi tới một xã biên giới tại Gia Lai, khi một em nhỏ xúc động nói: “Cháu chưa bao giờ có bánh Tết như thế này, nhà cháu sẽ có Tết thật vui”. Theo anh, chính những khoảnh khắc giản dị ấy là động lực để nhóm tiếp tục duy trì hành trình “chuyền tay” yêu thương qua từng năm.

picture10.png
Chiến dịch mang bánh kẹo về với trẻ em vùng biên giới năm 2025.

Bên cạnh hoạt động tiếp nhận vật phẩm, chiến dịch năm nay tiếp tục kêu gọi tình nguyện viên và các đại sứ cộng đồng lan tỏa thông điệp trên mạng xã hội. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện sau Tết, mà còn là cơ hội để hành động vì cộng đồng bằng những việc làm gần gũi, thiết thực.

Hành trình “Tết chuyền tay” 2026 vì thế không chỉ nối dài mùa xuân sẻ chia, mà còn cho thấy sức lan tỏa của tinh thần tình nguyện trong giới trẻ – khi mỗi món quà nhỏ được “chuyền tay” có thể mang theo cả một mùa xuân ấm áp đến những vùng biên giới xa xôi.

Diễm Quỳnh - Trà My
