Nữ giám đốc 9x mang 'hồn chữ Việt' lên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản

TPO - Từ một cử nhân ngành Kinh tế rồi lấn sân sang nghệ thuật, Tạ Gia Hân không chỉ khẳng định vị thế của một nữ doanh nhân trẻ mà còn trở thành “đại sứ văn hóa” bằng những nét chữ thanh tao. Trong hành trình trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2026, cô đã giới thiệu “hồn chữ Việt”, cùng nhiều nét văn hóa truyền thống tới bạn bè quốc tế.

Từ cử nhân Kinh tế đến "người kể chuyện" bằng nét mực

Tạ Gia Hân - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ HANTACO Việt Nam, sở hữu những nét chữ uyển chuyển, đã đồng hành với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Rolex, Cartier, Chanel, PRADA.

Với Hân, kinh tế và nghệ thuật không phải là hai đường thẳng song song mà là sự song hành, bổ trợ nhau một cách tự nhiên. Hành trình ấy bắt đầu từ tình yêu con chữ thuở nhỏ, nhưng bước ngoặt thực sự đến vào năm 2017, khi Hân quyết định theo nghệ thuật viết chữ - thư pháp một cách chuyên nghiệp.

Để viết những nét chữ có hồn ấy, Hân đã không ngừng nghỉ luyện bút. Theo Hân, thư pháp vừa dễ vừa khó. Dễ là ai cũng có thể bắt đầu, chỉ với một cây bút và tờ giấy, còn khó là sự tỉ mỉ, kiên trì, nhất là những khi nét bút chưa đạt, bố cục thiếu hài hòa. Mỗi con chữ không chỉ là nét mực trên giấy mà là sự rèn luyện tâm trí, tôi luyện bản thân và nuôi dưỡng đam mê.

Nghệ thuật tạo nên linh hồn, còn kinh tế giúp giấc mơ ấy vận hành bền vững. Chính sự giao thoa đó đã tạo nên hành trình của tôi đang thực hiện”, Tạ Gia Hân.

Hân từng bước ghi dấu ấn khi thể hiện những nét chữ Việt mềm mại với cây bút cán nghiên (bút ngòi kim loại) vốn đặc trưng của phương Tây.

Từ một sự kiện nhỏ vào năm 2018, cô đã xây dựng Daydreamer Workshop VN – nơi kết nối nhiều tâm hồn qua nghệ thuật thủ công, biến thư pháp thành một liệu pháp chữa lành sức khỏe tinh thần.

Hân bộc bạch, thư pháp đã mở cánh cửa cơ hội công việc với những nhãn hàng lớn, đưa nghệ thuật vào không gian doanh nghiệp và tạo nên những trải nghiệm sáng tạo. Điều này đồng thời giúp cô phát triển kinh doanh, từ niềm yêu thích cá nhân thành giá trị kinh tế và lan tỏa sáng tạo đến cộng đồng.

Tạ Gia Hân giới thiệu thư pháp Việt tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Singapore. Ảnh: NVCC

Cầu nối văn hóa trên sóng Thái Bình Dương

Trở thành 1 trong 16 đại biểu đại diện Việt Nam bước lên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2026, Tạ Gia Hân mang theo hành trang đặc biệt là thư pháp để giao lưu văn hóa quốc tế.

Trên con tàu băng qua những vùng biển Đông Nam Á, hoạt động trải nghiệm viết thư pháp của Hân là điểm đến thu hút đông đảo bạn bè quốc tế. Những người bạn từ Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia… đã không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu tự tay viết nên tên mình bằng chữ Latinh theo phong cách thư pháp Việt dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Hân.

Tạ Gia Hân trên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2026. Ảnh: NVCC

“Những nét chữ Việt đã nhận được sự hưởng ứng và thích thú từ các đại biểu quốc tế, thành viên ban tổ chức đến từ Nhật Bản. Mỗi khi nhìn thấy các đại biểu nâng niu tác phẩm đầu tiên của mình, tôi càng cảm nhận rõ hơn sức mạnh kết nối của nghệ thuật”, Gia Hân nói.

Không dừng lại ở những con chữ, Gia Hân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã mang đến SSEAYP một không gian văn hoá đậm bản sắc, nhất là những hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán của người Việt. Từ phong tục xóc quẻ đầu năm, mừng tuổi, diện trang phục áo dài… đến hương vị của trà, cà phê và ẩm thực ngày Xuân.

Hành trình của Gia Hân còn ghi dấu ấn khi học viết thư pháp của “đất nước mặt trời mọc” cùng gia đình nuôi tại tỉnh Toyama (Nhật Bản); giao lưu văn hoá qua nghệ thuật thư pháp Trung Hoa với các bạn Malaysia - nơi những hệ chữ viết khác nhau tìm thấy điểm chạm chung ở sự tỉ mỉ và tinh thần tôn trọng truyền thống. Đặc biệt, cô có dịp thể hiện nghệ thuật viết chữ thư pháp trong hoạt động cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Singapore.

Với Hân, mỗi nét chữ được viết ra trên hành trình này không chỉ là nghệ thuật, mà là sứ mệnh. "Đó là hành trình mang từng con chữ Việt Nam bước ra thế giới, để nghệ thuật trở thành cây cầu kết nối những nền văn hóa khác nhau", cô bày tỏ.

Tạ Gia Hân (đứng thứ hai từ phải sang trái) cùng đại biểu đoàn Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: NVCC

Đại biểu tham dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2026 tham quan gian giới thiệu văn hóa Việt, trải nghiệm viết thư pháp chữ Việt.

Mang lại điều tốt đẹp đến cộng đồng

Trước khi đến với SSEAYP, Tạ Gia Hân đã là cái tên quen thuộc trong giới nghệ thuật cao cấp. Cô đã cộng tác với nhiều thương hiệu quốc tế để tạo nên những dấu ấn riêng mang đậm tính cá nhân hóa cho từng sự kiện và khách hàng. Cô cũng có dịp thể hiện những nét chữ nghệ thuật cho nhiều người nổi tiếng, trong đó có Jisoo – thành viên ban nhạc BlackPink.

Bên cạnh những hoạt động thương mại, Hân tích cực sử dụng nghệ thuật của mình để đóng góp cho cộng đồng. Cô tham gia và tổ chức các hoạt động viết thư pháp gây quỹ, hỗ trợ người yếu thế; đồng hành cùng những chương trình thiện nguyện.

“Giá trị lớn nhất của nghệ thuật không chỉ nằm ở sân khấu hay thương hiệu lớn, mà còn ở khả năng chạm đến trái tim và mang lại điều tốt đẹp cho xã hội”, Hân nói.

Gia Hân tham gia hoạt động trải nghiệm viết chữ trong hành trình. Ảnh: NVCC