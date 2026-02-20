Khoai Lang Thang đón tết Bính Ngọ 2026 theo cách 'chưa từng có'

Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) - nhà sáng tạo nội dung du lịch (travel blogger) với hơn 3,2 triệu người theo dõi trên YouTube - đã bắt đầu một hành trình đặc biệt từ 10 ngày trước tết Bính Ngọ 2026.

Năm nay, thay vì về quê Bến Tre cùng mẹ vào bếp nấu canh khổ qua, kho trứng vịt, gói bánh tét hay thăm hỏi họ hàng, Khoai Lang Thang chọn đón Tết theo một cách “chưa từng có”. Từ 20 tháng Chạp, anh cùng em trai lái xe đưa mẹ đi xuyên Việt. Dự kiến chuyến đi kéo dài 1 tháng.

"Mình đã đi xuyên Việt rất nhiều lần nhưng chuyến đi này đặc biệt hơn cả. Đây là lần đầu tiên mình đưa mẹ đi đường xa và dài ngày như vậy, lại đúng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên trong lòng cũng nhiều lo lắng, hồi hộp", Khoai Lang Thang chia sẻ.

Khoai Lang Thang chọn đón Tết bằng một chuyến du lịch xuyên Việt. Ảnh: NVCC

Khoai tâm sự, mọi năm, anh thường về quê nhà dọn dẹp, đi chợ sắm Tết rồi phụ mẹ nấu những món ăn truyền thống. "Nhưng thú thật, gần như năm nào, mình cũng phải làm việc trực tuyến tới gần giao thừa", Khoai kể. Năm nay anh sắp xếp để hoàn tất mọi công việc từ sớm, dành toàn thời gian đưa mẹ du lịch.

"Hành trình xuyên Việt không có lịch trình cụ thể mà tùy cơ ứng biến theo điều kiện thời tiết, sức khỏe. Mình đi chậm rãi hơn để mẹ có thể tận hưởng cảnh đẹp, thưởng thức ẩm thực dân dã từng địa phương. Mẹ mình rất mong chờ có thể tới Ninh Bình, Hà Giang - những nơi mẹ vốn chỉ thấy qua các video mình thực hiện", nam travel blogger chia sẻ.

Khoai cho biết, những ngày trước tết Nguyên đán, thời tiết miền Nam, miền Trung rất đẹp nên việc tham quan diễn ra thuận lợi, các điểm du lịch cũng không quá đông đúc. Đêm giao thừa, Khoai và mẹ ở Hà Nội, sau đó di chuyển đi Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ), tận hưởng không khí lạnh đặc trưng của vùng núi phía Bắc, tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân.

"Chắc chắn đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ của cuộc đời mình. Với mình, ý nghĩa ngày Tết là sum vầy, đoàn viên. Và mình nghĩ, ở đâu có những người thân yêu thì ở đó có Tết hạnh phúc", anh chia sẻ.

Chuyến xuyên Việt này là chuyến đi cuối cùng của năm Ất Tỵ nhưng lại là chuyến khởi hành đầu tiên của anh trong năm mới 2026 - năm đánh dấu mốc 10 năm làm sáng tạo nội dung du lịch của chàng trai quê Bến Tre.

Năm 2017, anh lập kênh YouTube, lấy tên Khoai Lang Thang. Tên gọi "Khoai" cũng xuất phát từ biệt danh ngày nhỏ, khi Hoài Phương đọc theo giọng miền Tây là "Quài Phương", nói lái thành "vườn khoai".

Những video của Khoai Lang Thang thu hút người xem từ sự dân dã, mộc mạc và chân thành. Ảnh: NVCC

Với chiếc điện thoại và máy quay nhỏ gọn, anh rong ruổi khắp miền Tây sông nước rồi các tỉnh thành từ Nam ra Bắc, khám phá, ghi lại và chia sẻ tới mọi người vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa, ẩm thực.

Những video của Khoai được yêu thích bởi nội dung thân thuộc, lối dẫn dắt mộc mạc, giản dị, hình ảnh ngày càng đẹp nhưng vẫn chân thật. Trong các cuộc trò chuyện với người dân địa phương, chàng trai "ghi điểm" bởi sự lễ phép, nụ cười thân thiện.

Khoai trong chuyến đi miền Tây đầu năm 2025. Ảnh: NVCC

Năm 2025 là năm Khoai đi nhiều nhất, không chỉ trong nước mà còn tới nhiều quốc gia trên thế giới như Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc, trở lại Ấn Độ lần 3.

Chuyến đi tới Kongthong, ngôi làng nằm nép mình bên cánh rừng rậm rạp ở East Hills, bang Meghalaya, phía đông bắc Ấn Độ, là một hành trình đáng nhớ với Khoai.

"Kongthong không chỉ là một ngôi làng có khí hậu đặc biệt của Ấn Độ - mát mẻ và nên thơ, mà còn có văn hóa độc đáo. Cuộc sống của người dân chưa đủ đầy nhưng ấm áp, hào sảng, sẵn sàng mời tôi thưởng thức những đồ ăn ngon nhất mà họ có", anh chia sẻ với PV.

Đặc biệt, năm qua, anh thực hiện được chuyến đi "trong mơ" - du lịch châu Âu bằng nhà di động, "đưa'' khán giả băng qua Iceland, Đức, Áo, Thụy Sỹ.

Với loạt video “triệu view” giàu sức hút, Khoai Lang Thang hai năm liên tiếp giành giải Nhà sáng tạo của năm tại Vietnam iContent Awards - giải thưởng do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức.

“Năm 2026, mình có một số kế hoạch đặc biệt. Hy vọng có thể hoàn thành để vừa kỷ niệm 10 năm làm sáng tạo nội dung, vừa tri ân những người đã luôn đồng hành, ủng hộ Khoai”, anh chia sẻ.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/khoai-lang-thang-don-tet-binh-ngo-2026-theo-cach-chua-tung-co-2489702.html